Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaların programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Galatasaray Ekmas-Reeder Samsunspor (Sinan Erdem)

Yarın:

15.30 Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Çağdaş Bodrumspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Menteşe)

28 Nisan Pazar:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor (Gazanfer Bilge)

18.00 Türk Telekom-Beşiktaş Emlakjet (Ankara)

20.30 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Ülker)

29 Nisan Pazartesi:

19.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Play-off çeyrek final:

1. Maçlar:

Bugün:

16.30 Sigortam.net-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

18.30 Finalspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

Yarın:

16.00 Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi (Karataş Şahinbey)

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Edip Buran)

2. Maçlar:

30 Nisan Salı:

18.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Sigortam.net (Iğdır Kazım Karabekir)

20.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

1 Mayıs Çarşamba:

16.00 Çayırova Belediyesi-Gaziantep Basketbol (Çayırova)

18.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Gölbaşı)