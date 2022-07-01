İYİ PARTİ ZEYTİNBURNU TEŞKİLATINDAN DEPREM SEMİNERİ

HABER: KORAY KAMACI

Zeytinburnu’nun 1999 depreminden sonra özellikle pilot bölge seçilmesi ve bu ilçe de kentsel dönüşümün öneminin de vurgulandığı seminer katılımcıların da soruları ile daha da şekillendi. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği bu önemli faaliyette İyi Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Sn. Hasan Hoşben’de önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Zeytinburnu ve Deprem gerçeğine değinen Hasan Hoşben: ‘’ Zeytinburnu’nun en önemli sorunlarının başında kentsel dönüşümün olduğunu ve bununla alakalı olası büyük deprem de Zeytinburnu’nda pek çok insanın ölmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Zeytinburnu’ndaki ekonomik sorunlar, Zeytinburnu’ndaki vatandaşlarımıza deprem gerçeğini unuttursa da bizler İyi Parti Teşkilatı olarak bu konuda vatandaşlarımızın da güvenliğini ve ihtiyaçlarını düşünerek önemli çalışmalar yapmaktayız. Zeytinburnu’ndaki kentsel dönüşümün rantsal bir bakış açısı ile değil, Zeytinburnu halkını müktesep haklarının korunduğu ve cebinden para çıkmadan sağlam ve nitelikli konutlara ulaşmasının mümkün olduğu ve ortak akılla birlikte yürütülecek bir projeyi Zeytinburnu halkına sunmak için var gücümüzle çalışmaktayız. ‘’ diyerek önemli açıklamalarda bulundu…

Ayrıca İyi Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener’in İstanbul’un bu önemli sorunu ile alakalı 2019 yılından itibaren kurduğu çalışma ekibinin üyelerinden olan: İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mimar Sn. Emine Küçükali, İyi Parti İstanbul İl Başkan Yard. Jeofizik Mühendisi Sn.Aysel Kirali, İyi Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Sn. Güntülü K. Demirtaş, İyi Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomi Hukukçusu Sn. Ali Özkan ve İyi Parti İstanbul Kom. Üyesi Mimar Sn. Yelda Rogop da bu önemli seminere bizzat katıldılar. Seminer sonunda Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Zeytinburnu halkına yönelik daha kapsamlı bir sunumun önemli bir program dahilinde yapılacağını da belirtti…