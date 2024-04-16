32.Haftada Alanyaspor’un kendi evinde oynanan maçında 3 puanın sahibi sarı kırmızılı aslanların oldu.

İlk yarıda etkisiz olan ekip ikinci yarıda şampiyona yakışır gibi oynayarak 56.ve 72. dakikada Barış Alper’le,61.dakikada Ziyech ve son dokunuşu ben yaparım diyerek dakika 83’te Icardi’nin golleriyle son 6 haftaya girdiler. İkinci yarının başında yapılan oyuncu değişiklikleri takımı şampiyon ruhuna getirdi. Kerem Aktürkoğlu maalesef ilk yarıda en kötü oyunlarından birini oynadı. Aurier’in ilk resmi maçındaki performansı, Kerem Demirbay’ın etkisiz kalması ilk yarı için kötü sonuçlar doğurabilirdi. Fakat Nelson’un ilk yarıdaki kritik müdahaleleri bu kötü sonuçları önledi.

Alanyaspor son 4 maçında galibiyetle ayrılarak formu yakalayan bir takımdı. Açıkçası Galatasaray için zor bir deplasman olarak görülüyordu ama maçta yıldızlaşan Barış Alper, Torreira, Mertens, Nelson ve sahanın hakimi Ziyech gibi yıldız isimler varsa aslanlar için her deplasman kendi evi gibidir.