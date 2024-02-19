Süper Lig’in 26.haftasında sarı-kırmızılılar MKE Ankaragücü’ne konuk oldu.

İlk yarıda K.Demirbay, D.Sanchez ve Icardi’nin penaltı golüyle galibiyet geldi. Oynanan maçta Oliveria’nın sakatlıktan dönmesi, Tete’nin performansının sezon boyunca en iyi formu tutturması, Kerem Demirbay’ın vitesini arttırması, Icardi’ye istediği paslar gelmese de takıma katkı sağlaması, Berkan’a her zaman bir eleştiri oluyordu fakat Barış Alper gibi tam bir joker oyuncu gibi oynaması ve en önemlisi sarı kırmızılı ekibin yeni transferi sol bek oyuncusu Köhn takımdaki ilk resmi maçında uyumu ve performansı üst seviyede olması hangi birini sayalım ki? Şampiyonluk yolunda kusursuz devam eden takım var.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’ndan maç sonunda “Galatasaray bu ligin çok üstünde bir takım“ açıklaması geldi. Galatasaray kadrosuyla her hafta üzerine katarak ve zirvede rakiplerini kendine hayran bırakarak ilerlediğini söyleyebiliriz.