Lig’in son haftalarına gelirken sarı-kırmızılılar tüm duyguların yaşandığı deplasman maçı izlettirdiler.

7 gollü gel gitli özellikle ikinci yarıda seyir zevki yüksek futbol izledik. Muslera gibi Türkiye’nin en iyi kalecisi kendine yakışmayan 2 golü kalesinde buldu. İlk yarıda Barış Alper üzerinden oynanan bir oyun vardı. Kerem Aktürkoğlu maalesef çok kötüydü ilk yarının sonunda hemen oyundan çıkartılmalıydı. Okan Hoca oyuncu değişikliği konusunda geç kalmasaydı stresli bir skor değil rahat bir galibiyet gelirdi. Zaha, Ziyech ikinci yarıda oyunun rengini değiştirdi. Mauro Icardi, tüm olumlu olumsuz yapılabilecek herşeyi yaptı önce kendi kalesine gol attı, penaltı kaçırdı ama kalite farkını da ortaya koyarak takımına 2 gol,1 asistle 3 puanı getirdi. Ligin bitimine son 8 maç kalmışken Okan Hoca’nın ilk 11’i artık gözden geçirmesi, daha rahat galibiyetler takımına ve taraftarına getirmeli diyelim.