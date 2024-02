Sarı-kırmızılı ekip Trendyol Süper Lig’in 27.haftasında evinde Antalyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.

Maçta en çok konuşulan hakem kararları oldu. Her hafta her takım için hakem konuşmaktan yorulduk. Antalyaspor mağlubiyetle ayrılsa da rakip kaleyi zorladı, pozisyonlara girerek iyi mücadele verdi. Tete ve Zaha için artık söylenecek bir söz yok bir maç iyi oynuyorsun diğer bir iki maçta sahada yürüyorsun. Taraftarında sabrı kalmadığını düşünerek Okan Hoca oyuncuları için ne karar verir merak konusu. Galatasaray’da 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu, cezalı durumda olan Icardi’nin gol sevinç hareketiyle taraftarı coşturdu. Yeni transfer Köhn, müthiş bir oyuncu keşke Avrupa kadrosuna yetiştirilebilseydi yönetim bu durumda eksik kaldı maalesef. Genel olarak oynanan futbol umut verici değildi. Galibiyetle maç bitse de bu şekilde düşük performansla oynanan oyun puan kaybına yol açabilir. Avrupa Lig’inden elenmenin sarsıntısı olarak düşünürsek bir an önce sarı-kırmızılı ekibin toparlanması şart yoksa puan kaybı kapıda.