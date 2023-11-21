Merhaba dostlarım! Bugün ‘ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ’... Son sözümü ilk söyleyeceğim bugün…

GLOBALLEŞMEYİN-KÜRESELLEŞMEYİN;

ULUSALCI OLALIM;MİLLİ VE MİLLİYETÇİ OLALIM!

Niçin mi?

-1776’da kendi bağımsız bildirgesini dünyaya duyuran ABD “demokrasi ihraç”ediyorum diyerek DÜNYAYI İŞGAL EDİYOR!

-SSCB 1990’larda küçülerek içindeki milliyetlerin devlet kurmalarına izin verdi;RUSYA oldu.

Lakin şimdi uzun süredir devam eden bir savaşın müsebbibi.

-Fransa 1789’da halkı ile devrim yarattı tüm dünyanın etkilendiği.Sömürdüğü-yokettiği halk ve ülkeleri saysam ise yetmez sayfalar…

-…

Bir çok örnek sıralayabiliriz dünyada “ikiyüzlülük”kokan…

1948 yılında “insan Hakları Bildirgesi’ni”,

1989 yılında “Çocuk Hakları Bildirgesi’ni”

yayınladılar bahse konu ülkeler…

…

Ama tüm dünyada İNSAN-ÇOCUK KATLİAMLARI devam ediyordu;günümüzdeki FİLİSTİNLİLERİN KATLİAMI gibi.

…

Biz milli olalım ve kendi tarihimize bakalım:

-30 Haziran 1921 yılında “ÇOCUK ESİRGEME KURUMU’NU”kurdu öksüz-yetim çocuklar için ATATÜRK .(Kurtuluş savaşı devam ederken “ÖNCE ÇOCUKLARIMIZ”demiş Ulu Önder.)

-1926 yılında tüm vatandaşlarımız BİREY-YURTTAŞ oldu YURTTAŞLIK KANUNU ile.

-21.06.1927 yılında da “Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu’nu “çıkarttı dünyanın umursamadığı.

-23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI’NI ise önce Türk Çocukları sonra tüm Dünya Çocuklarına armağan etti ATATÜRK.

…

Günümüze gelince:

KÜRESELLEŞEN DÜNYA VE HIZLANAN DEVİNİM HEPİMİZİ ÇOCUK YAPTI,KÜÇÜCÜK KALDIK KOSKOCA EVRENDE.

İlişkiler büyüse,güzelleşse biz de çoğalır,büyürdük.

Maalesef olmuyor,olamıyor her yan sıkıntı.

HASTALIK,CİNAYET,KATLİAM,TECAVÜZ,

AÇLIK-SUSUZLUK HER YERDE GÖREN GÖZLER,HİSSEDEN YÜREKLER için.

GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ÇOCUKLAR KATLEDİLİYOR TELEVİZYONLARDAN İZLEDİĞİMİZ!

...

Bana gelince:

Merhaba DÜNYA!

Dostlarımın sevgili kuzuları,yavruları ,canları,

gelecekte nefes alacak tüm çocuklar herkese merhaba!

“HAK”KAVRAMININ KÜRESELLEŞMENİN ALTINDA KALDIĞI BU GÜN:”ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ “.

20 kasım sizin için önemli bir gün TÜM ÇOCUKLAR!

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1989 yılında imzalandığı gün.

ÇOCUK HAKLARI GÜNÜNDE

geç kaldık çocuklarımız için.

Evet ,biz çocuklarımız için geç kaldık!

Sevgili çocuklar kesinlikle biz geç kaldık size.

Bilemiyorum aslında!

iyiniyetli idi davranışımız ;

amacımız sizi tüm kötülüklerden korumaktı.

Bu nedenle sarıp sarmaladık;

apolitik yetiştirdik sizi...

Halbuki biz sokaklarda idik;

Kumlar,taşlar,sopalar ile HAYAL GÜCÜMÜZLE

oluşturduğumuz oyuncaklar ve oyunlar süslerdi günlerimizi.

Sanayağ,salça,reçelli,hatta şekerli ekmekler ağaçlardaki meyveler,musluktan akan sular idi gıdamız;eve girmek istemezdik...

...

Kötülüklerden uzaklaştıralım derken

evlere üstelik apartman dairelerine hapsettik sizi.Eksik olmasın diye gücümüzün yettiği tüm oyuncakları aldık ve böylece

“HAYAL GÜCÜNÜZÜ”aldık sizden.

Bilgisayar,sosyal medya,

telefon,televizyonda yardım etti;

evlerden çıkarmaz olduk sizi.

BÖYLECE ZORLUKLAR-GÜÇLÜKLER HUSUSUNDA SAVUNMA,DAYANIŞMA HATTA KAVGA ETME REFLEKSİNİZ OLUŞMADI...

...

TEKNOLOJİ GELİŞTİKÇE TOPLUM VE TOPLULUKLARDA KÖRLEŞTİ;

ORTAÇAĞ KARANLIĞINA DÖNDÜ DÜNYA...

KÖRDÜ TOPLUM !

Acılara,olaylara duyarsızlaştı...

BENMERKEZCİ DAVRANMAYA BAŞLADI.

GERÇEKLER GÖRÜNMEZ HAYALLER İSE GERÇEK OLDU...

HALKTI,MİLLETTİ,BEN oldu .

“Ben ””hep ben”dedi.

GÖRMEDİ -GÖREMEDİ

SOSYAL BİR HAYVAN OLDUĞUNU.(Aman yanlış anlamayın -bir filozofun betimlemesi)

Yani kendini tüketti,köreltti,geleceğini yoketti...

...

Bireyler körleşince toplumda kör oldu.

Psikopatları,canileri,tecavüzcüleri farkedemedi.Yani “BEŞERİN”

KARANLIK YÜZÜNÜN FARKINA VARAMADI.

...

CAN DOSTLAR

20 KASIM 1989 tarihi,

ÇOCUK HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİNİN KABUL TARİHİDİR.

Unutulmasın;unutmayalım.

...

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK,KURTULUŞ SAVAŞI DEVAM EDERKEN 30 Haziran 1921 tarihinde ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNU KURDURAN TEK LİDERDİR...

ÇOCUKLARIN GELECEĞİ̇N SAHİBİ OLDUĞUNU BİLEN TEK LİDERDİR...

BİR MİLLETİN KURTULUŞUNUN BAŞLANGICI OLAN BİR GÜNÜ 23 NİSAN’I

"ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI"

OLARAK ÇOCUKLARA HEDİYE ETMİŞTİR.

...

GAVURA SÖZÜMÜ DİNLETEMEM AMA KENDİNİZE GELİN EY CEMAAT-İ MÜSLİM;

ÇOCUKLAR ALLAHIN BİZE EMANETİDİR!

ÇOCUKLAR GELECEKTİR...

KENDİNİZE GELİN

VE GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN...

...

SEVGİLİ ÖĞRETMENLERİM HER YENİ NESİL HEP SİZİN ESERİNİZ OLACAK;

ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEKTİR...

Av.Tülay Bekar