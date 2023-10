Sarı kırmızılı aslanlar muhteşem bir geceye damgasını vurdu.

Manchester gibi bir markayı kendi evinde devirdiler. Maçta geriden gelen bir Galatasaray vardı. Her ne kadar gol yiyip geriye düşse de aslanlar gibi mücadelesini verip durumu eşitlediler ve Icardi’nin golüyle galibiyetle ayrıldılar. Maçta her isim bana göre maçın yıldızıydı. Zaha’nın pes etmeden hırsı mücadelesiyle gelen beraberlik golü, Barış’ın sonradan oyuna girip Kerem’e yaptığı asist ve Kerem’in nefis golü, Icardi ise her ne kadar penaltıyı kaçırsa da golünü attı ve 3 puanı getirdi. Icardi resmen zoru seviyor hırsı mücadelesi sadece bir forvet olarak sahada değil, savunmada bile arkadaşlarına destek sağlıyordu. Hem ülke başarısı olsun hem de tüm taraftarına bu coşkuyu yaşattığı için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Galatasaraylı futbolcular sonuna kadar galibiyeti hak etti. Artık gerisini Avrupa düşünsün…