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Bembeyaz ve sağlıklı gülüş Dental Estetik’ten

Zirkonyum metalinden üretilen beyaz renkli madde aracılığıyla diş kaplamaları işlemi Türkiye'de tercih edilmeye devam ediyor. Dental Estetik tarafından yapılan açıklamada ''Yurt dışı hastaları bu işlemi çok tercih ediyor, en önemli etken zaman. Biz bu konuda özen gösterip hastalarımıza 4 iş günü içerisinde önemli gülüş tasarımı işlemi yapabiliyor. 4 günde gülüş tasarımı sayesinde ters kapanış sorununu da çözüyoruz.'' cümleleri kullanıldı. 

Bembeyaz ve sağlıklı gülüş Dental Estetik’ten

Zirkonyum metalinden üretilen beyaz renkli madde aracılığıyla diş kaplamaları işlemi Türkiye'de tercih edilmeye devam ediyor. Dental Estetik tarafından yapılan açıklamada ''Yurt dışı hastaları bu işlemi çok tercih ediyor, en önemli etken zaman. Biz bu konuda özen gösterip hastalarımıza 4 iş günü içerisinde önemli gülüş tasarımı işlemi yapabiliyor. 4 günde gülüş tasarımı sayesinde ters kapanış sorununu da çözüyoruz.'' cümleleri kullanıldı. 

18 Mayıs 2019 Cumartesi 15:09
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Bembeyaz ve sağlıklı gülüş Dental Estetik’ten

HABER: HAKAN KANBUROĞLU


İşte en güzel gülüşlerin gerçekleştirildiği Zirkonyum işlemiyle ilgili bilgiler haberimizde.

Zirkonyum Diş Nedir?

Zirkonyum metalinden üretilen beyaz renkli maddedir. Bu madde diş kaplamalarında kullanılmaktadır. Bu ürün metale karşı duyarlı kişilerde sıklıkla kullanılmaktadır. Zirkonyum diş, sıcaklığa ve korozyona karşı dayanıklıdır. Aynı zamanda ışık geçirgenliği özelliği bulunmaktadır. Bu özellik şeffaf bir görünüm sağlamaktadır. Şeffaf bir görünüm olduğu için kaplama olarak bazı kişiler bu ürünü tercih etmektedir.

Zirkonyum Diş Hangi Durumlarda Kullanılır?

Zirkonyum genellikle estetik amaçlı olarak kullanılmaktadır. Özellikle diş beyazlatma gibi durumlarda kullanılmaktadır. Bazı kişilerde dişler belirli uygulamalarla beyazlatılmaktadır. Bazı kişilerde ise ileri derecede beyazlatma gerekmektedir. İleri derecede renklenmelerde ve kalıtsal renklenmelerde uygulanmaktadır. Aynı zamanda ortodonti tedavi tercih etmeyen kişilerde kullanılmaktadır.

Bunlar diş ayrıklıkları, diş çapraşıklıkları ve dönük dişlerde uygulanmaktadır. Daha önceden dolgu yapılmış fakat zamanla rengi ve yapısı bozulmuş dolgularda kullanılır. Dişlerde köprü ve kaplama tedavilerinde uygulanır. Aynı zamanda implant tedavilerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Zirkonyum aynı zamanda gülüş estetiğini tercih eden kişilerde uygulanır.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 19.05.2019 05:47
Anahtar Kelimeler:
DişHaberlerHakan KanburoğluDental EstetikMetalZirkonyum
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