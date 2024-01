Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

Dora & Ahmet Altınbaşak çifti yeni yıla hızlı bir giriş yaptı.Peş peşe iki klip ile müzik dünyasına giriş yapan çift “Benim Seni Görmem lazım” slow şarkısı ile insanların hayatına dokunurken gerçek yaşamdan da kesinler sundular. İddialı bir arabesk şarkısını yine iddialı ve bol mesajlı klipleri ile yeni yıla merhaba diyen çift “Benim Seni Görmem Lazım” ile yediden yetmişe herkesin hayatlarına bir şekilde dokunduklarını söylediler. Bu özel şarkının aranjörü Hüseyin Arapoğlu düzenleme Sunay Akça prodüksiyon, elektro gitar bağlama müziği Cem Varveren üstlendi. 2024 yılının en iddialı şarkısı olmaya aday olan bu güzel şarkı tüm müzik kanallarında ve radyolarda yerini alırken en çok dinlenen, tercih edilen şarkı olarak dikkatleri çekiyor. Bu sene büyük çıkış yapacaklarına inanan Dora & Ahmet Altınbaşak çifti müzik dünyasında kendilerinin de iddialı bir şekilde yer alacaklarını özellikle bu yaz konserlerde adlarından sıkça bahsedeceklerini iddia ettiler. IHH! Yeni neslin yeni hit şarkısı olacak.Dora & Ahmet Altınbaşak çiftinin ikinci hit şarkısı IHH Türk toplumuna en iyi cevabı veriyor. Esprili yaklaşımları ile hayatın gerçek yüzünü insanlara anlatan çift hareketli klipleri ile arka arkaya tüm müzik platformlarında yer alıyorlar.

CANDAŞ GÜMÜŞ SAHNELERİN PARLAYAN YILDIZI

Fantazi Arabesk tarzında çıkardığı şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Candaş Gümüş, kendi söz ve müziğiyle yarattığı eserleriyle dinleyicileri büyülüyor. 'Sen Bu Şarkıyı Dinlerken', 'İnat', 'Bir Bir Atıyorum', ve 'Sensiz Olmuyor İşte' gibi şarkıları, geniş repertuarının sadece birkaç örneği. Modern altyapılarla hazırlanan arabesk şarkıları, dinleyicilere farklı bir müzik deneyimi sunuyor. Sözü ve müziği Nesrin Obalı'ya, ait olan 'Sensiz Olmuyor İşte' şarkısı ile kısa sürede geniş kitlelerden büyük beğeni toplayan Gümüş, müzik yolculuğunda hız kesmeden ilerleyerek, yakında Sezen Aksu'nun unutulmaz eserlerinden birini hayranlarıyla buluşturacak. Sahne performanslarıyla da göz dolduran başarılı sanatçı, haftanın 6 gününü sahnede geçiyor. Enerjisi ve arabesk yorumuyla dinleyicilerini mest eden Gümüş, müzik dünyasında parladığı gibi magazin gündemine de damgasını vuruyor.

OZAN DEMİR ALP ''EFKARLI''

Ozan Demir Alp sözleri Şebnem Sungur’a, müziği Gökhan Tepe’ye, düzenlemesi Yılmaz Lekesizgöz’e ait olan, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan, “Efkar” isimli yepyeni single’ı ile müzikseverlerle buluşuyor. Arka arkaya yayınladığı “Gönülden Gönüle” ve “Gönülden Gönüle Remix” singleları ile dikkat çeken Ozan Demir Alp’in, “Efkar” isimli yeni single’ının mix ve mastering’i Arıkan Sırakaya ve Meriç Memikoğlu tarafından yapıldı.

BKM’DEN ÇOCUKLARA VE AİLELERE 15 TATİLDE, 14 ETKİNLİK

Spider-Man -Oliver Twist -Güldüy Güldüy Show Çocuk -Seksen Günde Dünya Turu -Nasreddin Hoca, Hay Aksi Beethoven -Türkçe Benim Evim Kelimeler Adası -The Illusionist

Yarıyıl tatili boyunca birbirinden eğlenceli, eğitici, öğretici tiyatro oyunları, kukla gösterileri, müzikal oyun ve illüzyon gösterileri dahil olmak üzere, yerli ve yabancı 14 etkinlik çocuklar ve aileleriyle buluşacak. İngiliz yazar Charles Dickens'ın şanslı bir çocuk olmayan ama kocaman ve tertemiz bir kalbi olan Oliver Twist’i, Fransız yazar ve gezgin Jules Verne’nin Seksen Günde Dünya Turu çocuk oyunu, birbirinden renkli karakterle dolu tiyatro kumpanyası… Provalar, kostümler, metinler ve oradan oraya koşan, heyecanlı mı heyecanlı 14 oyuncu. Sahne üstünde ve sahne arkasındaki eğlenceli aksilikler silsilesi ile Güldüy Güldüy Show… El kuklası, ipli kukla, gölge kuklası gibi birçok kukla türünün ve kukla tekniğinin en güzel örneği, ülkemizde, yaşayan insanın pratik zekâsını, espri anlayışını, hazır cevaplığını temsil eden keyifli bir halk kahramanı olan ve Serkan Keskin’le Taner Ölmez’in başrolunu paylaştığı, Semaver Kumpanya’dan Nasreddin Hoca… Kelimelerle dans edeceğiniz, kelimelerle öğreneceğiniz, kelimelerle hayal kurarak çok eğleneceğiniz TRT projesi Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası… Ailece izleyebileceğiniz nefes kesici, büyüleyici bir aile gösterisi; illüzyonist Enver Ertaş’tan The Illusionist, miniklerin ve ailelerin kaçırmaması gereken bir konser: 'Hay Aksi Beethoven. Minik izleyiciler bir yandan bestecinin insanlığa armağan ettiği eşsiz müziklerin tadına varırken, diğer taraftan onun sıra dışı, eğlenceli ve şaşırtıcı yönleriyle karşı karşıya kalarak bir anda kendilerini eserin içinde bulacak. Brooklyn, New York’taki tarihi Kings Theatre’da biletleri tükenen dünya prömiyerinin ardından Birleşik Kralık (UK) turnesine çıkan “SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE LIVE IN CONCERT”, 3-4 Şubat tarihlerinde ilk kez BKM ve Zorlu PSM iş birliğiyle Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek “SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE LIVE IN CONCERT”, etkileyici hikayesi ve göz alıcı sahneleriyle, dev bir perdede seyirciyle buluşurken, filmin büyüleyici müzikleri de canlı orkestra eşliğinde hem miniklere hem de ailelere çok özel bir müzik deneyimi sunacak. Zorlu PSM’de sömestr coşkusu doyasıya yaşanacak.

ERKAN YAVUZ "BAMBAŞKA BİRİ"

Poprock müziğinin sevilen ünlü ismi "Erkan Yavuz" bu sefer duyguları darmadağın edecek bir çalışma ile sevenlerine merhaba dedi. Ve "Erkan Yavuz" yeni teklisi "Bambaşka Biri"nin hikayesini kısaca bizlere şöyle özetledi; Burak Deniz ile Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı "Bambaşka Biri" dizisinden ilham alarak yapmış olduğum bir çalışma oldu. Birazda kendimden birşeyler katıp, duygu ve düşüncelerimi de ekleyip ortaya böyle güzel bir eserin çıkmasına sebep oldum dedi. Aranjörlüğünü ve klip yönetmenliğini başarıdan başarıya koşan ünlü müzik adamı "Ömer Koca" üstlendi. Gerek stüdyoda, gerekse klip çekimlerinde biz çok keyif alarak bu projeji gerçekleştirdik. Umarım sizlerde keyifle dinler, beğenir, şarkıya sahip çıkarsınız dedi. Müzik yolculuğum siz sevenlerimle devam edecek, yolculuğum esnasında sizlerde yanımda olmaya devam ettiğiniz sürece diyerek sözlerini noktaladı.

