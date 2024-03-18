GÜNAYDINLAR,İYİ BİR HAFTA OLSUN VATANSEVERLER!
ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİNİN 109.KUTLU YILINDAYIZ;AYNI ANDA ŞEHİT DÜŞEN KAHRAMANLARIMIZI VE GAZİLERİMİZİ ANMA GÜNÜNDEYİZ...
BAŞKA HİÇ BİR MİLLET YOKTUR Kİ;
ZAFERİNİ ŞEHİT VE GAZİLERİ İLE HATIRLASIN,ANSIN ve de EMPERYALİZME KARŞI VERDİĞİ KUTLU ZAFERİ KUTLASIN!...
ÇANAKKALE ŞEHİT-GAZİLERİMİZİ ANAR-MİNNET DUYARKEN GÖRÜNMEZ VATANSEVERLERİ UNUTTURMASINLAR SANA TÜRK MİLLETİ!
Hain emperyalizm uşakları ile birlikte şehit etti ONLARI!
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey,Kaymakam Nusret Bey,Mustafa MUĞLALI Paşa,Kaşif KOZİNOĞLU,Muzaffer TEKİN komutan,Yarbay Songül YAKUT ve nice görünmez vatansever yüzü suyu hürmetine nefes alıyorsun-alabiliyorsun ONLARI DA asla UNUTMA-HATIRLA...
BUNDAN TAM 109 YIL ÖNCE BİR DESTAN YAZILDI EMSALİ OLMAYAN...
ÇANAKKALE ZAFERİ,
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İLE BİRLİKTE ANILMADAN ANLATILAMAZ VE
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMADAN KAZANILAMAZDI...
Aksini söyleyen vatan hainidir...
Ve ATATÜRK’ÜN KOMUTANLIĞI İLE KAZANILAN;ÇANAKKALE ZAFERİ HALEN AMERİKAN HARP AKADEMİLERİNDE DERS OLARAK OKUTULMAKTADIR...
.../...
Yıl 1915,18 Mart 109 yıl önce,
TÜRK MİLLETİNİN MAKUS TALİHİNİN DEĞİŞTİĞİ ANDIR...
MUSTAFA KEMAL
askerlerine haykırıyor seher vaktinde:
“BEN SİZE TAARRUZU EMRETMİYORUM;ÖLMEYİ EMREDİYORUM.BİZ ÖLÜNCEYE KADAR GEÇECEK ZAMAN İÇİNDE,YERİMİZE BAŞKA KUVVETLER VE KOMUTANLAR GEÇECEKTİR...”
Ve öyle de oluyor...
Şairinde söylediği gibi;
“VURULMUŞ TERTEMİZ ALNINDAN ;
UZANMIŞ YATIYOR!
BİR HİLAL UĞRUNA YA RAB ;
NE GÜNEŞLER BATIYOR!!!”
...
TARİH ŞANDIR,ŞEREFTİR,
TARİH NEFESTİR HAVASIZLIĞA,
TARİH YOL GÖSTERİR VATANSEVERLERE!!!
...
18 Mart 1915 tarihinde,
ATATÜRK ÖNDERLİĞİNDE BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİ.
ASKERLERİ İLE YÜREK YÜREĞE,OMUZ OMUZA İDİ ÇÜNKÜ...
ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ KAZANILDI...
Ne demek bu !
Donanması bitirilmiş;
bir kaç savaş gemisi olan
Osmanlı Ordusunun ,
ATATÜRK’ün engin dehası,zekası ile
sıfıra yakın olanaklarla ,
KAZANDIĞI ŞANLI ZAFER!
MEHMETÇİĞİN GELECEK NESİLLER VAROLSUN DİYE
ÖLÜM DE TEREDDÜT ETMEDİĞİ ZAFER DEMEKTİR...
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARI İLE
ÇANAKKALE ZAFERİNİ ŞANLI TARİHİMİZE KAZIYAN İSİMSİZ KAHRAMANLARI MİNNET İLE ANIYORUM;RUHLARI ŞAD OLSUN.
ÇANAKKALEDE BAŞKOMUTAN
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK askerlerinin en önünde idi.
ÇANAKKALE’de,
“GEÇİLMEZ TÜRK TOPRAĞI”idi...
Çünkü hep birlikte haykırmışlardı:
“DÖNMEYİ DÜŞÜNMEYEN;
İMAN DOLU GÖĞSÜMÜZ VAR...”
Tarih yol gösterir 109 yıl sonra bile ...
BİZİM DE DÖNMEYİ DÜŞÜNMEYEN İMAN DOLU GÖĞSÜMÜZ VAR...
Ekteki resimler DÖNMEYİ DÜŞÜNMEYEN,
VATAN UĞRUNA ŞEHİT OLANLARIN
ve ÖNSÖZÜ ÇANAKKALE,SONSÖZÜ CUMHURİYET olanların anısıdır...
RUHLARI ŞAD OLSUN;MEKANLARI CENNETTİR ELBET!