Her seçmenin arkasına alması gereken slogan, -ki slogandan öte fikri mücadele olmalı.

Oyum namusumdur.

ONURLU TÜRKİYE CUMHURİYETİ SEÇMENİ.

Oyum namusumdur.

Oy kullanırken düşün!!!

Bu adama namusumuzu emanet edeceğim.

Bu adama namus emanet edilir mi?

Nedir namus?

Önce seçmen namusu bacak arasında çıkarıp düşünmeli.

Namus nedir?

Namus:

Toplum içinde onur ve ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlılık.

Doğruluk, dürüstlük, erdemlilik, ahlaklılık.

Namuslu adamsa bu ilkeyi hayatına şiar edinip dinsel, cinsel, mezhepsel ve ırksal sığlıklardan arınmış insandır.

İster kadın isterse erkek olsun.

Zira adamlık cinsiyetten de ötedir.

Namuslu adam:

Kamunun menfaatiyle kendi menfaati çalıştığında kamunun menfaatini düşünendir.

Namuslu adam:

Kamunun imza yetkisiyle şahsına ticari kazanç sağlamayandır.

Elbette seçilen adamın ticaret yapması kanuna uygundur ama ahlaka uygun değildir.

Namuslu adam, seçildiğinde kendini topluma feda eder.

Mal biriktirme derdine düşmez.

Namuslu adam:

Kamunun malından yaptıkları işlerden komisyon almayandır.

Namuslu adam:

Dışardan bakınca içi gözüken, dişleri değil gözleri gülen adamdır.

Zira dişleriyle gülen seçmenini ısırır.

Namuslu adam:

“Herkesin bedeli olur” diyen zavallı olmadığı gibi, “bir elime ayı bir elime güneşi verseler, beni satın alamazsınız” diyen Hazreti Muhammed gibi adamdır.

Öyle namuslu adamlara oy veren seçmenin idareci seçtiği diyar EMİN BELDEDİR.

Sevgili Milletim:

Sen seçmensin.

Diğerleri seçilenler.

Seçilmek isteyenler:

Bakalım ne kadar bu manifestoya uygunluk içindesiniz?

Başlıyoruz?

ÖZEL OKULLAR.

Özel okullar!

Aslında “özel okullar belası” diye söze başlamak isterdim ama “oku” diyen rabbe olan saygımdan utandım.

Nedir bu özel okullar?

Orada kimler okur.

Nasıl mezun olur?

Ve mezun olduktan sonra neye hizmet eder?

Ey benim “yün çoraplı” kardeşim:

Senin çocuğun neden bu özel okullara gidemez.

Eğitimde fırsat ve rekabet eşitliği nerede kaldı?

Küçük bir özel okul açmış kendini iş adamı sanan kardeşim bana kızacak ama mesele senin okulun değil.

Geçin bunları da.

Sevgili yün çoraplı kardeşim:

Senin çocuğunun gidemediği okuldan mezun olan ve başına idareci yapmak istediğin bu çocukları özel okullarda kim eğitti.

Ha bu arada eğitim ders müfredatı da değil.

Az düşün ne olur?

Doğru yolda olana selam olsun!