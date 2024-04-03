Trendyol Süper Lig’de milli ara dönüşü Galatasaray evinde Hatayspor’u ağırlayarak 3 puanı kaptı.

Milli ara dönüşünün oyunculara yaramadığını çok net gördük. Mauro Icardi 12.dakikada attığı müthiş kafa golüyle kalitesini yine göstermiş oldu. 500. Maçına çıkan Muslera gecede her zamanki gibi kazanma ruhuyla mücadelesini verdi. Sarı-kırmızılı ekipte çok pas hataları vardı. Hatayspor bu hataları değerlendirebilseydi kaybedilen 3 puana yazık olacaktı. Lig’in bitimine 7 maç kala artık hataya yer yok hala yapılan pas hataları olmaması lazım. Galatasaray’ın her maçına ilk yarıda en az 2 golle bitirmesi gerekiyor. Şampiyonluk yarışında golleri görmek istiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda oynanan Kasımpaşa maçında 4-3’lik skorla kazanan ruhu istiyoruz. Kısacası şampiyon olmak istiyorsan hataya yer yok.