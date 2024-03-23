Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü katkılarıyla “Telif Hakları” konulu senaryo yarışmasının beşincisini düzenliyor.

Sinemada telif hakları konusunda; kamuoyunu, sektörü ve bu alanda eğitim veren üniversitelerin öğrencilerini bilinçlendirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunan SETEM beşinci kez üniversite öğrencileri ve profesyonellerine yönelik bir eğitim çalışması ve senaryo yarışması düzenliyor. İlki 2019 yılında düzenlenen “Benim Eserim” projesi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda da belirtildiği üzere; sinemada asıl eser sahibi olarak tanımlanan yazar ve yönetmenlerin maddi ve manevi haklarının duyurumu amacıyla ilgili birçok üniversitede "Sinemada Telif Hakları” başlıklı atölyeler düzenlendi ve bilgilendirme toplantıları yapıldı. “Benim Eserim” projesinin önemli bir ayağı olan senaryo yarışmasına ise bugüne kadar yüzlerce proje başvurdu, dereceye giren projeler filmleştirildi ve sosyal medya üzerinden binlerce gence ulaşıldı. “Benim Eserim-5” isimli proje kapsamında yer alan senaryo yarışmasının konusu “Telif Hakları” olacak. Toplumda Telif Hakları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan yarışma sonucunda ilk üçe giren eserlerin film çekimleri SETEM tarafından gerçekleştirilecek ve ilk üç esere: 10.000-TL – 6.000-TL – 4.000TL olmak üzere toplamda 20.000-TL ödül verilecek. Yarışma için adaylar 30 Nisan 2024 gününe kadar başvuruda bulunabilecek. Ayrıntılı bilgi ve başvuru katılım koşulları www.setem.org.tr adresinden edinilebilir.

Ersin Güloğlu'ndan ''Beni Böyle Kabul Et'' Müzikseverlerin Beğenisine Sunuldu...

''Beni Böyle Kabul Et'' şarkısının söz ve müziği Uğur Işılak'a, düzenlemesi'de Erhan Erkal'a ait olup şarkının klibinde'de Serhat Güldük imzası bulunuyor. Şarkının klibi Kartepede yaklaşık 18 saatte tamamlandı. Ersin Güloğlu'nun yeni şarkısı kendisine ait olan Youtube kanalında müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Ersin Güloğlu, bundan sonraki çalışmalarını kendisine ait olan dijital şirketinden yayınlayacağını belirtiyor.

Dr. Gönül Ateşsaçan'dan Bağdat Caddesinde Muhteşem İmza Günü....

Doğru beslenmenin, zinde olmanın ve daha iyi bir yaşama ulaşmanın formülünü Doğan Novus tarafından yayımlanan Aristo Diyeti’yle bizlere sunuyor. Geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesinde Sanatçı Dostum Özlem Savaş ile beraber, Aristo Diyeti kitabının imza gününde biraraya geldik. Uluslararası ve ulusal kongrelerde konuşmacı olarak yer alan Gönül Ateşsaçan, uzmanlık dalı olarak seçtiği “Sağlıklı Yaşam” ve “Antiaging” alanında İstanbul Caddebostan’da kendi adını taşıyan klinikte hastalarına hizmet veriyor.

Kilo verip almaktan yoruldunuz mu?

Basenleriniz ve göbeğiniz ne yapsanız gitmiyor mu?

Sabahları yorgun mu uyanıyorsunuz?

Ne yerseniz şişkinlik mi yapıyor?

Diyet yapmaktan bıktınız mı?

Yemek yerken suçluluk hissediyor musunuz?

“Canım istiyor” diyerek yediğiniz yemekleri, siz değil gerçekte bağırsak bakterileriniz istiyor olabilir mi?

Protein, hormon, antibiyotik içeren et, balık, tavuk, süt, yoğurt, peynir ve yumurtayı her gün tüketiyor musunuz?

Eskiden yaptığınız diyetler şimdi işe yaramıyor mu?

Bu sorulardan birine bile evet dediyseniz, sizin için bir şeyleri değiştirme zamanı gelmiş demektir. Sürdürülebilir “Aristo Yaşam Programı” ile hayalinizdeki bedene kavuşmanız mümkün. İstediğiniz kadar yiyerek kolay ve kalıcı kilo verebilirsiniz. Aristo Diyeti, ruhsal ve fiziksel dengede olmanızı sağlayan, bitkisel bazlı, ne sadece vegan ya da protein ne de keto bazlı bir diyet. Detokslar, özel yağ yakıcı karışımlar, yemek tarifleri ve bilinçaltınızı hareketlendirecek olumlamalarla beslenme alışkanlıklarınızı tümden değiştiren sürdürülebilir bir sağlıklı yaşam programı. O zaman haydi başlayalım…

İki Davetli....

Üstün Akmen jürileri olarak Bahçe Galata’da Komedi dalında 90 dk’lık Sanatografi Yapım’a ait olan Atakan Şen’in yapımcılığında, Volkan Ören’in yazdığı Uğur Tunca’nın yönettiği Volkan Ören ve Duygu Berberoğlu’nun oynadıkları “İKİ DAVETLİ” oyununu izledik. Oyun kısaca; Olacaklardan habersiz iki davetli bir kadın, bir erkek bir anda kendilerini sahnede bulurlar.

Hepimiz Sustuğumuz Yerden Yaralıyız....

Üstün Akmen Jürileri olarak Asmalı Sahne’de Asmalı Sahne’nin yapımı olan Deniz Bulut’un yazdığı Tuğçe Tanış’ın yönettiği 65 dk.’lık Trajedi & Dram tarzındaki Can Yılmaz, Dilek Uluer, Güneş Sayın ve Ezgi Yılmaz’ın oynadıkları “Hepimiz Sustuğumuz Yerden Yaralıyız” oyununu izledik. Oyun kısaca; Toplum baskısıyla var olmaya çalışan, razı gelen, yara alan bireyler aynı baskıyı aile içinde nasıl yansıtırlar? Bir akşam yemeğinde ne varsa ortaya dökülecek. Zihninin oyunlarına inat unutmayan bir anne, kendi gerçeğinden vazgeçmeyen bir çocuk ve arada kalan aşık bir kadın. “Susmayı senden öğrendim anne. Hiç sesin çıkmadı. Her şeye tamamdın. Sen de haklısın. Tek bildiğin buydu.”

Bir Nora Evi....

Şişli Tiyatrosu’nda Tiyatro Boyalı Kuş Yapımı “BİR NORA EVİ” oyununu izledik. Yalı Kuş yorumuyla, Tuğçe Yükselel / Seda Elhan performanlarıyla “Bir Nora Evi” oyununa dönüşüyor. Henrik Ibsen’in 19. yüzyılın sonlarında kaleme aldığı, tiyatro tarihinde klasikleşmiş, kadın mücadelesini konu alan en önemli örneklerden olan “Bir Bebek Evi (Nora)” oyunundan hareketle Tiyatro Boyalı Kuş, “Bir Nora Evi” adlı yapımıyla 21. yüzyılın bebek evini ve Norası’nı feminist bir bakışla ele alıyor. Topluluk, bu tek kişilik oyunla seyirciyi deneysel bir yolculuğa davet ediyor. “Bir Nora Evi” yaşadığımız topluma ve sisteme bir yandan ayna diğer yandan da ışık tutuyor! Peki, gördüklerimizin hangisi gerçek?

Metin, Koreografi ve Işık Tasarım: Jale Karabekir

Reji: Yeşim Koçak, Jale Karabekir

Müzik ve Ses Tasarım: Murat Hasarı

Dramaturji: Nelin Dükkancı Yaman, Zeynep Özlem Havuzlu, Uğur Emre Erdem

Dekor Tasarım: Cihan Aşar

Kostüm Tasarım: Sema Işık Saral

Reji Asistanları: Pelin Oruç, Murat Avni Yürekli

Fotoğraf ve Yapım Koordinasyon: Arzu Bostancı

Afiş Tasarım: Rauf Kösemen

Oyuncular: Seda Elhan / Tuğçe Yükselel

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...