Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

Ferhunde Hanımlar dizisi ile hafızalarda yer edinen Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Beyhan Saran’ın yaşamı kitap oldu. 1958’de Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sanat yaşamına başlayan Beyhan Saran 50’den fazla tiyatro oyununda, sayısız radyo tiyatrosunda rol aldı. Tiyatro yaşamının yanı sıra TRT’nin ilk dönemlerinden beri televizyon çalışmalarına da başlayan Saran, Tatlı Cadı, Şahin Tepesi, Parmak Damgası gibi birçok eserde seslendirme çalışması yaptı. Kadın Ana, Hanife Hala, Ah Ana, Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri gibi unutulmaz diziler ile izleyicinin gönlünde yer edindi. Sanat yaşamı boyunca yurtiçi ve yurtdışı pek çok çalışmalar yapan Beyhan Saran birçok ödül sahibidir. Bunlardan bazıları: Hizmetçiler ve İsyancılar oyunları ile 1965 yılında “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu” ödülü, Kadın Ana dizisi ile 1979 yılında “Yılın En İyi Kadın Oyunucusu” ödülü, Şahin Tepesi dizisi ile 1984 yılında “Yılın En İyi Seslendirme Sanatçısı” ödülü, İlk Evlilik oyunu ile 1985 yılında “Yılın En İyi Kadın Oyunucusu” ödülü, 2008 yılında 12.Afife Jale Tiyatro Ödülleri kapsamında “Yaşamı Boyunca Tiyatro Dalında Başarılı Çizgisini Sürdürmüş Tiyatro Sanatçısı” ödülü. Kitap 4 bölümden oluşmakta. Beyhan Saran’ın yaşam öyküsünün yer aldığı nehir söyleşi bölümünün yanı sıra sanatçının rol aldığı çalışmalar, sanatçının dostlarından gelen yazılar ve fotoğraf albümü yer almakta. 2020 yılında çıkan “Bedia Akartürk: Turnanın Türküsü” biyografi kitabının yazarı Tolgahan Vurgun tarafından kaleme alınan eser Beyhan Saran’ın başarılı sanat yaşamı ile birlikte bir dönemin tiyatro ve televizyon tarihine de ışık tutuyor.

BURAK KUT: “90’LARI ÖZLEMİYORUM”; Şarkılarıyla EV misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan Burak Kut hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi. Fit haliyle dikkat çeken Burak Kut yaşlanmamasının sırrını şöyle açıkladı: “Takdiri ilahi diyorum buna. Genetik avantaj. Kendimi korumak adına belli başlı sırlarım da var. Bol bol su tüketiyorum. Düzenli yemek yiyorum abartmıyorum. Uykuma dikkat ediyorum.” “90‘ları özlüyor musunuz?” sorusuna ise “90’ları özlemiyorum, anı yaşamayı tercih ediyorum” diye cevap verdi.

DÖRT DÖRTLÜK BİR MÜZİSYEN: SEDA METE; İstanbul’un en şık mekanlarında ve özel gecelerde müthiş sahnesiyle fırtına gibi esen Seda Mete ikinci teklisi ‘Yanıla Yanıla’ ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Seda Mete tanıtım fotoğraflarında şov dünyasının iki efsanesi Marilyn Monroe ve Madonna’ya selam çakıyor. Söz, müzik ve aranjesi Tekir’e ait olan ‘Yanıla Yanıla’nın klibini Safa Gülsoy yönetti.

SEDA SAYAN’DAN ARABESK ŞARKI: “BENİM SENİ GÖRMEM LAZIM”; Bugüne dek birçok farklı ismin seslendirdiği Arabesk klasiği ‘Benim Seni Görmem Lazım’ı yeniden yorumladı. Seda Sayan’ın kendine özgü tarzıyla bambaşka bir havaya soktuğu şarkı kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşımda kullanıldı. Prodüktörlüğünü Tolga Aykut’un yaptığı, sözü Burak Tunç’a, müziği Enver Yılmaz’a, düzenlemesi Alper Atakan’a ait olan ‘Benim Seni Görmem Lazım’ Seda Sayan’ın sesiyle farklı bir anlam kazanıyor.

YILDIZ TİLBE YENİ ŞARKISIYLA YİNE ZİRVEDE; ‘Bülent Özdemir Şarkıları’ albümünün tek yeni şarkısı ‘Yalnızlık Eski Bir Ustadır’a imza atan Yıldız Tilbe, Youtube’da albümdeki diğer şarkıları seslendiren isimleri geride bıraktı. Tilbe ‘Yalnızlık Eski Bir Ustadır’ı önceki akşam Jolly Joker Kartal İstMarina konserinde de söyledi. 30 yıldır Türkiye’nin aşklarına, acılarına söz olan, nefes olan Yıldız Tilbe 1 ay önce çıkardığı ‘Kalbimden Çıkmıyorsun’ henüz listelerde üst sıralardayken ‘Yalnızlık Eski Bir Ustadır’ı dinleyiciyle buluşturmuştu. Yıldız Tilbe’nin sözlerini yazdığı ‘Sana Değer’, ‘Hoşça Kal’, ‘Bozuyorum Yeminimi’ gibi birçok hit şarkının bestesini yapan Bülent Özdemir’in saygı albümünde yer alan tek yeni şarkı olan ‘Yalnızlık Eski Bir Ustadır’ albümün diğer parçalarını Youtube’da geride bıraktı.

BAŞARILI OYUNCU ALP NAVRUZ KANAL D'NİN 30.YILINDA ''SENDEN ÖNCE'' İLE EKRANLARDA...

Geçtiğimiz günlerde Pera Palace Hotel'de Kanal D'nin 30. Yılında, D Media imzalı "Senden Önce" dizisinin ilk bölümünü, Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya, Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan gibi tüm oyuncular ve kamera arkasındaki ekip hep beraber izlediler.

FERDİ ÇETİN KALEMİNDEN ''ANNEMDEN KALAN GÜL AĞACI MASANIN ÜZERİNDE ÇAYDANLIK BEYAZ BİR İZ BIRAKTI'' OYUNU METROHAN'DA....

Ba-Tiyatro & H6 Act yapımı Sena Kurdoğlu’nun yapımcılığında, Ferdi Çetin’in yazdığı Kayhan Berkin’in yönettiği ve Ayşe Lebriz Berkem, Nergis Öztürk ve Okan Urun’un oynadıkları tek perde trajedi ve dram konulu “Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı” oyununu izledik. Oyun kısaca; Yazar bir anne ile akademisyen kızının ilişkisi üzerinden, geçmiş ve bugün arasında çeşitli anların odağında değişen ve dönüşen bir semtin peşinde bir yolculuk… Eşleri kırılmış fincanlar, kenarları çatlamış kristal kadehler, açık kalmış bir televizyon, akıp giden görüntüler, unuttuğumuz duygular ve anlatamadığımız hikayeler bir müzede seyirci karşısına çıkıyor. Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı, bir hikaye anlatmanın imkansızlığına dair canlı bir tablo.

PAX SAHNEDE ''DİKİŞ'' OYUNUNUN PRÖMİYERİ YAPILDI...

Pax Sahnede Pax Tiyatro yapımı olan Anthony Neilson’ın yazdığı, Özge Kayakutlu’nun çevirdiği, Yunus Eski’nin Yönettiği ve Bora Akın ile Ceren Köse’nin oynadığı “DİKİŞ” oyununu izledik. Oyun kısaca; Antony Neilson’un kaleme aldığı “Dikiş”, Abby ve Stuart çiftinin sıra dışı ilişkisini ele almaktadır. Abby’nin hamile kalmasından sonra verdikleri karar, hayatlarını geri dönülemez bir noktaya sürükleyecektir.

HALDUN DORMEN'İN ÖĞRENCİSİ BAŞARILI OYUNCU NEBİ BİRGİ'DEN THE DİVA MÜZİKALİ...

Haldun Dormen'in öğrencilerinden Nebi Birgi artık kendi kanatları üzerinde uçuyor. Geçtiğimiz günlerde Baba Sahne’de 12 Yapım & Akustikhane imzalı Yazarı, Yönetmeni, Koreografisi, Müziği ve Oyunculuğuyla The Diva Müzikalinde Nebi Birgi’yi izledik. Tebrik ediyorum gerçekten muhteşemdi.

OYUNCU VE YÖNETMEN ERDEM TOPUZ BU SEZONDA AYNI ANDA 2 OYUN İLE REKORA KOŞUYOR ...

Dionysos Tiyatro bünyesinde başarılı oyuncu Erdem Topuz hem oynayıp hemde yönettiği ''Mezarcı ve ''Fareler ve İnsanlar'' oyunları ile yine karşımıza çıkıyor. 26 yıl önce Gazi Tuğrul Ertuğrul tarafından kaleme alınan tek perdelik ''Mezarcı'' ve Nobel ödüllü yazar John Steinbeck’e ait olan ve ilk kez 1937'de yayınlanan orijinal metnine sadık kalınarak oynanan 2 perdelik “Fareler ve İnsanlar” oyununu hem yönetip hemde oynuyor. Erdem Topuz ''Fareler ve İnsanlar'' oyununda Işık Tolgay ile başrolü paylaşırken oyunda ayrıca Necmi Aydın, Ercan Ertan, Tuncay Çağıl, Emir Birtan İgit, Yağız Gürcan, Burak Topal, Arzu Suriçi Kireççi'de yer alıyor.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...