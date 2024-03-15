Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar; Canım Kardeşim İnanç ve Canım Yeğenim'in doğum günlerini en içten dileklerimle kutluyorum. Mutlu Yaşlar Diliyorum....

1989 yılında Trt ile başlayıp ardından Star ve Show Tv ekranlarında’da yaklaşık 15 sezon süren Bizimkiler dizisinde Ali karakteriyle evimizin oğlu olarak tanınıp sevilmişti. Oyuncu Atılay Uluışık uzunca bir süre yurtdışında yaşadıktan sonra ülkemize döner dönmez “Doksanlar’’, “Kara Para Aşk”, “Afilli Aşk” gibi dizilerle seyirciyle buluştu. En son yine Trt ekranlarındaki “Teşkilat” dizisinde Sermet karekteriyle izleyicisiyle buluşan Oyuncu Atılay Uluışık çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Bizimkilerden Ali karekteri üzerime yapıştı. Aradan 20 sene geçmesine rağmen Bizimkilerin Ali’sinden kurtulamıyorum. Artık bu karekterin önüne geçecek bir rol istiyorum. Tüm yapımcılar gözünde bizim evin oğlu gibiyim ama nedense istediğim bir projede oynayamıyorum olmuyor. Bu imajdan kurtularak bende izleyicilerimle yeniden kucaklaşmak istiyorum” dedi.

PARANOYA FİLMİNİN BASIN TOPLANTISI YAPILDI....

Önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak olan yılın iddialı filmlerinden Paranoya’nın basın toplantısı yapıldı. Bir gazetecinin paranoyası nedeniyle başına açtığı komik ve tuhaf işleri konu alan filmin 2024 yılının sonbahar aylarında vizyona girmesi planlanıyor. Hem güldüren hem düşündüren hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettirecek olan “Paranoya” filminin oyuncuları okuma provası için bir araya geldi. İBB Beyoğlu Sinemasında buluşan film ekibi, okuma provası öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak olan filmin basın toplantısına filmin yönetmeni Cengiz Özkarabekir, senaryo danışmanları adına Ahmet Ümit, Onur Buldu, Ege Kökenli, Bülent Şakrak, Cihat Tamer, Hüseyin Avni Danyal, Ayşen İnci, Metin Yıldız, Canan Atalay, Adem Yılmaz, Ebru Şam başta olmak üzere filmin oyuncuları katıldı. Toplantının moderatörlüğünü de üstlenen Ahmet Ümit, konuşmasında filmin Türkiye sineması adına çok kıymetli olduğunu ve ülkenin pek çok gerçeğine de ayna tutacağını vurguladı. Yönetmen Cengiz Özkarabekir ise sinemaseverleri güzel bir filmin beklediğini söylerken filmde rol alan tüm oyunculara teşekkür etti. Paranoya filminde Muntazam adlı bir gazeteciyi canlandıracak olan Onur Buldu, rolüne hazırlanırken senaryo danışmanı Psikaytr Dr. Samuray Özdemir’den destek aldığını belirtti ve kendisine teşekkürlerini sundu. Rolün kendisini korkuttuğunu, acaba yapabilir miyim dediğini söyleyen Buldu ‘Böyle bir senaryo olunca çok heyecanlanıyorum. Çok güzel yazılmış bir karakter.Ben de elimden geleni yapacağım’ dedi. Ustaları ve gençleri buluşturan güçlü kadrosuyla dikkat çeken Paranoya filminin genç oyuncuları, usta isimler ile çalışmaktan ve filmin kadrosunda yer almaktan dolayı onur duyduklarını belirttiler. Yapımcılığını D Sinema’nın, senaristliğini Kubilay Zerener’in üstlendiği film; üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir yüzünden hapse atılan, hapisteyken babasının cenazesine katılamamasından dolayı paranoyası başlayan Muntazam (Onur Buldu) adlı bir gazetecinin başından geçenleri konu alıyor. Çekimleri İstanbul ve Lüleburgaz’da gerçekleştirilecek olan Paranoya filminin sonbahar aylarında vizyona girmesi planlanıyor.

FORTUNA ZAFER'DEN PSİKOLOJİK GERİLİM TADINDA ''MESKEN'' FİLMİ GELİYOR...

Senaryosu ve yönetmenliğini Fortuna Zafer'in Uygulayıcı Yapımcılığı'nıda Pınar Aktaş'ın yaptığı Mesken filminin konusu kısaca; Deli dolu, esprili, eğlenceli ve nazik yapısıyla tanınan Yakup, yeni sevgilisi Melanie'yle hafta sonu tatilini geçirmek için dağ evine giderler. Her şey o ıssız meskende ''Lorem Ipsum Dolor'' sırrıyla başlar. Filmde oynayan oyuncular ise; Yakup Konca (Aktör Yakup), Liana Bakirova (Rus Melanie), Arzu Telli Sancaklı (Hemşire), Pınar Aktaş (Makyöz), fortuna Zafer (Yönetmen), Onur Kulaksızoğlu (Doktor), Dilek Yılmaz (ABD), Jansowah (Fransa), Daniele Nicosia (İtalya), Cihan Çöl (Belçika), Renato Davi Sanchez (Brezilya), Diana Akbaba (Rusya), Akın Aybak (Yolcu), Fatih Ergün (Otelci), Ahmet Demir (Ormancı), Davut Keleş (Güvenlik), Doğan Keleş (Güvenlik), Mustafa Selahattin Ağaçe (Hasta Nakil), Cengiz Eskibeyaz (Ambulans), Aynur Tuana Ergün (Kız Çocuk), Keremcan Ergün (Erkek Çocuk), Ülkü Bilge, Osman Kılınç, Onur Güler, Enesisart, Zac, Dj Funky Tech, Dj Kaan Sayar. Senarist ve yönetmen fortuna Zafer'in yayınladığı ilk fragmandan itibaren büyük beğeni toplayan Mesken filminin çekimleri, ABD, Belçika, Rusya, Almanya, Fransa, Brezilya, İstanbul, Antalya setlerinde oldu. 2023'ün son günlerinde Antalya'da çekimlere başlanarak 2024'ün ilk iki ayında tamamlanan Mesken filminde 30 kişilik yan kadrolarıyla birlikte Yakup Konca ve Liana Bakirova başrolleri paylaşıyor. Ünlü başrol oyuncusu Yakup Konca, 30 yılı aşkın süredir rol aldığı 50'den fazla sinema filmi, dizi film ve televizyon programları ile tanınır. 90'larda yetenek yarışmasında ödül alarak Türkiye'de tanınan aktör, usta oyuncu Öztürk Serengil'in vefatına kadar uzun yıllar birlikte çalışmıştır. Türk Sineması'nda değişken karakterleriyle özel ve sadık bir izleyici kitlesi kazanmıştır. Mesken filmi için 1 yılda 40 kilo veren oyuncu takdir topladı. Filmde Melanie rolünü üstlenen Rus yardımcı kadın oyuncu Liana Bakirova, Rusya'da uluslararası markaların reklamlarında rol aldı. İlk kez bir sinema filminde yer alan Liana, Rusya'daki aile şirketinin de yöneticiliğini yapıyor. Antalya'ya sürekli gidip geliyor ve en büyük hayali olan İstanbul'a hayranlığı var. Bağımsız senarist ve yönetmen fortuna Zafer, sektördeki 30 yıllık sunuculuk ve yönetmenlik tecrübesini yansıttığı Mesken filminin planını yıllar öncesinden yaptığını belirtiyor. ''90'lı yıllarda diyordum ki, şu anki tempoyla filme ayıracak vakit bulamam ama her gün notlarımı alıp 40'lı yaşlardan sonra film çekeceğim. Yani bu film, yılların birikimi ve planlamasıyla ortaya çıktı. Sır olarak sakladığım konusunu sanki çok basitmiş gibi gösteriyorum ki, izlendiği zaman bambaşka bir film olduğu anlaşılacaktır'' diye özetliyor. Gerilim, Gizem, Korku unsurlarını çok iyi kullanarak klasik yerli yapımlardan beklenenden farklı bir filmle sinema izleyicisini cezbedecek. Mesken filminin ruhunu yansıtan ilk fragmanla birlikte uluslararası saygın yabancı festivallerden de davetler alan yönetmen, tercihini festivallerden önce, beyaz perdeden yana kullanıyor. Filmin ilk galası İstanbul'da yapılacak. Türkiye'de vizyon tarihi 2024'ün ilk çeyreği olarak planlandı.

MURAT BOZ’UN BEKLENEN ALBÜMÜ “3” SEVENLERİYLE BULUŞTU...

Murat Boz, doğum gününde yeni albümü “3” ü sevenlerinin beğenisine sundu. “Çok Sevdik” adlı iddialı şarkıya Amerika’da klip çeken Murat Boz, bu şarkıyla birlikte diğer eserleri de hayranlarıyla buluşturmuş oldu. Murat Boz, “Derin Mevzular, “Gözdeki Maviye”, “Aşkın Darağacı” gibi sevilen şarkıların ardından “3” albümün dördüncü şarkısı “Çok Sevdik” ile müzikseverlerin karşısında. Sözleri ve müziği Emrah Karakuyu’ya aranjesi ise Ozan Bayraşa’ya ait olan,“3” albümünde yer alan “Çok Sevdik” şarkısının klip yönetmenliğini ise Ecem Lawton üstlendi. Çekimleri ABD’de tamamlanan iddialı klip, çekim kalitesi ve görsel öğeleri ile ön plana çıktı. “Çok Sevdik” isimli şarkının ve klibin tüm platformlardaki yerini almasının ardından, Murat Boz’un 14 şarkılık “3” albümünde yer alan diğer şarkılar da lirik videolar halinde dinlenebilecek. Murat Boz doğum gününde çıkarttığı yeni şarkısı ve yeni albümü ile uzun süredir sevenlerinin kendisinden beklediği albüm hasretine son veriyor. Boz Productions & DMC ortaklığıyla müzikseverlerin beğenisine sunulan albümde ünlü sanatçı birbirinden değerli isimler ile çalıştı.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...