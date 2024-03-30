Geçtiğimiz hafta Türk Sineması'nın Gamzeli Güzeli benim canım candostum Bahar Öztan'ı yaşadığı Kolon Kanseri yüzünden kaybettik.

2010-2015 yılları arasında Film-San Vakfı'nın Başkan Yardımcılığını görevini başarıyla yapmış olan Bahar'cığımla ne çok güzel anım var ahh ahhh. Gerçekten çok üzgünüm. Mekanı Cennet Olsun. Nurlarda Yat Canım Bahar'ım...

Kağıthane Belediye Başkan Adayı Sayın Tonguç Çoban'a Başarılar

Chp Kağıthane Belediye Başkan Adayı Sayın Tonguç Çoban ile biraraya geldik. Bundan sonraki dönemde Kağıthane için yapacaklarını anlattı. Kendisine başarılar diliyorum.

Üstün Akmen Tiyatro Jürileri olarak geçen hafta izlediğim oyunlar;

Mart; Cihangir Tatavla Sahne’de 75 dk’lık Merdiven altı Yapım’a ait olan Barış Can Çelik’in yönettiği, Sevkan Çelik’in hem yazıp hemde oynadığı tek kişilik “MART”oyunu

İnsan Müsveddesi; Fabrika Sanat olarak Gökay Genç’in yazdığı, Murat Ersan’ın yönettiği, Burhan Şeşen’in müziklerini yaptığı, Özlem Aktaş’ın oynadığı “İNSAN MÜSVEDDESİ” oyununu izledik. Her ne kadar özgür bir ülkede yaşıyor olsak da acaba gerçekten özgür müyüz? Bu özgür yaşam koşulları toplumsal hayatımıza yeterince işleyebilmiş mi? Kendi hayatımızla ilgili kararları kendimiz alabiliyor muyuz ve ne kadarını hayata geçirebiliyoruz? Özellikle kadınlar… Hayal kurmaya devam… Aslında aramızda dolaşan, bazen sessizce yanımızdan gelip geçen, kafesinden çıkmak isteyen bir kuş misali, içinde alabildiğine yorgun ama dışında komik, hınzır, neşe saçan bir kadın… İnsan müsveddesi… Yazan: Gökay Genç Yönetmen: Murat Ersan Müzik: Burhan Şeşen Yönetmen Yardımcısı: İnan Ambarkütük Işık Tasarım: Murat Ersan Kostüm: Pınar Akgüney Fotoğraf: Oğuzhan Yıldırım Oynayan: Özlem Aktaş

Kafka'dan Milena Jesenska; Mecidiyeköy Adt Sahne 50 dk’lık Pray Tiyatro Yapım’a ait Muhammet Emre Aydın’ın yönettiği, Sude Naz Demirci’nin hem yazıp hemde oynadığı tek kişilik “KAFKA’DAN MİLENA JESENSKA’’ oyunu

Adviye; Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezinde Sadece Tiyatro Ekibi yapımı, H. Can Utku’nun yazdığı, Sabahattin Ozan Aslan’ın yönettiği ve rejisini üstlendiği, Emir Konya’nın dış sesi ve reji asistanlığını yaptığı 70 dk.’lık trajedi & dram tarzındaki Asena Yıldırım ve Yansı D. Özçelik Keçebaş’ın oynadıkları “ADVİYE” oyununu izledik…

Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan Sanatçılarla Buluştu

Chp Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, Dünya Tiyatrolar Gününü beraber kutlamak adına düzenlediği iftar programında sanatçılarla Şişli Radisson Blue Hotel'de biraraya geldi. Davete katılanlar arasında Haldun Dormen, Göksel Kortay, Betül Arım, Ayşen İnci, Onur Şenay, Meral Konrat, Derya Özgören, Kaan Erkam, Senay Ülkü, Süha Uygur, Ani İpekkaya, Sevi Algan, Kıvanç Terzioğlu olarak bende vardım. Gecenin en duygusal anı ise Başkanın göreve geldiğinde Nişantaş'ındaki bir sokağa Ocak ayında kaybettiğimiz Usta Sanatçı Ayla Algan'ın adının verileceğinin duyurulması oldu.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...