( Canfer BALÇIK; 30.10.2023- İstanbul şivesi- Trabzon Şivesi devamındadır)

Tartacak Terazi yok

Türkiye sevdasını

Dünya gelse bozamaz

Memleket havasını

Siz bin yerde olsanız

Trabzonlu her yerinde

Düşse de yerden kalkar

Yürür her seferinde

(Nakarat)

Dünyanın her tarafı

Trabzonlu’yla doludur

Yeri geldiği zaman

Herkes Trabzonludur

Yurt, millet sevdasının

Merkezinde yer alır

Her nereye giderse

Orda zirvede kalır

Herkes vatanı sever

Ninemin saflığında

‘Ay ile ‘Yıldız’ olur

Hava karardığında

Dünyanın her tarafı

Trabzonlu’yla doludur

Yeri geldiği zaman

Herkes Trabzon’ludur

Ne Hans’ı ne Coni’si

Ne başka bir fânisi

Bin tanesine yeter

Trabzonlu birisi

Trabzonlu yol açar

Nerde yol tıkanmışsa

Kimse kafa tutamaz

Tek ferdi sağ kalmışsa

Dünyanın her tarafı

Trabzonlu’yla doludur

Yeri geldiği zaman

Herkes Trabzonludur

(Canfer BALÇIK; 30.10.2023 saat:11:00-14:00/ İSTANBUL)

HERKES TIRABZONLİDUR

( Canfer BALÇIK; 30.10.2023- Trabzon şivesi)

Tartacak Terazi yok

Türkiye sevdasini

Dünya gelse bozamaz

Memleket havasini

Dünyanun her tarafi

Trabzonliyla dolidur

Yeri gelduği zaman

Herkes Tırabzonlidur

Siz bin yerde olsanuz

Trabzonli her yerinde

Düşse de yerden kalkar

Yurur her seferinde

(Nakarat)

Dünyanun her tarafi

Trabzonliyla dolidur

Yeri gelduği zaman

Herkes Tırabzonlidur

Beyuk sevdaluklarun

Merkezinde yer alur

Her nereye giderse

Orda zirvede kalur

Herkes vatani sever

Ninemun safluğinda

‘Ay ile ‘Yıldız’ olur

Hava kararduğinda

Dünyanun her tarafi

Trabzonliyla dolidur

Yeri gelduği zaman

Herkes Tırabzonlidur

Ne Hans’i ne Coni’si

Ne başka bi fânisi

Bin danesine yeter

Tırabzon’dan birisi

Tırabzonli yol açar

Yollar tikanmiş ise

Kimse kafa tutamaz

Bi ferdi sağ kalmişse

Dünyanun her tarafi

Trabzonliyla dolidur

Yeri gelduği zaman

Herkes Tırabzonlidur

(Canfer BALÇIK; 30.10.2023 saat:11:00-14:00/ İSTANBUL)