Bursa Göç Müzesi’nde Lider Hepgenç, Osman Hamdi Bey’in Hazinesi İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kitabını Eğlenceli Bir Şekilde Tanıttı

Bursa, [Tarih] - Bursa Göç Müzesi’nde düzenlenen özel bir etkinlikte, Final Kültür Sanat Yayınları’nın yazarı Lider Hepgenç, “Osman Hamdi Bey’in Hazinesi İstanbul Arkeoloji Müzeleri” adlı kitabının erkinliğini gerçekleştirdi. Bu etkinlikte Hepgenç, çocuklarla tiyatrolaştırarak kitabını eğlenceli bir şekilde tanıttı.



Bursa Göç Müzesi, tarih ve kültür meraklılarının ilgisini çeken önemli bir mekan olarak bilinirken, bu etkinlik, Osman Hamdi Bey’in mirası ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlayan ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunmayı hedefledi.







Etkinlik sırasında, Lider Hepgenç, “Osman Hamdi Bey’in Hazinesi İstanbul Arkeoloji Müzeleri” kitabının önemini ve içeriğini anlattı. Ayrıca, çocuklar için özel olarak hazırladığı tiyatro gösterisi ile kitabın konularını eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde aktardı. Bu yaklaşım, çocukların tarih ve kültürle daha yakından tanışmalarını teşvik etti.



Bursa Göç Müzesi’nin etkinliklere ev sahipliği yaparak kültürü ve tarihi yayma misyonuna önemli bir katkı sağladığı belirtildi. Müzenin yönetimi, bu tür etkinliklerin daha fazla katılımcıyı cezbetmesini ve insanların tarihe daha büyük bir ilgi göstermesini umuyor.



Etkinlik, katılımcılar arasında büyük ilgi gördü ve Bursa Göç Müzesi’nin bu tür etkinliklere devam etme niyetinde olduğu belirtildi.





Bursa Göç Müzesi’nin gelecekteki etkinlikleri ve sergileri hakkında daha fazla bilgi almak için müzenin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.