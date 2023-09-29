Küresel ısınma yalanına meclisimizden onay çıkmasın.

Tam bağımsız ülke olup, çok uluslu şirketlerin fonladığı Dünya Sağlık Örgütü’ne ülkemizi teslim etmeyelim.

Şimdi bana aşı zamanı “bu ne olduğu belirsiz aşı denen sıvıları vücudunuza almayın” dediğim zaman saldıran çete, birden yükselen ani kalp krizleri ve beyne pıhtı atışını görmeden de saldıracak biliyorum ama biz doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz.

Küresel ısınma yalandır.

Bu yalana meclisimiz onay vermesin.

Dünya ısınsa, Türkiye ısınmaz.

Türkiye ısınsa Karadeniz ısınmaz.

Biz cennette yaşıyoruz.

Bize hiçbir şey olmaz, yeter ki topraklarımıza sahip çıkalım.

Doğayı tahrip edene beddua eden rahmet peygamberi Muhammed’in ümmetleri:

Doğayı korumak, Allah’ın emri ve resulün sünnetidir.

Devletin yetkilileri:

Tarikat örgütlerini devlete yaklaştırmayın.

Sen nereye bağlısın diye sorduğum bir önemli kurumun yetkilisi bana “menzile bağlıyım” diye cevap veriyorsa gelen tehlikeyi görün.

Yiğit aynı yerden iki kere vurulmaz!

Zira örgütler de DSÖ'ye bağlı!

ANAYASA!

Anayasa yapılmaya başlamadan önce, Türk vatandaşı olarak tarihe notumuzu düşüyoruz.

Anayasamızın ilk dört maddesi ve

Anayasamızda ki Türklük ifadesi kırmızı çizgimizdir.

Tavrımız nettir!

Dünya dönüyor…

* İsrail’de dinine bağlı Yahudi din adamları kadınların çarşaf giymeleri gerektiğini tebliğe çıktıkları anda, genç Yahudi kadın din adamlarına köpekle saldırdı.

* Elon Musk denen ucube suratlı çocuk, felçli hastalar bahanesiyle insan beynine çip takılmasına onay aldı.

Hayvanlarına koşarak çip taktırmaya gidenler hadi bakalım!

İyi uykular…

TANRILAR SAVAŞI!

Arap diline sıkışmış ve Arapçadan başka dil bilmeyen kendi putlarını size “Allah” diye tanıtma gayretinde olan çeteye teslim olmayın.

Allah, matematik, fizik, kimya, gök bilimi vb. bilimlerin içindedir ve Arap dili sadece Arapların konuyu anlayabilmesi için diğer diller gibi aracıdır.

Tıpkı Türkçe, Fransızca, Almanca gibi.

ZAMPARALARA…

Fikrin mücaledecisi olanlar yalnız, fikrin zamparası olanlar kalabalıklar içinde “böyük adam” olurlar.

Fakat onlara büyük adam diyenler cücedir.

Ancak onlar cüceler içinde dev adam olduklarını da göremezler.

Unutmayınız ki; tarih insanın yaşadığı asırdan sonra yazılır!

Doğru yolda olana selam olsun.