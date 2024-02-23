Sarı-kırmızılı ekip Avrupa Ligi son 16 play-off için mücadele rövanşında 4-1’lik skorla Sparta Prag’a mağlup olarak veda etti.

İlk yarıda 1-0 yenik düşen ekip, Abdülkerim’le durumu beraberliğe getirse de Avrupa’yı geçemedi. İlk yarıda oynadığın futbolu ikinci yarıda oynamazsan, üstüne gereksiz bir kırmızı kart görürsen, rakibin fiziksel olarak senden hücumlarda daha hızlıysa avantajında olsa Avrupa maçlarında hataya yer olmaz. Kısacası Kaan Ayhan kırmızı kart gördükten sonra dağılmış bir Galatasaray vardı. Sanchez’in, Kerem Demirbay’ın,Barış Alper’in olmaması gereken pas hataları vedayı getirdi. İlk maçtaki hatalarından ders çıkarılması gerekirken daha çok pas hataları olan isteksiz oyunun olması şaşırtıcı. Avantajın var diye geri planda bir futbol olamaz. Galatasaray gibi bir takıma maalesef bu veda hiç yakışmadı.