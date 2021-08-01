İNSANLIK ÖLDÜ MÜ? 25 yıldır ik

İSTANBUL VHA

25 yıldır ikamet ettiğimiz Büyükçekmece Kordonboyu’ndaki dairemizin 6 TL tutarındaki DOĞALGAZ “BORCU VAR’ gerekçesiyle doğalgaz saatimiz İGDAŞ tarafından sökülmüştür!!

Ödemeler banka üzerinden otomatik olarak yaplımaktaydı, herhalde bir hata oldu ki 19.09.2020 tarihli fatura ödenmemiş?

Banka bir hata yapmış olabilir!

6 Tl ödenemeyecek bir borç değildir! Merak ediyorum, İGDAŞ’ı insanlar mı yoksa robotlar mı yönetiyor? Robotlar bu hatayı yapabilir ama insan olan 6 TL için önce ABONEYE telefon açar, borcun ödenmesi sağlanır, olmuyorsa yasal prosedür uygulanır! Pandemi nedeniyle konutta olmadığımızdan bu olaydan haberimiz olmadı ve personelde insani duyguları bir kenara bırakarak robot gibi hareket etti! Çeyrek asırdır otomatik ödemede olan DOĞALGAZ faturasında bir aksama olduysa saati kesmek gerekmezdi, bir telefon kafi gelirdi! İNSANLIĞIN ÖLDÜĞÜNE tanık oluyoruz…