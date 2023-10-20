Bu savaşın finansmanı dünya zenginler sıralamasında ismi olmayan ABD dolarının sahipleri Siyonizm'dir.

O şeytanların toplam sermayesini insanlık kendi arasında bölüşebilse, her birey 500.000 $ sahibi olurdu.

Kimse Mehdi gelecek bizi kurtaracak diye de umutlanmasın.

İnsanları mehdi inancına inandıran da bu savaşın sahipleridir.

Bizi kurtaracak tek şey var.

O da damarlarımızdaki asil kan ve millet olma bilincidir.

Damarında

Geçin bu kıçı kırık cemaatlerin adamı olmayı.

İşte biz bu bilinçle emperyalizmi topraklarımızdan koyduk.

Mandacılık isteyenlere ve dünyaya “Ya İstiklal Ya Ölüm” dedik.

Kaçmadık, yılmadık, eğilmedik, ezilmedik küllerimizden yeniden doğduk.

Türkiye Cumhuriyeti devleti olduk.

Bakın şimdi:

Cemaatlerden müteşekkil, mezheplerden müteşekkil, biri diğerini sevmeyen Arap olmayan Müslümana “mevali” diyen ırkçı kabilelerle emperyalizme mücadele edilir mi?

Göreceksiniz finalde yine emperyalizmle mücadele eden tek Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olacaktır.

Bırakalım siyaseti falan Dış İşleri Bakanımız Hakan Fidan’dan başka Yahudilere yaptığınız “”hırsızlıktır diyen kimse oldu mu?

Nerde 1.5 milyar din kardeşin?

Nerde cemaatler.

Daha dün gece İsrail’e lanet yürüyüşü ayağına Türk askerine taş attılar.

İşte bunlar, onlar!

Bizim cemaatimiz falan yok.

Biz Laz, Çerkez, Kürt, Abazya, Azeri, Özbek, Türkmen, Kırgız, Kazak değiliz.

Biz hep birlikte Türk milletiyiz.

Ancak bu ruh hayata geçerse emperyalizme mücadele olur, -ki olacak.

Ey Müslüman:

“Biz insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık” diyen bir KUR-AN varken nasıl mehdi bekleyebilirsin.

Şairin dediği gibi:

Sen bir devsin, yükü ağırdır devin!

Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin! Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte!

Ölsek de sevinin, eve dönsek de!

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.

BİLİMSEL EĞİTİM

“Başka gezegenlerde hayat var mı” diye araştırma yapanlara “manyak manyak işler diyenler” bilime yatırım yapın diyenlere “ahirette sorular Arapça” diyenler, manevi kızını hava pilot yapıp “kızlarınızı okutun” diyen lidere “gavur” deyip, kız çocuklarını merdiven altı yerlere gönderenler, topraklar kan gölüyken sadece kınayanlar sizi zaten biliyoruz.

Sizi İsrail dış istihbaratı ve İngiliz dış istihbaratı besliyor.

Böyledir bazı şeyleri bilirsin ama ispat edemezsin.

Edersen gizli servis olmaz.

Sevgili YETKİLİ:

İsrail dünyayı iplemeden Filistin’i neyin gücüyle vuruyor.

Tatbikî bilimin.

Çünkü bilimdedir Allah.

Acilen eğitimi bilimsel temellere dayandıralım.

Doğru yolda olana selam olsun.