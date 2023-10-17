“Kendi yolumu kendim çizdim” diyen bir kadının, disiplin ve tutkuyla çalışarak başarıya nasıl ulaştığını gördüğümüz müthiş bir hikâye. Girişimci, hayırsever, politik ve sosyal bir eylemci. Hem akıllı hem güzel, ama aynı zamanda istediği şey için çalışmaya istekli, kendi kendini yaratmış dahi ve milyoner bir kadın. Böyle yüce rol modeller geçti bu dünyadan. Bu rol modelin hayatı, her yaştan, her milletten ve inançtan insana ulaşıp cesaretlendirmesi takdire şayan.

Mirassız, 10 parmağıyla servet kazanan, bağımsız olarak milyoner bir kadın olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Sara Breedlove( Madam C.J. Walker) 1867 yılında ABD'nin güneyinde, Louisiana eyaletinde doğdu. Ebeveynleri, abileri ve kız kardeşi pamuk tarlalarında köleydi. Ama Sara özgür doğdu. 7 yaşındayken anne ve babasını kaybetti. Ebeveynleri öldükten sonra kız kardeşi ve kocasının yanına taşındı. Sara çocukken kâhya olarak çalıştı ve okula vakti yoktu. Daha sonra Pazar okuluna gittiğinde sadece 3 aylık resmi eğitim aldığını paylaştı.

Kız kardeşinin kocası çok şiddete meyilli bir adamdı ve evlilik Sara'nın o aileden kaçmasının tek yoluydu. Moses Mc Williams ile evlendiğinde sadece 14 yaşındaydı. Onu sevdiği için yapmadı.

14 yaşında evlendi, 20 yaşında anne oldu. Dört yıl sonra, Sarah ve Moses'ın, Alleluia adında kızları oldu, İki yıl sonra Sarah'nın kocası öldü. Böylece Sara yirmi yaşında bekâr bir anne ve dul kaldı.

Sara St. 1888'de Louis'e taşındı. Kardeşleri ile birlikte berber olarak çalıştı. Sara St. Kızının devlet okulunda eğitimini ödemek için çamaşırhanede ve aşçı olarak çalışmaya başladı. Sara günde yaklaşık 1,50 dolar kazandı.

Çamaşırhanede çalışırken, cilt hastalığı yakalandı ve saçları düküldü. Kardeşleri ile çalışırken saç bakımının temellerini öğrendi. Bir zaman sonra Sara, Eni Malon seri saç ürünlerini öğrenir ve daha sonra Eni ile şahsen tanışır. Onun ürünlerini sokakta satmaya başladı. Malon için çalışan Sara, 37 yaşında, kızıyla Denver'a taşınıyor ve Afro-Amerikan kadınlar için kendi kozmetik çizgisi hakkında düşünmeye başlıyor. Birçok deneyden sonra başarılı oldu ve kendi işini kurdu.

1906'da Sara, Charles J. ile evlendi. Sara için herşey yolunda gidiyordu. Walker ve daha sonra soyadı altında ünlü oldu. Charles iş ortağı oldu: Reklamcılık yaptı ve karısına tanıtımda yardım etti. Sara, kapı kapı dolaşıp ürünlerini satmaya çalıştı, aynı zamanda kadınlara saç bakım ve şekillendirmeyi öğretti. Sara işini büyütmeye kararlıydı, bu yüzden kocası ile birlikte Doğu ve Güney Amerika'yı gezdiler. Kızı büyümüştü ve Denver’den gelen tüm kargolarda annesine yardım etti. İki yıl sonra Sara Pittsburgh'a taşındı.

Pittsburg’da, Aile güzellik salonu açıyor, aynı zamanda Sara'nın ürünlerini uygulayabilmeleri için insanları saç bakımı hakkında her şeyi bilmeleri için eğiten bir okul.

1910 yılında Sara Indianapolis'e taşındı ve burada Madam C şirketinin genel merkezini açtı. J. Walker.

Laboratuvar, kuaför ve satış acentelerine ders verdiği güzellik okulu olan bir fabrika inşa eder ve 1917 yılına gelindiğinde Bayan Walker yaklaşık 20.000 kadını işe aldı. Sara, Afro-Amerikalı kadınların finansal olarak bağımsız olmalarını istedi, bu yüzden kadınları kendi iş yerlerini açmaya teşvik etti ve onlara parayı nasıl idare edeceklerini öğretti.

Zenginleştikçe hayır kurumlarına ve bağışlara o kadar çok zaman harcadı. Dersler verdi, sosyal adaletsizliğe karşı savaştı ve fonlara para bağışladı. Sara, yaşamında fakirlere, çeşitli kuruluşlara ve sosyal kurumlara 100.000 dolardan fazla bağış yaptı. Vasiyetinde, gelecekteki kazancının 3/3'ünün hayır kurumlarına verilmesi gerektiğini belirtti.

En zengin Afro-Amerikan kadın olarak kabul edildi. 51 yaşında öldü.

Öldüğünde servetinin 500.000 ile 1 milyon dolar arasında olduğu düşünüldü. Sara hayatı boyunca milyoner değildi. Ölümünden 2 yıl sonra serveti artmış, ama hayattayken de, bu serveti umuyordu. Bu paraya ihtiyacı olduğu için değil, daha fazla iyilik yapmak istediği için.

Self Made dizisi madam c.j. walker’in gerçek hayat hikâyesinden uyarlanmış bir dizi. Herkesin kendisini, kendi hayat mücadelesini sorgulatan ilham verici sahneleri var. Hayal kurmayı seven, hayalleri için mücadele eden asla pes etmeyen insanlar olsun yaşamda…

Rockerfeller’in evinin yanında bir ev sahibi oldu. Bu hayatın acımasız bir tokadını yedi. O bahçede yürüme vizyonuna ulaşır ulaşmaz öldü.

Az bilinen gerçeklerde; Madam c.j. walker’in hayatını gözden geçirdik.

Bu dünyada bencillik, potansiyel değerlerimizi kör etmemesi dileğiyle sağlıkla kalın…