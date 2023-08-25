“Hatay’ın çoğu Araptır. Hâlâ da öyle.

O zamanlarda da öyleydi. Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu” demek en hafif tabirle ihanettir.

O halde Hatay’ı Arap topraklarına mı katalım.

Aziz Atatürk’ün hasta yatağından ülke topraklarına kattığı Hatay’ı, ezan üzerinden tartışmaya açmak, büyük yalan yaratıp küçük beyinleri inandırmaya çalışmak İngiliz ve ABD gibi ülkelerin dış istihbarat servislerinin yöntemidir.

Bu yöntemi iyi görmediniz mi?

15 Temmuz neydi?

İslamda olmayan ruhban sınıfının temsilcisi gibi giyinip halkımız kandırma gayreti ihanettir.

Bu ülkeye ihanet eden, er ya da geç bedelini öder.

Hoca efendicilere:

…Onlar, Allah’ı bırakıp din bilginlerini, abidlerini ve Meryem oğlu Mesih’i rabler edindiler. (Oysa) onlar yalnızca bir olan ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. O’ndan başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilah yoktur. (Allah) onların şirk koştuklarından münezzehtir.

(9/Tevbe 31)

“(...) Adiy, Medine’ye geldi. O, Tay Kavmi'nin lideriydi. Boynunda gümüş bir haçla Resûlullah’ın (sav) huzuruna girdi. Resûlullah (sav) Tevbe Suresinin 31. ayetini okuyordu. Adiy, Peygamber’e (sav): ‘Onlar, din adamlarına tapmadılar ki!’ dedi. Resûlullah (sav): ‘Evet, fakat din adamları, onlara helali haram, haramı helal kıldılar. Onlar da tabi oldular. Bu, onların, din adamlarına ibadetidir.’ buyurdu.”

(Tirmizi, 3095; İbni Ebi Hatim, 10057-10058)

“Kur-an bize yeter diyenler zındıktır” diyen İzmirli cücenin suratına aşağıdaki Hadis-i Şerifi de çarpın.

Zira o cüceye Kur-an yetmez.

Değerli dostlarım:

İşte bu nedenle İSLAMDA din adamı sınıfı yoktur.

İslam vaaz dini de değildir!

Ne diyor Kur-an vicdanı İstiklal Şairimiz:

İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin

Ne tapınak, ne nutuk, ne VAAZ dini için.

İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin

Ne meslek kaygıları ne kariyer hesapları için.

İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin

Ne erkeği yüceltmek, ne kadını aşağılamak için.

Ne Araba paye vermek, ne Acemi hor görmek için.

İşte bu nedenledir, Arap kıyafetiyle gezen çok eşli Arap hayranı dinci takımının Kur-an ve Kur-an aklını yakalayan Akif gibi insanlara düşmanlığı.

Hatırlarsınız.!

Unutmadan Fesligiller o yüce ruha hakaret (serseri ve pez…) etmişti.

İşte bu ruhban sınıfı Türkiye’de ve dünyada paranın %95’ini mutlu azınlık elinde tutsun, geri kalan %5’lik kısmını da tüm fakirler arasında kavga gürültü pay etsin diye bizi cennetle kandırıp, sanal gündem oluşturmakla aldatıyorlar.

Diğer deyişle ülkemizde, sofrada beş tabak yemeği 75.000.000 yerken, 95 tabak yemeği de 5milyon afiyetle yedikten sonra bize sofra duasını öğretmek için ekranlara ruhban sınıfını çıkartıyor.

Allah bize:

“Sakın ola ki, o şeytan sizi Allah ile aldatmasın” dediği halde.

Çünkü dünya firavunları iyi biliyor ki:

Kur-an anlaşılırsa, hak arama adına anarşi çıkar.

Nerden çıktı sanıyorsunuz “fakir cennete zenginlerden 500sene önce girecek” yalanı.

Gömleğinde İngiliz kraliyet ailesi nişanı ile din anlatan Cübbel Ahmet neden tv ekranlarında boy gösteriyor sanıyorsunuz?

Arapça kelimeleri Kur-an’dan gibi gösterip anlatılan masallara ne kadar daha inanacağız.

Daha ne kadar, “Allah peygamberimiz Haz. Muhammet ile Haz. Meryem’i evlendirecek” yalanını ortaya atan terör örgütü fikrinin temsilcisi İzmirli cüceye inanacaksınız?

Bir kaç düzgün cümle söyledi diye iman mı edelim.

Neden size Kur-an yetmez?

Ah sevgili milletim ah!

Kur-an’da adil paylaşım, doğaya saygı, suya saygı, insana saygı, hayvana saygı, Allaha saygı, ayete saygı ayetlerinin içi boşaltılıp üzerinden kumar oynanırken, sesi çıkmayan halk ne oldu da İzmirli cüceye sahip çıktı?

Allah dostu mu?

En son “Allah dostu” dediğinizi de gördük.

Bize yutturulan Allah dostu tarifi.

Allah dostları kadere razı olan, belaya sabreden, nimetlere şükreden insanlardır. Onlar her daim Hakk'a muvafık olarak davranırlar. Allah'ın dostluğunu kazanmış, onun tarafından değer görmeyi hak etmiş insanlardır.

Gördünüz mü yalanı?

Haz.Muhammet kaderine razı olup şirk düzeninde keyine baktı mı?

Kadınlarını dahi teslim ettiler evet dedi mi?

Hayır?

Peki ne dedi?

Bir elime ayı, bir elime güneşi verseler bu davadan vazgeçmem.

Belaya sabır etti mi?

Hayır?

Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlarda bizzat bulundu.

Gelin aklımızı işletelim.

Ne diyor büyük düşünce ve fikir adamı Hanefi mezhebi öncüsü büyük imam, İmam-ı Azam:

Eğer Allah dostlarından kasıt, bilginler değilse Allahın dostu yok demektir!

Değerli dostlarım:

Kimsenin inancı, ne dediği, ne yaptığı bizi ilgilendirmez.

Biz din adına Kur-an’a yapılan saygısızlık olursa ve bunu da ruhban sınıfı cübbeyle Müslüman görünümlüler yapınca mücadele ederiz.

Kimse bize: Ağababalarının doğrularını “bu Allahın emri, bu Kur-an’dan diye yutturamaz.

Çünkü bizim elimizde Kur-an var.

DİNCİ ÇETE.!

“Fakiri doyurun” emrinden az bulgur az mercimek ve kömür anlayan dinci çete doğayı tahrip edip, hayatı insanlığa yaşanmaz hale getirdi.

Din adamı sınıfının vaazlarıyla da bu durum insanlığa kanıksandırıldı.

Oysa islam, ne hristiyanlık gibi vaaz dini, ne de din adamı tanıyan din di.

Az önce ne diyordu Fesli Dinsizin “serseri” ifadesiyle andığı Büyük Şair, Muhammedi Vicdan Mehmet Akif:

İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin

Ne tapınak, ne nutuk, ne vaaz dini için.

Tüm bu İngiliz beslemelerinin Akif’e ve Atatürk’e düşmanlığı “gökten indiği sanılan dogmalarla” insanları idare etmek varken Kur-an’ı anlaşılan dile çevirtilmesinden başka nedir?

Kur-an anlaşılabilirse ahiret kitabı değil dünya nizamı olduğu anlaşılır.

Korku bu!

Gençler:

*Arap alfabesi din değildir.

*Din Kur-an dinidir ve o dinde Kur-an’ın anlaşılan dil ile okunmasıdır.

“Fakiri doyurun” emri de din anlaşılınca az mercimek, az bulgur gibi bedavadan verilenlere iman etmeyecek, bedavadan daha pahalı bir maddenin ve mananın olmadığını anlayacaksınız.

ÇOK ACİL!

Biz ata tohumu, toprak ve üretim dedik, çete bize:

Hain, ajan, provokatör dedi.

Zira ağalarından başka kelime öğrenememiş zavallı beyinlerdi.

Mesleği ne olursa olsun, Prof’da olsa düşünmeyen herkes ciddi üniversitelerde ancak ziyaretçi olurlar.

Onları kapıya kadrolu kapıcı yapmazlar.

Aşı olmayana “vatan haini onlara kız bile vermeyelim” diyen tıp Prof’u sizce neden FOX TV’ de konuşmacı oldu?

Şimdi soruyorum o zavallı beyinlere:

Yanan tarım arazileri tesadüfen mi yandı?

ACİL!

Ülkemizde bulunan buğday depoları acilen yüksek güvenlikli alanlar ilan edilmeli.

Bu gıda anbarlarında olan patlamalar tesadüf olamaz.

Doğru yolda olana selam olsun.!