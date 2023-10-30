( Canfer BALÇIK; 30.10.2023- İstanbul şivesi- Trabzon Şivesi devamındadır)

Tartacak Terazi yok
Türkiye sevdasını
Dünya gelse bozamaz 
Memleket havasını 

Siz bin yerde olsanız 
Trabzonlu her yerinde
Düşse de yerden kalkar
Yürür her seferinde 

(Nakarat)
Dünyanın her tarafı 
Trabzonlu’yla doludur 
Yeri geldiği zaman 
Herkes Trabzonludur 

Yurt, millet sevdasının 
Merkezinde yer alır 
Her nereye giderse 
Orda zirvede kalır 

Herkes vatanı sever 
Ninemin saflığında
‘Ay ile ‘Yıldız’ olur
Hava karardığında 

Dünyanın her tarafı
Trabzonlu’yla doludur 
Yeri geldiği zaman
Herkes Trabzon’ludur 

Ne Hans’ı ne Coni’si
Ne başka bir fânisi 
Bin tanesine yeter
Trabzonlu birisi

Trabzonlu yol açar
Nerde yol tıkanmışsa
Kimse kafa tutamaz 
Tek ferdi sağ kalmışsa 

Dünyanın her tarafı
Trabzonlu’yla doludur 
Yeri geldiği zaman 
Herkes Trabzonludur 

(Canfer BALÇIK; 30.10.2023 saat:11:00-14:00/ İSTANBUL)

HERKES TIRABZONLİDUR 

( Canfer BALÇIK; 30.10.2023- Trabzon şivesi)

Tartacak Terazi yok
Türkiye sevdasini
Dünya gelse bozamaz 
Memleket havasini

Dünyanun her tarafi
Trabzonliyla dolidur
Yeri gelduği zaman 
Herkes Tırabzonlidur

Siz bin yerde olsanuz
Trabzonli her yerinde
Düşse de yerden kalkar
Yurur her seferinde 

(Nakarat)
Dünyanun her tarafi
Trabzonliyla dolidur
Yeri gelduği zaman 
Herkes Tırabzonlidur

Beyuk sevdaluklarun
Merkezinde yer alur
Her nereye giderse 
Orda zirvede kalur

Herkes vatani sever 
Ninemun safluğinda
‘Ay ile ‘Yıldız’ olur
Hava kararduğinda

Dünyanun her tarafi
Trabzonliyla dolidur
Yeri gelduği zaman 
Herkes Tırabzonlidur

Ne Hans’i ne Coni’si
Ne başka bi fânisi 
Bin danesine yeter
Tırabzon’dan birisi

Tırabzonli yol açar
Yollar tikanmiş ise
Kimse kafa tutamaz 
Bi ferdi sağ kalmişse

Dünyanun her tarafi
Trabzonliyla dolidur
Yeri gelduği zaman 
Herkes Tırabzonlidur 

(Canfer BALÇIK; 30.10.2023 saat:11:00-14:00/ İSTANBUL)