Barabbas’ı bilir misiniz?

"Hristiyan anlatıda adı geçen bir figürdür." derler.

Ancak tarihi tüm kaynaklar bu figürü doğrular.

Tıpkı Hazreti İsa'yı doğruladığı gibi.

Kudüs'te Fısıh Bayramı'nda oylama sonucunda idareci tarafından serbest bırakılan bir isyancıdır.

Zalim, hâin, zengin, paralı, nüfuzlu bir karakterdir.

Kudüs, yani bugün üzerinde kan akan topraklar.

Gazze’nin ablukasında ve öncesinde üzerinde asla huzur olmayan ve çok kanların aktığı, zulümlerin kabul görüp mazlumların canice kanının içildiği topraklar.

Dediğim gibi Barabbas, zalim, asi, isyancı, hain ama topluma kendini kabul ettirmiş biridir.

Ebu Cehil gibi.

Barabbas için bazı kaynaklar tecavüzcü de der.

Barabbas'ın işlediği bu suçun cezası çarmıha gerilmektir.

Fakat dört kanonik İncil'e ve kanonik olmayan Petrus İncili'ne göre Kudüs'te Fısıh Bayramı'nda uygulanan bir gelenek gereğince Valinin idamlık bir mahkûmun cezasını halkın seçimi doğrultusunda affetmek durumundadır. ...ve bu dönem hukukuna uygundur.

Tıpkı günümüz halk oylaması gibi.

(Kanonik: Genel olarak kabul edilen" veya "otoritelerce doğrulanmış" anlamlarında kullanılır. Teolojiden matematiğe kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır.)

Bazı kaynaklarda "Yahudiler" ve "çoğunluk" olarak adlandırılan kalabalığa

Barabbas'ı ya da İsa'yı serbest bırakma seçeneği verildi” der.

Matta,[1][2]

Markos,[3][4]

Luka[5][6]

Yuhanna'nın [7][8][9] anlatımlarına ve Petrus İncili'ne göre kalabalık Barabbas'ın salıverilmesini ve Nasıralı İsa'nın çarmıha gerilmesini seçti.

Barabbas'ın hikâyesi, toplumsal olarak özel anlamlar taşımaktadır.

Barabbas toplumu deyince bu örnek aklımıza gelsin.

Dostlar:

Nasıralı İsa kimdir?

İnanıyorsanız müslümanım diyorsanız, -ki diyoruz ve Nasıralı İsa Allah’ın elçisidir.

Zamanın toplumu öyle toplum ki:

Zalim nüfuzlu Barabbas’la İsa peygamberin affı için yapılan halk oylamasında Hz. İsa’nın öldürülüp Barabbas’ın affını istiyor.

Neden?

Barabbas zengin, Haz. İsa fakir.

Parasız pulsuz, fikrinden başka tutar dalı olmayan adam.

Toplum Barabas affedilsin dedi.

Bazı kaynaklara göre bu oylama iki kez yapıldı.

Dönemim valisi yani idarecisi "bu işte bir yanlışlık" var diye yine oylama istedi ve sonuç hiç değişmedi.

Bu gün Kudüs topraklarında akan kanın, durmayan şiddetin, zulmün, zalimliğin, hainliğin, adam kayırmanın, adamcılığın, "yanlış adam da olsa benim adamım" demenin ve bunun sonucunda durmayan savaşın sebeplerinden en önemlisi halkın zalimin yanında olmasıdır.

Sevgili dostlarım:

Birini affedeceksek veya idareci seçeceksek parasına ve nüfusuna değil fikrinin ve mücadelesinin olup olmadığına bakın.

Hazreti İsa gibi parasız olsun ama Barabbas gibi zalim olmasın.

Fikri olsun.

Fikri olmayan ya bel altına vurur ya da dedi koduyla Barabbas gibi günü kurtarır.

Tarih bizi yazarken Barabbas toplumu gibiydiler diye yazmasın.

En fazla 100 sene sonra bugün yaşayan hiç kimse yaşamayacak, -ki iyimser rakam!

O idareci kim?

Bekleyin!

Doğru yolda olana selam olsun.