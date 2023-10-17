‘Hedef Türkiye’ymiş’ en son vadede/
‘Bak hele, bak hele!’ Gelmiş sadede! /
‘Kıyamet nöbette!’; her bir kalede/
Damarlarımızda; o kan var, o kan/
Omuzlarımızda ‘Vatan var!’, ‘Vatan!’//
Her delikten çıkan zehirli yılan!/
Bu nasıl cürettir, bu nasıl plan?/
‘ Sen, Türk Milleti’ni, ne sandın ulan?’//
Damarlarımızda; o kan var, o kan/
Omuzlarımızda ‘Vatan var!; ‘Vatan!’//
‘Kanınla sileriz’ kılıçta pası/
‘Damla Türk kanının’ ‘Tufan’ kısası!/
Kursağında kalır ’MEV’UD hülyası’/
Damarlarımızda; o kan var, o kan/
Omularımızda ‘Vatan var’ ; ‘Vatan!’//
Ayağa kalkınca ‘Kutlu Türk Soyu’/
Ne deryayı koyar ne de bir kıyı/
Kadim ırmaklardan içeriz suyu/
Damarlarımızda; o kan var , o kan/
Omuzlarımızda; ‘Vatan var’, ‘Vatan’//
Hesabını verir; ‘Asrın Canisi’i/
Dizlerine vurur, şerrin hamisi/
Ne uçağı kalır ne de gemisi/
Damarlarımızda; o kan var, o kan/
Omuzlarımızda ; ‘Vatan var’, ‘Vatan//
Güvenme ‘İnsanlık dışı silaha’/
Sakın tehdit etme, Türk’ü bir daha!/
‘Türk’ün intikamı’ kalmaz sabaha//
Damarlarımızda; o kan var, o kan/
Omuzlarımızda; ‘Vatan var ‘, ‘Vatan’//
‘Yaparız!’ diyorsak; ‘Yaparız!’ elbet
‘Alnına Türk Mührü’ basarız elbet
Arzın haydutunu kovarız elbet
Damarımızda; o kan var, o kan
Omularımızda; ‘Vatan var’, ‘Vatan’///
(Canfer BALÇIK; 17.10.2023)