Bembeyaz ve sağlıklı gülüş Dental Estetik’ten

HABER: HAKAN KANBUROĞLU



İşte en güzel gülüşlerin gerçekleştirildiği Zirkonyum işlemiyle ilgili bilgiler haberimizde.

Zirkonyum Diş Nedir?



Zirkonyum metalinden üretilen beyaz renkli maddedir. Bu madde diş kaplamalarında kullanılmaktadır. Bu ürün metale karşı duyarlı kişilerde sıklıkla kullanılmaktadır. Zirkonyum diş, sıcaklığa ve korozyona karşı dayanıklıdır. Aynı zamanda ışık geçirgenliği özelliği bulunmaktadır. Bu özellik şeffaf bir görünüm sağlamaktadır. Şeffaf bir görünüm olduğu için kaplama olarak bazı kişiler bu ürünü tercih etmektedir.

Zirkonyum Diş Hangi Durumlarda Kullanılır?



Zirkonyum genellikle estetik amaçlı olarak kullanılmaktadır. Özellikle diş beyazlatma gibi durumlarda kullanılmaktadır. Bazı kişilerde dişler belirli uygulamalarla beyazlatılmaktadır. Bazı kişilerde ise ileri derecede beyazlatma gerekmektedir. İleri derecede renklenmelerde ve kalıtsal renklenmelerde uygulanmaktadır. Aynı zamanda ortodonti tedavi tercih etmeyen kişilerde kullanılmaktadır.



Bunlar diş ayrıklıkları, diş çapraşıklıkları ve dönük dişlerde uygulanmaktadır. Daha önceden dolgu yapılmış fakat zamanla rengi ve yapısı bozulmuş dolgularda kullanılır. Dişlerde köprü ve kaplama tedavilerinde uygulanır. Aynı zamanda implant tedavilerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Zirkonyum aynı zamanda gülüş estetiğini tercih eden kişilerde uygulanır.