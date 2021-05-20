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DOKTOR BEHZAD NİKMEHR ESTETİK VE PLASTİK CERRAHI

Estetik alanında birçok ülkede sayısız başarıya imza atan doktor Behzad Nikmehr Boy açıklamada bulundu.

20 Mayıs 2021 Perşembe 17:16
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DOKTOR BEHZAD NİKMEHR ESTETİK VE PLASTİK CERRAHI

HABER MERKEZİ

Estetik alanında birçok ülkede sayısız başarıya imza atan doktor Behzad Nikmehr Boy uzatma, Yüz germe, kaş kaldırma, badem göz, lipomatic, abdominoplasty, karın germe, slikon gibi birçok farklı operasyon çesitleriyle birçok kişiye hizmet veriyor; başarılı doktora başarısının sırrını sorduğumuzda: "Başarının 2 kuralı vardır birincisi yaptığın işi sevmektir diğeride çok çalışmaktır bende yaptığım işi hayat felsefesi haline getirdim böyle olunca başarı kendiliğinden geliyor" cevabını aldık.

   

Doktor Behzad Nikmehr'in Asistanının Whatsapp numarası: +1252-242-9178  detaylı bilgi için mesaj atabilirsiniz

Önce Vatan Gazetesi

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Estetik Alanında Birçok ülkede Sayısız Başarıya Imza Atan Doktor Behzad Nikmehr Boy
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