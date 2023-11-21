(Canfer BALÇIK; 8 Kıta, İstanbul şivesi)
Acının filizleri
Gözyaşıyla yeşerir
Terle karılan toprak
Geleceğe yön verir
(Nakarat)
Her şey zamanla akar
Su çatlakları bulur
Beslenmeyen pınarlar
Zaman içinde kurur
Yükün ağırsa; şeytan
Bırak! Diye yüklenir
Sağduyun, incitmeden
Yürü! Diye seslenir
Umutsuzluk içinde
Doğru yanlışa çatar
Gündüzün ortasında
Güneş ufuktan batar
(nakarat)
Her şey zamanla akar
Su çatlakları bulur
Beslenmeyen pınarlar
Zaman içinde kurur
Her zora düştüğünde
Gölgeye geç, serinle
Düşsen de, kalk ayağa
Yüce Allah seninle
Senin en büyük davan
Kendinledir, kendinle
Suyu koy akışında
Boğuşma kaderinle
(nakarat)
Her şey zamanla akar
Su çatlakları bulur
Beslenmeyen pınarlar
Zaman içinde kurur
(Canfer BALÇIK; 21.11.2023/saat: 04:20- 06:00)