Sauer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son hafta deplasmanda iyi oynamalarına rağmen RAMS Başkaşehir'e kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Hafta sonu MKE Ankaragücü ile karşılaşacaklarını ifade eden Brezilyalı forvet, "Kalan bütün maçlarımız çok zor. Ankaragücü'ne karşı ligde ve kupada 2 zorlu maç oynadık. Taraftarımızın önünde onların desteği ile kazanacağımıza inanıyorum." dedi.

Sauer, kendi performansında her geçen hafta yükselme olduğunu vurgulayarak, "İlk geldiğim dönemdeki performansım için olumlu cümleler kuramam, adaptasyon sürecim oldu. Türkiye'ye alışmaya çalıştım. Son aylardaki performansımı ise beğeniyorum. Maçlardaki şutların yarısı kaleyi sıyırmayıp gol olsaydı çok farklı konuşabilirdik ama son aylardaki performansımdan memnunum." diye konuştu.

İç ve dış saha performanslarının farklı olduğuna değinen Sauer, "Zaman zaman iç saha ve dış saha performansına biz oyuncular da kafa yoruyoruz. Her maçın hikayesi farklı. Son oynadığımız RAMS Başakşehir deplasmanında bile çok iyi oynadık ama kazanamadık. İç sahada taraftarımızın desteği bizi tetikliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda kiralık olarak forma giydiğini anımsatan Sauer, kulüpten talep gelmesi halinde kalmak istediğini sözlerine ekledi.