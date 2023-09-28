Beşiktaş, deplasmanda berbat bir oyunla 3 puan kaybetti.

Rakibi karşısında 90 dakika boyunca maçın hiçbir anında refleks gösteremeyen bir Beşiktaş izledik.



Adana Demirspor’un kadrosunda önemli eksikler olmasına rağmen Beşiktaş bu fırsatı değerlendiremedi. Bu durumun en önemi nedeni savunma hattındaki zaafiyetler ve Gedson’un yokluğu. Özellikle Necip ve Omar Colley’in savunmada uyumsuzluğu. İlk 2 goldeki hataları Beşiktaş’ı maçın başında 2-0 geriye düşürdü.

Öte yandan Beşiktaş orta sahasında Gedson olmayınca Beşiktaş’ın hem hücum gücü azaldı hem de Adana Demirspor savunması hiç zorlanmadı. Rakibe vuruş imkanı Beşiktaş orta sahası karşısında ev sahibi ekip, istediği topları aldı, savunmadan hücuma ikinci bölgeyi hızla geçerek Beşiktaş defansının arkasına rahat sarktı.

İkinci bölgede tercih edilen Ghezzal, Salih ve Chamberlain üçlüsünün hücum varyasyonlarında etkisiz kaldığını gördük. Geriye dönüp kaybedilen puanlara baktığımızda Beşiktaş orta sahasını kolay geçen her rakip, istediği sonuca ulaşmayı başardı. Evet Beşiktaş’ın kadrosu, rakiplerinin kadrosu kadar iddialı değil fakat 4 yiyecek kadar kötü de değil. Esas mesele, takım içinde bir uyumsuzluk söz konusu. Kim kimin nereye koşacağını bilmiyor ve haliyle sahada rastgele bir oyun izliyoruz.

Eğri oturup doğru konuşalım. Transfer dönemi bittiğine göre Beşiktaş bu oyuncularla oynayacak. Artık yapılması gereken, ezber oyunlardan ziyade var olan oyunun geliştirilmesi ve yeni bir oyun planının ortaya konması. Çok daha iyi bir kadro oluşturulabilirdi. Çok iyi bir 10 numara alınabilirdi. Bu konuda taraftar haklı. Ama olmadı. Artık bu kadroyla en iyi oyununu bulmalı Beşiktaş. Oluşturulan kadro yetersiz algısı takımın özgüvenini zedelemiş durumda.

Şenol Güneş’in hücum varyasyonlarını geliştirmesi gerekiyor. Çünkü Aboubakar ileride çok yalnız kalıyor, merkezden top alamıyor. Haliyle Beşiktaş en etkili oyuncusundan verim alamıyor. Orta sahada kalabalık ve etkili, hücumda ise çift forvet oynayamaz mı Beşiktaş? Bence denemeye değer!