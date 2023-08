ŞİMDİ 90'LARDA SEYYAL TANER FIRTINASI

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Jale, Erdal Çelik’ten oluşan “Şimdi 90’lar” ve Seyyal Taner geçtiğimiz akşam Moda Kayıkhane’de sahne aldılar.



Alladı Pulladı Seyyal Taner’e büyük ilgi

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan sanatçılar, 90’ların en güzel şarkılarını İstanbullularla hep bir ağızdan söylediler. “Şimdi 90’lar” ile ilk defa sahneye çıkan Seyyal Taner’e, izleyenler büyük ilgi gösterdiler. Seyircilerin dakikalarca “Seyyal Seyyal” diye tempo tuttukları gecede Taner; “Her yerde 90’lar fırtınası var. Arkadaşlarım bu işi başarı ile yapıyorlar; ama ben 70’ler, 80’ler, 90’larda vardım, hala varım. Hadi 90’larda satış rekoru kıran “Alladı Pulladı” yı bestecisi Metin Özülkü ve sizlerle beraber söyleyelim” sözlerinin ardından “Alladı Pulladı” isimli şarkısını büyük bir koro eşliğinde söyledi.



Büyük ilgi gören “Şimdi 90'lar” konserleri, 22 Eylül'de yeniden Moda Kayıkhane sahnesinde olacak.

SEVDA ASOUBAR VE EMİR KAYA RÜYA GİBİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER

Gelin ve Damattan İrem Derici'yi Şaşkına Çeviren Yüzük

Memoring Events’in sahibi Yapımcı Emir Kaya ve Moda Tasarımcısı Sevda Asoubar önceki akşam muhteşem bir düğün töreniyle bir ömür boyu mutluluğa evet dediler. Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı’nda Banu Ergin ve Arsevi Yeter’in organizasyonunda gerçekleşen düğüne magazin dünyasından da bir çok ünlü isim katıldı. Dünyaca ünlü michelin yıldızlı menüden oluşan düğün, süsleme ve organizasyon ile de son 10 yılın en dillere destan düğünü oldu.Tolga Çam imzalı gelinliğiyle Sevda Asoubar göz kamaştırırken, çift balayına Maldivler'e gidecek.

Gelin Damattan İrem Derici'yi Şaşkına Çeviren Yüzük Hediyesi

Hande Yener, Deniz Seki, Gonca Vuslateri, Murat Yeter, Beste Korkmaz, Neslim Güngen, Merve Aydın gibi ünlü isimler ve İran’ın dünyaca ünlü starı Los Angelas’dan gelen Siavash Shams düğüne katılarak Emir Kaya ve Sevda Asoubar çiftinin mutluluğunu paylaştı. Düğünde sahne alan İrem Derici'nin Kalbimin Tek Sahibi şarkısıyla dans eden çift, sanatçıya sürpriz yaptı. Çift "İnşallah siz de sevgilinizle çok mutlu olursunuz ve nikah masasına oturursunuz" diyerek Derici'ye yüzük taktı. Gelin damadın bu sürprizine şaşıran sanatçı: "Bilseydim sevgilimi de getirirdim, eve gidince yüzüğün diğerini de ben ona takarım" diyerek ikinci yüzüğü de diğer parmağına taktı.

31 Şavşat Festivali Coşkuyla Kutlandı

Otuz birincisi kutlanan Şavşat Sahara Kültür ve Sanat Festivali 28 Temmuz’da ilçe merkezinde düzenlenen programla halkla buluştu. Sahara Milli Parkı, Sahara bölümünde gerçekleştirilen festivalin ikinci günü yoğun katılımla devam etti. Açılış programı Belediye Başkanı Nihat Acar’ın konuşması ile başladı. Festivalin İkinci Gün Kutlamaları Azerbaycan’dan gelen ünlü söz yazarı, besteci aranjör Vedat Özkan Turgay’ın öğrencisi ve Deniz Şaman Organizasyon’un sanatçısı Minaya Hüseyinova’nın güçlü sesi ve sahne performansı ile coşkuyla devam etti.



MODEL OF MODELS 2023 BAŞLIYOR

Model of Models yarışmasının Türkiye, Franchise Sahibi Deniz Şaman başkanlığında yarı final elemeleri 19 Eylül 2023’de The Search Hotel Reserve Bodrum’da gerçekleşecek. Model Of Models Yarışması büyük finali öncesi finalistleri belirlemek üzere İzmir, Bursa, Ankara, Diyarbakır ve İstanbul’da düzenlenecek olan yarı final elemeleri için binlerce başvuru arasından ön elemelerin gerçekleştirildiğini ve hak kazananların yarı finale davet edildiği belirtildi. Jürinin titizlikle belirleyeceği 20 Kadın ve 20 Erkekten oluşan Model Of Models 2023 Finalistleri yarı finallerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.



EROL EVGİN’DEN YENİ SERGİ

Uzun yıllar müzik, mimarlık ve resim çalışmalarını birlikte yürüten Erol Evgin, 13 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında Bodrum Göltürkbükü Touch Sanat’ta açacağı resim sergisi ile sanatseverlerle buluşuyor.



Mimari ile resmi tuvalde buluşturan sanatçı, mimari mirasımız olan, yüzyıllara meydan okuyan görkemli yapıları; yüce ruhları, çağlarını yansıtan ve nefes kesen duruşlarıyla tuvaline yansıtıyor.



Büşra ve Şuranur’un Bisiklet Sevinci

Uzun zamandır anemi, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, gelişim bozukluğu hastalıkları ile mücadele eden ve Beykoz Engelliler Derneği’ne bağlı olan (6) Büşra Yüsra ve (12) Şuranur Yılmazer kardeşlerin bisiklet sahibi olma isteklerine, Engelsiz Yaşam Vakfı aracılığı ile hayırsever iş insanı Menekşe Kankavi’den yanıt geldi. Cemiyet hayatının renkli ismi ve Atatürk hayranlığı ile tanınan Garal Tekstil Yönetim kurulu üyesi Menekşe Kankavi yaptığı bağış ile bisikletler satın alınarak kardeşlere Beykoz’daki evlerinde teslim edildi.



Anneleri Sabahat Yılmazer ile Büşra Yüsra ve Şuranur Yılmazer kardeşleri evlerinde ziyaret eden Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan, vakıf yönetim kurulu üyesi Arif Işık ile Beykoz Engelliler Derneği başkanı Hasan Polat kardeşlerin mutluluğunu hep birlikte yaşadılar.

Anne Sabahat Yılmazer büyük kızı on iki yaşındaki Şuranur’un doğum gününe denk gelen bisiklet sürprizinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan “Hasan Polat başkanımız böyle tatlı kız kardeşlerin bisiklet arzularını bize iletti. Vakıf bağışçımız hayırsever Menekşe Kankavi hanımefendi de bağış yaparak bisikletleri kızlarımıza hediye ettik. Küçük kızlarımızın mutlulukları bizim için çok çok önemli. Katkısı olan yüce gönüllü herkese çok teşekkür ederim” dedi.

MEŞİN CEKETLER’DEN ÜÇÜNCÜ KLİP GELDİ

Vokalde Murat Genç’in, gitarda Tolga Özbey’in ve Murat Erdoğan'ın, basgitarda Caner Koşunda’nın olduğu Meşin Ceketler, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan üçüncü single’ları “Çaren Yok” u kliplendirdiler.

“Çaren Yok” dediler

Söz ve müziği Türk rock müziğinin ilk temsilcilerinden Erkut Taçkın’a, düzenlemesi gruba ait olan şarkının video klibi; Murat Genç'in yönetmenliğinde, Altıdört Plus’da çekildi. Gruba kliplerinde Hilal Gönençer, Kerim Gönençer eşlik ettiler.



TOLGA YAVUZ İKİZLERİNE KAVUŞTU

Tolyap Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Yavuz, geçtiğimiz gün baba oldu. Özge Yavuz’la evli olan Tolga Yavuz’un ikiz kızları Ataşehir Acıbadem Hastanesi’nde dünyaya geldi. 3 yıllık evli olan Yavuz çifti, kızlarına Pera ve Deniz ismini koydu. Bebeklerini kucaklarına alan çift, ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

YAZ KAMPI İÇİN NEW YORK'A UÇTULAR

Sosyal ve cemiyet hayatının sevilen hanımlarından Fulya Hacısüleymanoğlu üç hafta önce oğulları Alp ve Ziya’yı alarak yaz kampına Amerika’ya götürdü. Çocukları ile güzel bir yaz kampı geçiren Fulya Hacısüleymanoğlu’na son hafta eşi Başar Hacısüleymanoğlu eşlik edince ailecek güzel bir sürpriz oldu. New York, Orlando ve Maima’yi gezen Hacısüleymanoğlu ailesi güzel bir hafta geçirdiler.



Hayranları İçin Planlarını Bozdu

Bir yarışma programında Tan Taşçı’nın “Yalan” şarkısını seslendirerek milyonların beğenisini kazanan ve yıldızı parlayan Zeynep Avcı, hayranlarının yoğun isteği üzerine tüm planlarını bozdu. Hem Avrupa’da hem de Türkiye’de birçok yerde konserler veren şarkıcının DM kutusu dolunca gelen mesajlara kayıtsız kalamadı.

Sevenlerinin yoğun ısrarı üzerine çalışmalarına hız veren Avcı, yılbaşında çıkaracağı şarkısının tarihini aylar öncesine çekti. Tüm ekibini organize eden ve yoğun bir çalışma temposuna giren Zeynep Avcı, yeni şarkısını en kısa sürede sevenleriyle buluşturacak.

İNŞALLAH DENİZE DÜŞMEM

Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Sibel Alaş, geçtiğimiz akşam Büyük Kulüp’te sahne aldı.

Gece boyunca 90’larda hit olmuş şarkılarıyla birlikte 90’ların en sevilen şarkılarını seslendiren Alaş, izleyenlere keyifli saatler yaşattı. Denizin üzerine kurulan platformda sahne alan sanatçı; “On gündür Charles Dickens'ın The Complete Works isimli kitabını çeviriyorum. Gerçekten zor bir çeviri. Gözlerim çeviri yapmaktan zor görüyor zaten inşallah bu akşam denize düşmem” sözleriyle, izleyenleri güldürdü.

Bomba gibi geliyorum

Yeni single çalışması için stüdyoda olan Alaş, sonbaharda bomba gibi geleceğinin müjdesini de verdi.