Trendyol Süper Lig’in 28.haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray’ı konuk etti.

Sarı kırmızılı ekip için kritik hafta 1-0’lık skorla galibiyetle bitmiş oldu. Maçın ilk dakikalarında Al- Musrati’nin kendi kalesine gol atmasıyla Beşiktaş morel düşüklüğüyle maça başlamış oldu. Maçı isteyen biraz daha maça hakim olan Galatasaray vardı. Galatasaray’da maç boyu öne çıkan isimler Barış Alper, Mertens, Kerem A. , Sanchez ve tabi ki Muslera’ydı. Muslera gibi bir kaleciyi Avrupa’da bulamazsın sözleşmesinin en az 2 sene daha uzatılması gerekiyor. Mertens yaşına rağmen yürekten oynadı, Kerem A. ve Barış Alper ikilisi top kayıplarında bulunsalar da maç boyu etkililerdi. Beşiktaş’lı oyuncular maç boyu agresif oynadılar, siyah beyazlı taraftarlar sahaya yabancı madde atmak yerine tezahürat yapabilirdi. 90 dakika susmayan bir Galatasaray tribünü vardı. Genel olarak gollü beklediğimiz derbide sade bir skorla Galatasaray liderlikte yerini korumuş oldu.