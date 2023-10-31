Tevhit dinine girmek özgür düşünce ve hür akılla, tüm sistem, kavram ve izmleri ret etmekle başlar.

Yani önce “Lâ-İlâhe” deyip, dilinizle söyleyip aklınız, ufkunuz, mücadelenizle de tüm İlahları ret edeceksiniz.

Bitti mi.?

Bitmedi…

Tüm İlahları ret ettikten sonra, esaretle özgür olduğunuz bir güç kaldı.!

Kim?

“İlahları ret et, bana gel” diyen, Allah.!

O Allah ki, “Allah’a kul olun” demesinden asıl gaye, kendinin kulluğa ihtiyacı olmadığı halde, kulunun ortalıkta zavallı olmadan, onurlu duruşu olsun ve bana karşı hiçbir otoriteyi kabul etmesin ufkunun tecellisidir.

Allah’a kul olan başka güç tanır mı.?

Otoriteye:

Teba olur mu.?

Kul olur mu.?

Devletimizin sınırları Hazreti Muhammet’in gösterdiği sınırlardır.

Tüm evrende Kur-an aklının hakim olduğu, Çin’den Amerika’ya kadar sarayların ve saltanatların yıkıldığı, halkın idare edilenlerle aynı haklara ve kazanca sahip olduğu bayramlar özlemiyle…

Dostlarım:

Allah’tan başkasına kul olunmayan, fikri, irfanı, ufku ve vicdanı hür nesillerin sistemi olan, sürü olunmayan, gözlemci olunan cumhurun idarede az da olsa etkili ve yetkili olduğu bayramımız kutlu olsun.

Dostlarım ve yine...

Cumhuriyet, karar verici cumhur olduğunda bayramdır ve evrendeki en güzel sistemdir.

Yeterki cumhur doğru seçimi yapmakta, fikri ve vicdanı hür olsun...

O nedenle Atatürk: “Cumhuriyet fikri ve irfanı hür nesiller ister” gerçeğini vurgulamıştır...

Kur-an aklı ise, bireye hukukun üstünlüğünü emredip, sürü psikolojisinden kurtulmayı, hukuka uymayı emreder...

Ve insanın halifelik görevini insana anlatırken, doğru seçim yapmaktaki kararını, vicdanı hür insana bırakmıştır ancak meşru çizgileri de göstermiştir...

Bu yönü ile cumhuriyet, Kur-an aklına asla ters değildir

Her insan kendini idare edecek halifeyi seçmekle mükelleftir.

Aksi durumunda firavunların seçimine rıza göstermiş olur ki, bu durumda insan kendine dünyayı da, ahiret hayatını da cehennem eder..

Birey sorumluluğunu, ne islamda yeri olmayan din adamına, ne de seçimlerle iktidar ettiği güce teslim edip huzura erdiğini düşünemez...

Denetimle de mükelleftir...

Hür bireyinden, seçilenine kadar tüm insanımızın bayramını en samimi duygularımla kutlarım...

Doğru yolda olana selam olsun.