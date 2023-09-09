Uğur böceği böcekleri, Coccinellidae familyasına ait bir böcek türüdür. kış boyunca kış uykusuna yatarlar. Bir kış mevsiminde evimden, odamdan gitmedi, ılıman bir ortamda arap saçı çiçeği üzerinde 6 ay beslendi. Kibar bir misafirdi. İlkbahar gelince uçtu gitti.

Yüzyıllardır sanat, edebiyatta, özellikle çocuk öykülerinde yer aldılar ve tüm dünyadaki insanları büyülemeye devam ediyorlar. Bahçede, kırda, çayırda otururken birden elinizin üzerine konuverir. Seviniriz ‘Uğurum geldi’ der, hemen içimizden bir dilek tutar ve şarkısını söylemeye başlarız.

“Uç uç böcecik,

Annen sana terlik pabuç alacak

Uç uç böcecik,

Annen sana terlik pabuç alacak!” Bu bir çocuk ezgisidir.

Var mıdır, sevinç sebebi olan başka bir böcek?

Bazı kültürlerde, uğur böceği böcekleri iyi şans veya iyi şans sembolleri olarak kabul edilir.

Boyları yaklaşık 0,5 cm olan uğur böceklerinin, yarım küre şeklinde görünen vücutları çok tipiktir. Siyah lekeler veya çizgilerle kırmızı, turuncu renktedirler. Sarı, kahverengi veya siyah renkli türler de vardır. En sık görülen kırmızı ve turuncudur. Tropik bölgelerde mavi rengi de bulunur. Haşare kontrolörleri olarak bilinir. Doğaya faydalı haşere kontrolörleri rollerini layıkıyla yapan hoşgörü böcekleridir.

Beslenmesi; Yaprak bitleri, akarlar ve bitkilere zarar verebilecek diğer zararlı böceklerle beslenirler, birkaç türü larva iken yaprak biti, ergin iken mantar yiyerek beslenirler. Bahçelerde ve çiftliklerde gündelik yaşamda bitkilerin yanında güvenilir bir dosttur.

Sayıları, arılardan veya kelebeklerden daha az ölçüde olmasına rağmen, tozlaşmada rol oynarlar. Uğur böceği böcekleri tam bir değişime uğrarlar, yani dört farklı yaşam aşamasından geçerler: yumurta, larva, pupa ve yetişkin. Senede iki döl verirler. Yavru bakımı olmayan uğur böceği yumurtlayarak çoğalır ve yaşamları boyunca birçok yumurta bırakırlar. Kışı, bir arada ergin olarak geçirirler. Bir yılda genellikle dört defa deri değiştirirler. Gelişme süreleri 30-60 gündür. Yumurtalar çoğunlukla yaprakbiti kolonilerinin civarına bırakılır. Uğur böceği larvaları yumurtadan çıktıklarında hemen beslenmeye başlar. Üç ila altı haftalık yaşamının sonunda larvalar yaklaşık 5.000 yaprak biti yiyebilir. Kanat kapaklarında küçük siyah noktalar, siyah bacakları, başları ve antenleri vardır. Uğur böcekleri, uçuşlarının çoğunu öğleden sonraların en sıcak bölümünde yapma eğilimindedir. Bir uğur böceği uçtuğunda kanatlarını saniyede 85 kez çırpar. Yaşlandıkça üzerinde bulunan lekeler kaybolur.

Çok iyi uçarlar, rahatsız edildiklerinde yere düşerler ve çok defa bacaklarını vücuda toplayarak şaka gibi ölü taklidi yaparlar. “1999'da NASA, sıfır yerçekiminde ne olduğunu görmek için bazı yaprak bitleriyle birlikte uzaya dört uğur böceği gönderdi. Dört uğur böceğine Beatles, John, Paul, Ringo ve George'un adını verdiler.”

Dünyanın her yerinde yaşayan uğur böceğinin yaklaşık 5.000 tür vardır.

Çocukların Çok Sevdiği Uğur Böceği hikayesi

“Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde kırlarda yaşayan sevimli mi sevimli bir uğur böceği annesiyle beraber bir yaşam sürermiş.Bahar mevsimi gelince çok sevinen uğur böceği o güzelim kırlarda gezmek ve yeni çocuklarla tanışmak ve onlara uğur getirmek için erkenden yuvadan ayrılmış.

Bir süre dolaşan uğur böceği daldan dala atlarken karşılaştığı çocukların ellerine konar, çocuklar ise onunla oynar ve ona şarkılar söylermiş.

“Uç, uç böceğim, senden uğur isterim.” Dermiş çocuklar. Bu şarkıyı duyan uğur böceği o kadar çok mutlu olurmuş ki, hemen uçarmış. Fakat mutluluğu çabuk geçermiş. Bir süre sonra eve dönen minik uğur böceğinin mutsuz olduğunu gören anne uğur böceği sormuş.”Neden üzgünsün yavrum, bir şey mi oldu.”diye sormuş.

“Çocuklar şarkı söylediğinde o kadar çok mutlu oluyorum ki, hemen havalara uçuyorum. Fakat bu mutluluğum hemen geçiyor. Oysa ben hep mutlu olmak istiyorum. “ demiş üzgün üzgün sonrada hiç beklemeden

“Anneciğim ben sürekli mutlu olmak istiyorum. Nasıl mutlu olabilirim.” Anne yavrusunun bu isteği karşısında biraz düşünmüş. “Peki, o zaman şimdi kalkıp, çocukların yanına giderek, şarkıyı bir daha söylemelerini bekliyorsun. Onların sana söylediği şarkıyı ezberleyip, bana söylüyorsun.” Demiş. Minik uğur böceği sevinçle yuvadan ayrılarak kırlarda gezmeye çıkmış, bu seferde ilk karşılaştığı bir çocuğun eline konmuş.

Çocuk onu biraz sevdikten sonra, “Uç,uç böceğim, senden uğur isterim.” Uğur böceği bu sefer ondan şarkıyı dinlemiş dinlemesine ama içinden uçmak gelmemiş. Çünkü bu sefer şarkıyı söyleyen çocuk çok üzgün görünüyordu.

Çocuk “Haydi uğur böceğim uçsana şarkını söyledim sana.”

Uğur böceği “Ama bu şarkıyı mutluyken söylemen gerekirdi. Ben böyle uçamam ki,”

Uğur Böcekleri dünyanın her yerinde uçmaya ve kondukları ellere uğur getirmeye devam ediyor. Uğur böcekleriniz hep uğur getirsin.

Kaynak: https://listelist.com/ugur-bocegi-hakkinda-ilginc-bilgiler/