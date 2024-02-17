Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

İlk olarak 2018 yılında sinema ve dizi sektörüne yeni yüzler, yeni yetenekler katmak amacıyla Hakan Solaker tarafından hayata geçirilen Sinema Güzeli, bu yıl da aynı amaçla yeniden gerçekleştirilmeye hazırlanıyor. 15 Mayıs tarihinde, Windsor İstanbul Hotel balo salonunda gerçekleştirilecek yarışmanın sunuculuğunu ise başarılı televizyon yapımcısı ve sunucusu Gökay Kalaycıoğlu gerçekleştirilecek. Solaker Project ve Film-San Vakfı İşbiliği ile gerçekleşecek yarışmada, 16 kadın ve 16 erkek yarışmacı, yeteneklerini göstermek için uğraşacak. Yarışmanın 22 kişilik özel jürisinde ise sanatçılar, yapımcılar, yönetmenler, usta oyuncular ve iş insanları yer alacak. Dev etkinliğin ilk toplantısı ise birbirinden ünlü simaların katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Küçükyalı'nın gözde mekanı Kırmızı Barbekü'de gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte bir de konuşma yapan Sinema Güzeli Kurucu Başkanı Hakan Solaker, "Bu yola sektöre hizmet etmek amacıyla Film-San'ın muhteşem desteğiyle yola çıktık. Bugün burada biz Sinema Güzeli Ailesi'ni yalnız bırakmayan siz sevgili dostlarıma minnettarım" diye konuştu. Solaker ayrıca, hayata geçirmek üzere hazırlıklarını tamamladığı ve 2024 yılı içerisinde gerçekleştireceği film projelerinin de müjdesini verdi. Toplantıya, Film-San Başkanı Engin Çağlar, Film-San Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Derya Özgören, Özlem Uçar, Pınar Eliçe, Meral Konrat, Çiğdem Tunç , Nesli Özsoy, Dora - Ahmet Altınbaşak çifti, Melis Melina'nın yanı sıra Erol Koçan, Esin Yum, Enes Furkan Bilgiçli gibi isimler de katıldı.

16.ULUSLARARASI 360 DERECEDEN AŞK FESTİVALİ'' BAŞLADI...

Bu yıl "Masal mı? Gerçek mi?" temasıyla gerçekleştirilen "16. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali", "Tüm dünyayı evliyalar, aşklar, aşıklar şehri İstanbul'u yaşamaya davet etme" sloganıyla başladı. 28 Şubat'a kadar halka açık sergiler, performanslar, özel etkinlikler ve sosyal projeler düzenlenecek. Geçen 15 yılda 110'dan fazla etkinlik, 10 binden fazla eser ve tasarım, binlerce kültür sanat profesyoneline ev sahipliği yapan festival, bugüne kadar toplam 10 milyon kişiye ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Özkan Binol'un moderatörlüğünde Soho House'da Yönetmenliğini Belmin Söylemez, senaryosunu Belmin Söylemez ve Haşmet Topaloğlu'nun yazdığı Manolya Maya, Laçin Ceylan, Şenay Aydın'ın oyandıkları "Ayna Ayna" film gösterimi ve ardından ekiple söyleşisi yapıldı.

DORA İLE AHMET ALTINBAŞAK ÇİFTİ CANLI YAYINDA BİRBİRİNE GİRDİ…

Tek Rumeli TV’nin uzun yıllardır gündüz kuşağı programını başarıyla yürüten Ünsal Yörür “Maksat Muhabbet” programına konuk ettiği canlı yayında son zamanların popüler çifti Dora & Ahmet Altınbaşak çifti bir anda birbirine girdi. Yayın sırasında bir çocuk sahibi olmak istediğini ve bunu da başka bir kadından olmasının sorun olmayacağını dle getirdikten sonra Dora’nın fiziksel saldırısına uğrayan Ahmet Altınbaşak neye uğradığını şaşırdı. Program sunucusu Ünsal Yörür hemen canlı yayında duruma el koyarak Dora’yı sakinleştirmeye çalışırken televizyon hemen reklama girerek olayların soğumasını çiftin sakinleşmesini bekledi. Ekranlarda kadın erkek ilişkilerini şarkılarıyla sahneye taşıyan çift son zamanlarda trend şarkılarla bir birini arkasına fırtına gibi esiyorlar. Bu beklenmedik canlı yayında gerçekleşen kavga ise herkesi şaşkına çevirirken çiften henüz net bir açıklama gelmedi.

KOZALAR

Geçtiğimiz hafta Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Jürisi olarak; Cihangir Atölye Sahnesinde Pangar Tiyatro yapımı Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı, Ömer İvedi’nin uyarlayıp yönettiği, Bahar Karaoğlu, Linda Çandır ve Gökçe Burcu Zümrüt’ün oynadıkları “KOZALAR” oyununu izledik. Oyun kısaca; Toplumun dayattığı değer yargıları, bastırılmış arzular, korkular, yabancılaşma, sahip olduklarına sığınarak korunabileceğini zannetmek, erkek egemen dünyada evinde yarattığı küçük mutluluklara sığınarak var olma çabası, cinsel kimliğini dahi sahip olduğu düzen üstünden çözümleme gayreti oyunun temelinde duranlardır. Peki ama “yaşamdan kaçılarak sürdürülen şeyin yaşamak olduğuna emin miyiz?!”

BURADA SADECE KATİLLER VAR

Kadıköy Pax Sahnede Hof Projects Oyunlarından birisi olan İsmet Ege Tonbul’un yazıp yönettiği Berk Ali Çatal, İrem Yüksel, Furkan Kalabalık, Kaan Sevi ve Lorin Merhart’ın oynadıkları “BURADA SADECE KATİLLER VAR” oyununu izledik. Oyun kısaca: ’Burada Sadece Katiller Var’’ insanın karanlık yanlarının anlatıldığı, kana doyamayanların ve kanla yazılan hikayelerin işlendiği bir podcast serisidir. Podcast’in yaratıcısı nam-ı değer ‘’Kabuklu’’ Olgun Ceviz’dir. Olgun Ceviz zor bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Asperger Sendromlu kardeşi Çetin Ceviz , onun hayatının sınavıdır. Çetin küçükken anne babasından o kadar çok dayak yemiştir ki, bunlara şahit olan ve sesini çıkaramayan Olgun, çareyi telefona kayıtlar alıp internete vermekte bulmuştur. Bu kayıtlar zamanla hikayeleşmeye başlamıştır. Anne babasıyla çıktığı yolda geçirdikleri kaza, Olgun’un bir tercih yapmasına sebep olmuştur. O günden itibaren kardeşinin tüm bakımını üstlenen Olgun, hayatını bu Podcast serisi ve kardeşi etrafında şekillendirir. Podcast zamanla Türkiye’nin en çok dinlenen programı olur. Herkes tarafından tanınan, ama gerçek kimliği bilinmeyen Kabuklu’nun açığa çıkma zamanı gelmiştir. Amir Görkem’e verilen Kabuklu Dosyası , Murat Komiser’in baskınıyla resmen başlar. Karakoldaki sorguda iyice karmaşıklaşan olaylar zinciri, karakolun çaycısı Orhan’ın denkleme girişiyle daha da trajikomik bir hal alır. Olayın çözümü Olgun’un kendi yarattığı gizli dünyasındadır.

ARTİZ

Asmalı Sahnede Bis Tiyatro yapımı olan Taylan Yılmaz’ın hem yazdığı hemde oynadığı ve Muharrem Uğurlu’nun yönettiği “ARTİZ” oyununu izledik. Oyun kısaca: Hayaller... Travmalar... Auditionlar... “Kendim olayım...” “Kendime sıkıştım...” "Peki tüm bu olanların benim ışıklı ayakkabımla ne ilgisi var?” olaylarını anlatıyor.

3.TAYF ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİNİN JÜRİLERİ BELLİ OLDU...

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla, Tayf Kültür Sanat Derneği tarafından 29 Nisan - 4 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali; yeniden sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival direktörlüğünü Doç. Dr. Nagihan Çakar’ın üstlendiği TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin başvuruları, 5 Şubat tarihinde sona erdi. Festivale toplam 112 Ülkeden 3165 başvuru yapıldı. Festivalin başkanlığında ise Prof. Dr. Emre Alkin bulunurken; danışma kurulunda ise TV8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ve yapımcı Cemal Okan yer alıyor. Festivalin program koordinatörlüğünü ise, gazeteci ve sunucu Deniz Ali Tatar üstleniyor. 4 Mayıs 2024 tarihinde Conrad İstanbul Bosphorus ev sahipliğinde düzenlenecek gala ve ödül töreni gecesinde, 4 farklı kategoride toplam 12 ödül verilecek. Kategoriler arasında; animasyon, kurmaca, belgesel, deneysel bölümler yer alıyor. Festivalle beraber; sinema sanatının yapı taşı olan ‘kısa film’in bilinirliğini ve tanınırlığını arttırmak, kısa film yaratıcılarını, üreticilerini teşvik etmek ve desteklemek amaçlanıyor. Toplam 40 filmden oluşacak finalistlerin ise, yakın zamanda açıklanması planlanıyor. 3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ana jüri üyeleri ise açıklandı. Jüri başkanlığında Yönetmen Reis Çelik üstlenirken, jüri üyeleri arasında; TRT Sinema Proje Sorumlusu Mehmet Ali Karga, Oyuncu Hande Doğandemir, Yönetmen Müge Uğurlar, Oyuncu Cansu Fırıncı, Oyuncu Wilma Elles, Oyuncu/Yapımcı Selin Yeninci, Yapımcı/Karikatürist Varol Yaşaroğlu, Senarist Eylem Canpolat, Oyuncu Onur Büyüktopçu ve Görüntü Yönetmeni Sami Saydan yer alıyor. Festival ekibi ve jüri üyeleri, başvuruların sona erdiği 5 Şubat’ta bir araya gelerek, festival hakkında detayları görüştü. Festivalin ön jürisinde ise; Ceren Cenik, Betül Aydoğan, Münevver Nilda Özer, Oğuzhan Güre, Seda Kanburoğlu, Sema Güler, Sina Arslan ve Su Bahadır yer alıyor. Acun Medya Akademi sponsorluğunda gerçekleşecek festivalin film gösterimleri, atölye, söyleşi programı ise 29 Nisan ve 3 Mayıs arasında düzenlenecek. Dolu dolu bir programla izleyici karşısına çıkacak olan festivalin hazırlıkları ise devam ediyor.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...