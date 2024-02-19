Merhabalar sevgili dostlar, Akdeniz mutfak kültürünün en önemli mutfaklarından birisi de ''Ege Mutfağı''dır. Zeytinyağ-Balık ve envai çeşit ot denildiğinde Ege gelir aklımıza..

800'ü aşkın ot bilinmesine rağmen hemen hemen 50 civarı ot çeşiti ile yemekler yapılır.Zeytin ve zeytinyağ ise 2500 yıldır Ege Mutfağının vazgeçilmezi olmakla birlikte ,etli yemekler ,pilavlar ve tüm sebzeler zeytinyağ ile pişirilir.Meze,salata ve sebzeleri lezzetlendirme işini de kekik,nane,karabiber üstlenmiştir.

Arapsaçı,ebegümeci,sarmaşık,şevket-i bostan,turp otu,ısırgan,cibez,deniz börülcesi,kuşkonmaz,radika,labada,su teresi en bilinen otlardır.

Sebzeler ve otlar az pişirilmesi esas alınarak tek pişirildiği gibi birlikte de pişirilebilir.Enginar ve bakla buna en güzel örnektir.

Ege Mutfağının bir diğer önemli yemeği tabi ki ''Balık''tır.Mevsimine göre yapılan balık yemekleri,sebzeler ve ot'larla da birleştirilir.

Hafif ama doyurucu,sağlıklı ve lezzetli yemekleri ile EGE'de,yüzlerce yıllık geçmişiyle zeytinyağ konusunda pişireceğiniz yemeklerde elinizi korkak alıştırmamak baz alınır.

Ege Mutfağı denildiğinde sadece ot'lar dediysek et yemeklerini de unutmamak gerekir.Küçükbaş hayvanların etleriyle yapılan Kuzu Kapaması,Kuyu Kebabı ve Çöp Şiş'leri oldukça meşhurdur.

Sütlü tatlıları,kompostoları,reçelleri ile de ege mutfağı lezzetine lezzet katmaya devam eder.Damla sakızlı kurabiyeleri ve lokması da sık tüketilen ve sevilen tatlıları arasında yerini alır.

Genel olarak EGE MUTFAĞI''diye tanımlasakta,Ege de bulunan şehirler olarak her şehrin adına müstesna yemekleri de çıkar önümüze..

Türkiyenin en uzun kıyı şeridine sahip bu bölgede ,tarihi 8000 yıl öncesine dayanan mutfağın,Zeytinyağ 2500 yıldır baş konuğudur.

İç ve kıyı kesimler olarak farklılık gösteren mutfak kültürüne sahip Ege Mutfağında ,kıyı kesimlerde Akdeniz mutfağı esintileri,iç kısımlara gidildiğinde ise buğday-tahıl ürünleri,süt ürünleri ve hamur işleri beslenmenin temelini oluşturmaktadır.

Yazmakla bitmeyen yemek kültürü ile bu hafta yolumuz Ege'ye düştüyse ,en sevilen bir yemeği ile başlayalım.

Herkese kolay gelsin.

MALZEMELER:

• 20-25 ad Kabak Çiçeği (büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir)

• 2 ad kuru soğan

• 1 çay bardağı zeytinyağ

• 1 ad domates rendesi

• 1,5 su bardağı Pirinç

• 1 yem.kaş.kuş üzümü

• 1 yem.kaş.dolmalık fıstık

• 1 tat,kaş.Tuz

• 1 çay kaş.şeker,tarçın,yenibahar,karabiber

• Taze nane-Dereotu

• 1/2 su bar.ılık su

HAZIRLANMASI:

• Kuru soğanları çok küçük olacak şekilde yemeklik doğrayın yada rondodan geçirin.

• Tencereye zeytinyağının yarısını alın ve orta ateşte kızdırın.

• Soğanları ekleyerek kavurmaya başlayın.

• Fıstıkları ilave edin.

• Yarım saat ılık suda beklettiğiniz pirinçleri yıkayıp süzdürün ve kavrulmakta olan soğan ve fıstıklara ekleyerek kavurmaya devam edin.

• Domatesi rendeleyerek ekleyin ve karıştırın.

• Yarım su bar su ekleyerek kapağını kapatın ve suyunu çektirin.

• Tencereyi ateşten alın ve suda beklettiğiniz kuş üzümlerini,ince kıyılmış nane ve dereotunu,tuz,şeker ve diğer baharatlarını ekleyerek karıştırın.

• İç malzemeleri biraz dinlendirin ve kabak çiçeklerini hazırlayın.

• Kabak çiçeğinin uç kısmında bulunan yeşil yapraklarının fazlalıklarını yapraklara zarar vermeden keserek alın.

• Çiçeklerin iç kısmında bulunan sarı tohum kısmınıda çıkarın.

• Ilık hale gelen iç harcını çiçeğin iç kısımlarına çok bastırmadan doldurun ve üst kısımlarını bohça gibi kapatın.

• Tencereye ağız kısımları kenarlara gelecek şekilde yerleştirin.

• Mümkünse tek sıra olacak şekilde dolmaları dizin.

• Kalan zeytinyağını üzerine gezdirin.

• Yarım su bardağı ılık su gezdirin ve üzerine bir tabak kapayın.

• Orta/ kısık ateşte takribi 1/2 saat pişirin.

• Tencere içinde soğutun ve tepsiye ters çevirdikten sonra servis tabağına yerleştirin.

• Arzuya göre limon dilimleri dereotu/maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...