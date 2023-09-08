Dünyanın en zengin insanları belli oldu:

Attachment.png ¬ Elon Musk: 222 milyar $

Attachment.png ¬ Bernard Arnault: 185 milyar $

Attachment.png ¬ Jeff Bezos: 157 milyar $

Attachment.png ¬ Larry Ellison: 130 milyar $

Attachment.png ¬ Bill Gates: 127 milyar $

Attachment.png ¬ Warren Buffet: 119 milyar $

Attachment.png ¬ Larry Page: 118 milyar $

Attachment.png ¬ Steve Ballmer: 113 milyar $

Attachment.png ¬ Sergey Brin: 112 milyar $

Attachment.png ¬ Mark Zuckerberg: 106 milyar $

Attachment.png ¬ Carlos Slim: 92,2 milyar $

Attachment.png ¬ Mukesh Ambani: 91,2 milyar $

Attachment.png ¬ Françoise Bettencourt Meyers: 88,0 milyar $

Attachment.png ¬ Amancio Ortega: 76,4 milyar $

Attachment.png ¬ Jim Walton: 71,7 milyar $

Attachment.png ¬ Rob Walton: 69,7 milyar $

Attachment.png ¬ Alice Walton: 68,7 milyar $

Attachment.png ¬ Charles Koch: 63,9 milyar $

Attachment.png ¬ Julia Flesher Koch: 63,9 milyar $

Attachment.png ¬ Gautam Adani: 63,8 milyar $

Attachment.png ¬ Michael Dell: 63,7 milyar $

Attachment.png ¬ Zhong Shanshan: 59,8 milyar $

Attachment.png ¬ John Mars: 55,4 milyar $"

Ve dünyanın tüm kazanımlarını bu ve bunun gibiler elinde tutuyor.

Bir de bunların bu listede adı olmayan patronları var. -ki onların asla ismini bile duyamazsınız.

Asıl patron onlardır ve dünya üzerinde binlerce tarikatı, cemaati, dernekleri ve sivil toplum örgütlerini el altından desteklerler.

Ama sabredelim “bunlardan 500 sene önce cennete gireceğiz.” yalanını da açığa çıkarmak için buradan da bakın.

ZAFER!

Devlet idaresinde laik, demokrat ve tam bağımsız Çeçenistan isteyen Çeçen lider rahmetli Dudayev öldüren emperyalist Rusya, dindar ve Kadiri Tarikatı mensubu “Müslüman” Kadirov’u kendine bağlı bayrağı ve istiklal marşı olan Çeçenistan’a başkan seçti.

İlk iş olarakta başkente de büyük cami yaptı.

Düşünen akıl sahibi gençler soruyorum: Dini camiye hapsenden Rusya aşığı zavallı Kadir’mi Müslüman?

Yoksa emperyalistlerle mücadelede şehit olan:

“Sistemden korkan, Allah'tan korkmaz; Allah'tan korkan, sistemden korkmaz. Şehadete talibim. Şehitliği rütbe ve şeref kabul ediyorum. Kanımın son damlasına kadar ülkemin bağımsızlığı ve milletimin hürriyeti için savaşmaya hazırım.” diyen tüm makamları elinin tersiyle iten tam bağımsız ülke isteyen Cevher Dudayev’mi Müslüman?

Emperyalist akıl şimdide bu topraklarda tarikat ve cemaatleri muktedir yapıp, kendine bağlı bir halife tayin etmek istiyor.

Ulus devletimize ve ülkemize sahip çıkıp, tek dil, tek din, tek dünya, tek bayrak hedefleyip dünyayı tek merkezden idareye yeltenen şeytanın çocuklarına teslim olmadan şehadeti göze alanlarla yürümek Kur’an aklı ve Muhammedi düşüncedir.

Sevgili Gençler:

Laiklik din adamı tasallutundan ülkeyi kurtaran tek gerçektir.

İslamda din adamı sınıfı olmaz.

Eğer din adamı sınıfı ortadan kalkarsa sizde laik düzenden uzak olun.

Eğer din adamı sınıfı yani ruhban takımı ve cemaatler insanlığa musallat olursa laikliği hemen işletin.

Bu duygularla düşünen ve aklını keşfeden dostlarım:

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

Doğru yolda olana selam olsun!