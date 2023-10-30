( Canfer BALÇIK; 30.10.2023- İstanbul şivesi- Trabzon Şivesi devamındadır)
Tartacak Terazi yok
Türkiye sevdasını
Dünya gelse bozamaz
Memleket havasını
Siz bin yerde olsanız
Trabzonlu her yerinde
Düşse de yerden kalkar
Yürür her seferinde
(Nakarat)
Dünyanın her tarafı
Trabzonlu’yla doludur
Yeri geldiği zaman
Herkes Trabzonludur
Yurt, millet sevdasının
Merkezinde yer alır
Her nereye giderse
Orda zirvede kalır
Herkes vatanı sever
Ninemin saflığında
‘Ay ile ‘Yıldız’ olur
Hava karardığında
Dünyanın her tarafı
Trabzonlu’yla doludur
Yeri geldiği zaman
Herkes Trabzon’ludur
Ne Hans’ı ne Coni’si
Ne başka bir fânisi
Bin tanesine yeter
Trabzonlu birisi
Trabzonlu yol açar
Nerde yol tıkanmışsa
Kimse kafa tutamaz
Tek ferdi sağ kalmışsa
Dünyanın her tarafı
Trabzonlu’yla doludur
Yeri geldiği zaman
Herkes Trabzonludur
(Canfer BALÇIK; 30.10.2023 saat:11:00-14:00/ İSTANBUL)
HERKES TIRABZONLİDUR
( Canfer BALÇIK; 30.10.2023- Trabzon şivesi)
Tartacak Terazi yok
Türkiye sevdasini
Dünya gelse bozamaz
Memleket havasini
Dünyanun her tarafi
Trabzonliyla dolidur
Yeri gelduği zaman
Herkes Tırabzonlidur
Siz bin yerde olsanuz
Trabzonli her yerinde
Düşse de yerden kalkar
Yurur her seferinde
(Nakarat)
Dünyanun her tarafi
Trabzonliyla dolidur
Yeri gelduği zaman
Herkes Tırabzonlidur
Beyuk sevdaluklarun
Merkezinde yer alur
Her nereye giderse
Orda zirvede kalur
Herkes vatani sever
Ninemun safluğinda
‘Ay ile ‘Yıldız’ olur
Hava kararduğinda
Dünyanun her tarafi
Trabzonliyla dolidur
Yeri gelduği zaman
Herkes Tırabzonlidur
Ne Hans’i ne Coni’si
Ne başka bi fânisi
Bin danesine yeter
Tırabzon’dan birisi
Tırabzonli yol açar
Yollar tikanmiş ise
Kimse kafa tutamaz
Bi ferdi sağ kalmişse
Dünyanun her tarafi
Trabzonliyla dolidur
Yeri gelduği zaman
Herkes Tırabzonlidur
(Canfer BALÇIK; 30.10.2023 saat:11:00-14:00/ İSTANBUL)