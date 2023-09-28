MOR SAĞANAK

Her sabah uyandığımda “ Günaydın” dediklerim. Cennetim. Evimin önünde her sabah mor mor nasıl da açarlar. Siz nereden biliyorsunuz da aynı saatte hiç renk değiştirmeden ailece açıyorsunuz? Sahi, yolculuk nereden nereye?

Çiçekleri çok severim. Nereye gitsem, çiçeklendiririm. Çiçeksiz yaşam düşünemiyorum. Doğa kapımın önüne Meksika Petunyası serpmiş. Güzellikse güzellik, zariflikse zariflik… Her gün bıkmadan usanmadan Nilüfer’in ‘mormenekşe’ şarkısı ile sabah saatlerinde video çekerim. Benim gibi onların da en sevdiği zaman dilimi sabah saatleri. Seyrettikçe “Tanrım bu ne güzellik” demeden kendimi alıkoyamıyorum. Diğer adı ‘Mor sağanak ’tır. Onlara gözüm gibi bakarım.

Ayıpençesigiller familyasından, yarı çalı yapılı süs bitkisidir. Toplu halde yaşarlar. Kışın yaprak dökmez. Güney Amerika ve Meksika’nın ılıman iklimli bölgelerinde doğal olarak yetişir.

Bilimsel adı Ruellia. Fransız botanikçi ve fizikci Jean Ruelle ( 1474 - 1537 ) ye ithafen verilmiş.

Hızlı bir şekilde dikine olarak büyür, yapraklarının ucu sivri, boğumlu ve mor renkli gövdesi vardır. Çiçekleri Trompet şeklindeki petunya çiçeğine benzediği için dünyada Meksika petunyası ( Mexican petunia ) denir.

Bu çiçeği ilk kez İstanbul; Adalarda görmüştüm. Ülkemizde Meksika petunyası veya mor sağanak olarak bilinir. Genel olarak çiçekleri mor renklidir, ancak pembe ve beyaz çiçek açan bodur çeşitleri de vardır.

Petunya’ya benzemesine rağmen farklı familyalara sahipler. Hiçbir yakınlıkları yok. Yaz mevsiminde bol bol çiçek açar. Arı ve kelebeklerin mola verdiği çiçek suyu ve güneşi seviyor. Çiçeklerinin ömrü bir günlük. Sabah açan çiçekler akşama yok olur. Yaz mevsiminde susuz kaldığını hemen belirtir. Yapraklar cansızlaştığı için günlük sulanabilir.

Soğuğa dayanıklı olsa da soğuğu sevmiyor. Her yıl aralık ayında budama yaparım. Nefes alır. Yaz mevsiminde coşkuyla açtığı çiçekleriyle teşekkür eder.

Hem saksıda hem bahçede yetiştirilir. Fazla bir bakımı yoktur.

Mor sağanak’a tutulmak istiyorsanız balkonunuza saksıları sıralayın ya da bahçenize bir köşe açın. Bodur çeşitleri daha çok saksı çiçeği olarak yetiştirilir. Kökleri ile etrafına yayılır. Çelikle, kökten ve tohumdan çoğaltılır. Mor sağanaklı günleriniz bol olsun.