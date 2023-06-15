FATİH ÜREK’TEN “AFRA TAFRA” YAYINDA!

Türk halkının gönlünde taht kurmuş popüler müziğin yıldızı Fatih Ürek’in

“Afra Tafra” adlı single çalışması Fam Music Company etiketiyle, Sony Music

dağıtımıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sözleri Erol Özdamar’ a, müzik Erol Özdamar & Olcay Bağrıyanık’ a, düzenlemesi Mustafa Arapoğlu’ na ait olan şarkının müzik direktörlüğünü Fatih Ahıskalı yaptı.

Coşkun Turgut yönetmenliğinde, İstanbul gece hayatının önemli mekanlarından Cahide’ de 8 saat süren video klipte sanatçı için özel bir kurulum yapılarak, 360 aksiyon kamerası ile farklı bir teknikle çekimler yapılarak, özel efektler eklendi. Klip kostümleri Hakan Akkaya tarafından hazırlandı.

“Afra Tafra” hareketli soundu ve iddialı yaklaşımıyla, özellikle afra tafra ile gidenlere gönderme yaparken, gün gelip nasıl döndüklerini konu alıyor…

DEHA BİLİMLİER’DEN BANA SOR SİNGLE!

Sahne performanslarıyla her daim alkış alan DEHA BİLİMLİER çok özel bir cover ile dinleyicisiyle buluşuyor.

90'ların dikkat çeken Ferdi Tayfur şarkısı BANA SOR yeni düzenlemesi ve DEHA BİLİMLİER'in eşsiz yorumuyla günümüz müzik dinamiklerine uyarlandı.

Zamanın da büyük ustaları biraraya getiren BANA SOR'un sözü Ahmet Selçuk İlkan'a bestesi Said Büyükçınar'a ait. Güncel düzenlemeyi ise Ercan Bakalımoğlu yaptı. Şarkının yönetmen koltuğunda Bedran güzel oturuyor.

YILMAZ TANER’DEN “ENDİŞE” SİNGLE!

Yayınladığı şarkılarla müzikseverlerin beğenisini kazanan Yılmaz Taner’in yepyeni teklisi “Endişe” Hiperaktif Müzik etiketiyle tüm digital platformlarda yayında.

“Endişe", yazın enerjisini hissettirecek sıcacık, güncel sounduyla, dillere dolanacak sözleriyle ve

Yılmaz Taner’in kendine has yorumuyla 2023 yazının en çok sevilen ve dinlenen şarkıları arasında yeralmaya hazır.

Söz ve Müziği Zeynep Akın’a düzenlemesi Oben Akın’a ait olan şarkı Ramazan Arslankaya yönetmenliğinde kliplendirildi.

Tuna Taşkın'dan Yeni Bir Yorum; "İkimize Birden’’

Tuna Taşkın, "İkimize Birden" isimli yepyeni teklisini Arpej Yapım etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu.

Başarılı müzisyen Yusuf Taşkın'ın oğlu Tuna Taşkın, pek çok akustik projede seslendirdiği şarkılardan sonra yepyeni teklisini çıkarmaya hazırlanıyor. Son olarak "Beyaz" ismiyle çıkarttığı teklisi ile müzikseverlerin yoğun beğenisini kazan Taşkın, bu sefer de sevilen şarkı " İkimize Birden" şarkısını kendince yorumlayarak sizlerin beğenilerine sunuyor.

"Bazen Hayat Vermek İster Aldıklarını, Mucizeler Hep Böyle Ansızın Gelir"

Sözü ve müziği Mert Ekren'e ait olan şarkı'nın yorumcusu Tuna Taşkın şu ifadelerde bulundu; " Aslında hepimizin aşina olduğu , Alişan tarafından zamanında yorumlanmış 2000’lerde Fantezi Arabesk olarak adlandırılan kategoriye girmiş bir şarkı. Biz bu tür şarkıları seviyor ve yeni dünya düzenine ayak uydurarak elektronik soundlarla tekrar yorumluyoruz. Şarkı çok duygusal ve hisli bir şarkı ve yeni düzenlememizle tekrar hayat buldu desek yeridir. Bu tür çalışmalara ağırlık verip yeni bir tarz yaratmaya devam edeceğiz. Kafamdaki projenin adı ElektroBesk, umarım herkesin bir şeyler hissedebileceği, kendinden bir şeyler bulabileceği bir çalışma olmuştur.

Pop müziğin sevilen ismi Seçil Gür, “Gidesim Var” ile iddialı geliyor

Geçen yıl çıkardığı “Meczup” albümünün başarısının getirdiği rüzgârı arkasına alan Seçil Gür, çalışmaya ara vermiyor. Gür, uzun süredir üzerinde çalıştığı, sözü Kerem Demir (Kerro), müziği Kerem Demir ve Mili B. düzenlemesi ise Mili B. imzalı yeni şarkısı “Gidesim Var” ile tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Kariyerinde yeniliklere açık olduğunu sık sık yineleyen ve bir kez daha yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Gür, “Gidesim Var” için fotoğraf sanatçısı Safa Gülsoy’un objektifinin karşısına geçti. Şarkının video klibi ise Oktay Bingöl yönetmenliğinde çekildi.

Gidesim Var Mk Records ve Dmc işbirliğiyle tüm digital platformlarda yayında.

Zeyysıla Ve Tarık İster’den Galatasaray Şampiyonluk Marşı

Genç yetenek Zeyysıla ve ünlü aranjör Tarık İster tarafından Türkiye Süper Ligi’nde 23. Şampiyonluğunu kazanan Galatasaray için “Ayva Çiçek Açmış” şarkısı yeniden düzenlendi. Sözleri Zeyysıla’ya ait marşın müziği anonim. Aranjesi Tarık İster imzalı çalışmanın back vokallerinde ise Galatasaray Korosu, Cengiz Erdem , Deniz Erdem, Seyfi, Alican, Uğur Bayhan ve Kadir Uyar bulunuyor.

Küçük yaşlardan itibaren piyano, keman ve viyolonsel eğitimi alan ve performanslarını çocuk korolarında sergileyen Zeyysıla, henüz 8 yaşındayken beste yapmaya başladı. 12 yaşındayken Pera’da konser deneyimini yaşayan genç sanatçı, Eser Sahibi Meslek Birliği olan MSG’ye de o yaşlarda üye oldu. İleri derecede İngilizce, İspanyolca ve Almanca bilen Zeyysıla, sanatla ilgilenen ama maddi durumu olmayan birçok kişiye resim dersleri vererek onlara bir eğitim, kendisine de bir tecrübe kazandırıyor.