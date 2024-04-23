Kayseri'de çocuklar temsili polis olup trafikte denetim yaptı
Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla trafik polisi üniforması giyen çocuklar denetime katıldı, hatalı park yapan sürücülere anonsla uyarıda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nce düzenlenen etkinlikle polis kıyafeti giyen ve Bağdat Caddesi'nde yapılan uygulamaya katılan çocuklar, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı, ehliyet ve ruhsatları kontrol etti.
Kaynak
AA
Muhabir
Çocuklar daha sonra 27 Mayıs Caddesi'nde hatalı park yapan sürücüleri anonsla uyardı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki motorize ekiplerin kırmızı ışık uygulamasına katıldı.