​​​​​​Fragmanda izlediği kadarıyla şimdiden söyleyebilirim mistik ve sürpriz sonlu bir film bizi bekliyor. Adı: Kül konusu ise şöyle... Kül Bir Ay Yapım projesi...

Evli bir çiftin hayatı gizemli bir kitap ile değişiyor. Funda Eryiğit'in canlandırdığı Gökçe karakteri, eşi Kenan'ın(Mehmet Günsür) yayınevine gönderilen roman taslağı Kül'ü keşfetmesiyle, gizemli ve sıradışı olaylar başlar. Filmin tüm oyuncu kadrosu ise şöyle... Alperen Duymaz, Funda Eryiğit, Mehmet Günsür, Nur Sürer, Yıldıray Şahinler, Gökçe Eyüboğlu, Seda Türkmen, Canan Atalay, Selin Vardarlı, Abdullah Burak Kaya yeralıyor. Filmin senaristi ise Erdi Işık. Kül filminde okudukları romanla bağlantılı olarak yasak bir aşk söz konusu Gökçe karakteri(Funda Eryiğit) hayatı mistik bir şekilde değişiyor. Romanla paralel hayat film içinde paralel film sıkça rastladığımız hikayeler... Oyuncu kadrosu muhteşem diyebilirim. Filmi şimdiden bir numarada görüyorum. Sinemada gösterime girse bu kadar izleyiciye ulaşamaz diye düşünüyorum. Sinemada gösterime girip gişede başarı elde eden Türk filmleri ve izleyici profilleri farklı... Dijital platformlarda gösterime girip başarı elde eden Türk filmleri ve izleyici profilleri çok farklı... Dijital platformlarda geniş biri katalog var ve her şey bir kumandanın ucunda bu da sinema izleyicisine kolaylık sağlıyor. Sinemaya gitmek başlı başına bir sosyal aktivite evden çıkacaksın, toplu taşımayı yada arabanı kullanacaksın, Alışveriş merkezine ulaştın, orada yemek, mısır, içecek, sinema bileti ücretlerini düşününce günümüz şartlarında dijital platformlarda film izlemek daha pratik ve ekonomik geliyor. Ama şunu söylüyorum. Sinemanın yerini tutmuyor evde film izlemek...

Kül filminden bahsederken yine konu dışına çıktım. Kül filmine dönecek olursam film 9 Şubat'ta Netflix'te gösterime girecek. Bende filmi şimdiden merakla bekliyorum. Ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eğer bir projede Mehmet Günsür var ise mutlaka izlemek gerekir. Çünkü iyi projelerde yer alıyor ve izlenmesi gereken projeler oluyor. Mehmet Günsür seçici davranıyor. Kül filmini izleyip göreceğiz. Şimdiden iyi seyirler...