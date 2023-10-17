‘Hedef Türkiye’ymiş’ en son vadede/

‘Bak hele, bak hele!’ Gelmiş sadede! /

‘Kıyamet nöbette!’; her bir kalede/

Damarlarımızda; o kan var, o kan/

Omuzlarımızda ‘Vatan var!’, ‘Vatan!’//

Her delikten çıkan zehirli yılan!/

Bu nasıl cürettir, bu nasıl plan?/

‘ Sen, Türk Milleti’ni, ne sandın ulan?’//

Damarlarımızda; o kan var, o kan/

Omuzlarımızda ‘Vatan var!; ‘Vatan!’//

‘Kanınla sileriz’ kılıçta pası/

‘Damla Türk kanının’ ‘Tufan’ kısası!/

Kursağında kalır ’MEV’UD hülyası’/

Damarlarımızda; o kan var, o kan/

Omularımızda ‘Vatan var’ ; ‘Vatan!’//

Ayağa kalkınca ‘Kutlu Türk Soyu’/

Ne deryayı koyar ne de bir kıyı/

Kadim ırmaklardan içeriz suyu/

Damarlarımızda; o kan var , o kan/

Omuzlarımızda; ‘Vatan var’, ‘Vatan’//



Hesabını verir; ‘Asrın Canisi’i/

Dizlerine vurur, şerrin hamisi/

Ne uçağı kalır ne de gemisi/

Damarlarımızda; o kan var, o kan/

Omuzlarımızda ; ‘Vatan var’, ‘Vatan//

Güvenme ‘İnsanlık dışı silaha’/

Sakın tehdit etme, Türk’ü bir daha!/

‘Türk’ün intikamı’ kalmaz sabaha//

Damarlarımızda; o kan var, o kan/

Omuzlarımızda; ‘Vatan var ‘, ‘Vatan’//

‘Yaparız!’ diyorsak; ‘Yaparız!’ elbet

‘Alnına Türk Mührü’ basarız elbet

Arzın haydutunu kovarız elbet

Damarımızda; o kan var, o kan

Omularımızda; ‘Vatan var’, ‘Vatan’///

(Canfer BALÇIK; 17.10.2023)