RÖPORTAJ: Habib BABAR



Dünya çapında büyük çıkış yakalayan TAXİ filmi serisiyle tanıdık onu… Filmdeki muhteşem oyunculuğu ile Sinema severlerin gönlünde taht kurdu Samy Naceri… Tabii Dünya çapındaki şöhretini de TAXİ serisiyle yakaladı Fransız aktör… Geçtiğimiz günlerde İlk kez ülkemize gelen ünlü oyuncuyu dostları karşıladı. Ona İstanbul’un tarihi yerlerini gösterip, Türk yemeklerini yedirdiler. Samy Naceri, İstanbul’a, Türk mutfağı ve Türk misafirperverliğine hayran kaldı adeta… Türk Sineması’nın dünya çapında büyük başarılar elde etiğini dile getiren ünlü oyuncu, Aras Bulut’un oyunculuğunu çok beğendiğini söylüyor. Bugüne kadar rol aldığı filmleriyle başarıdan başarıya koşan Samy Naceri,Türk medyasında ilk kez usta gazeteci Habib Babar’a konuştu. Haydi, hiç zaman kaybetmeden buyuralım bu keyifli sohbete…



TÜRKİYE’YE İLK KEZ Mİ GELİYOR SUNUZ?

Evet, Türkiye’ye il gelişim. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle çok kısa bir seyahat oldu maalesef. Tarihi güzellikleri, yemekleri, insanların misafirperverliğiyle tek kelimeyle harika bir ülke. Bu güzelliklere doyamadım desem doğru olur. En kısa zamanda Türkiye’ye dönmek için sabırsızlanıyorum. Bu benim ilk gelişim oldu, umarım son olmaz.



TÜRKİYE’DEN BİR DE FİLM TEKLİFİ ALDINIZ SANIRIM NELER SÖYLEYECEK SİNİZ?

Evet bir film teklifi aldım. Bu teklifi düşüneceğim. Menajerim Don Kerry, ilgileniyor.



DÜNYAYA AÇILAN BİR TÜRK SİNEMASI VAR

TÜRK SİNEMASINI NASIL BULUYOR SUNUZ?

Geçmişte Türk Sineması’nı kendi ülkesine filmler yapanlar olarak biliyordum. Ancak, son zamanlarda çok başarılı yapıtlara imza atıldı. Muhteşem bir şekilde dünyaya açıldı. Tüm dünyaya artık Türk filmleri dağıtılmış bulunuyor. Güney Amerika, Cezair, Fas,Tunus, İspanta, İtalya gibi birçok ülkede Türk filmleri yer alıyor.

EN ÇOK HOŞUNUZA GİDEN TÜRK FİLMİ HANGİSİ?

‘7.Koğuştaki Mucize ’filmini çok beğendim. Muhteşem bir filmdi. Aras Bulut’un o harika oyunculuğuna bayıldım açıkçası. Türk Sineması Dünyaca başarılı filmlerin seviyesine yükseltilmiş ve getirilmiş durumda. İnşallah bu böyle devam eder.

TÜRK OYUNCULARDAN KİMİ BEĞENİYOR SUNUZ?

Tabi ki Aras Bulut… Kendisiyle tanışmak isterim.



BABAMIN ALDIĞI SİYAH BEYAZ TV’DEN FİLM İZLİYORDUM

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben Fransız ve Cezayirliyim. Paris’te dünyaya geldim. Çocukluğumdan beri oyunculuğa karşı büyük bir hevesim vardı. Yani birçok çocuk gibi en büyük hayalim iyi bir aktör olmaktı. Babamın mütevazı bir yaşamı vardı. Ufak imkânlarla ailesini ve çocuklarını mutlu etmek için çalışırdı. Bir gün eve siyah beyaz bir TV getirdi. Herkes gibi bizimde bir televizyonumuz olduğu için çok mutlu olmuştuk. Artık kardeşlerimle bol bol film izleyecektik. Televizyonun karşısına geçer siyah beyazlı filmleri izler kendimizi biran o aktörler gibi görürdük. Ve hayal kurardık… Bir gün onlar gibi aktör olabilecek miydim acaba…. Allah nasip etti ve Dünyaca tanınan ünlü oyuncular kervanına katıldım.



BUGÜNE KADAR KAÇ SİNEMA FİLMİNDE OYNADINIZ?

(Tebessüm ederek bu sorumuza yanıt veriyor) Sinema en büyük aşkım… Biz oyuncular set olmadan yaşayamaz. Ben Tiyatro, Sinema ve TV dizisi olmak üzere toplam 65 filmde oynadım.



TAXİ SERİSİYLE ŞÖHRETİ YAKALADIM

ÖZELLİKLE TAXİ SERİSİYLE MİLYONLARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDUNUZ NELER SÖYLEYECEK SİNİZ?

Birçok filmde oynadığım halde bugünkü gibi tanınan bir oyuncu değildim. Taxi serisi hayatımın akışını değiştirdi. Bu serinin hayatıma kattığı güzellikleri unutmam mümkün değil. Seyirci bu seriyi çok sevdim. Dünya ülkelerinde muhteşem gişeler yakaladı. Bu seri ile dünyaca ünlü oyuncular arasına girdim. O nedenle çok teşekkürler Taxı 1-2-3-4 diyorum. İyi ki bu seride oynamışım.



TÜRK FİLMİNDE OYNAMAK İSTERİM

TÜRKİYE’ DE BİR SİNEMA FİLMİNDE OYNAMAK İSTER MİSİNİZ?

(Bu sorumuza hiç düşünmeden cevap veriyor…) Tabii büyük bir memnuniyetle… Biraz önce de belirttiğim gibi Dünya çapında büyük başarılar elde eden bir Türk Sineması var… Tarihi, drama, macera ve komedi filminde oynarım.



YENİ PROJENİZ VAR MI?

Evet kardeşim Bıbı Naceri’nin yönetmenliğini yapacağı Ünlü Fransız aktör Samuel Le Bihan’ında rol aldığı 12 Heures (12 Saat) filmi çekimlerine başlanacak. Muhteşem bir hikâyenin işleneceği bu film büyük ses getirecek.



BİZE HİÇ UNUTMADIĞINIZ BİR ANINIZI ANLATIR MISINIZ?

O kadar çok anı var ki… Ben size Sinema dünyasının efsane ismi Jean-Paul Belmondo ile alakalı bir anımı anlatayım. Jean-Paul Belmondo, çocukluğumdan beri filmlerini büyük beğeniyle izlediğim efsane bir aktördür. Yıllar sonra onunla aynı filmde oynadık. Dünyanın bazı yerlerinde çekim yaptık. Venezuela gibi… Çocukluğumun kahramanı ve örnek aldığım büyük aktörle aynı filmde oynamam bir mucizeydi. Usta oyuncuyu ay 7 Eylül 2021 yılında kaybettik. Onunla rol aldığım film ise büyük bir hatıra oldu.

FİLMİN ADI NEYDİ?

Ünlü yapımcı Jean Pierre Melvillin’nın yapıcılığını ve Bernard Stora’nın yönetmenliğini yaptığı filmin adı " L'ainé des ferchaux "tu. Güçlü bir oyuncu kadrosunun yer aldığı bu film Sinema severlerin büyük beğenisini kazanmıştı.

DOĞUM YERİ: Paris

BOY : 1.85

GÖZ RENGİ : Gri mavi

HOBİLERİ: Spor yapmak, seyahat etmek, tarihi yerleri gezip, tarihi kitaplar okumak(Tarih hayranı)

FOBİLERİ: Fobim yok, sadece aptallardan korkarım

BEĞENDİĞİ OYUNCULAR: 1950 60’ların efsane aktörlerinden Gabin , Jean Paul Belmondo , Alain Delon , Lino Ventura , Simone Signoret, Romy Schneider, Sophia Loren , Coluche, Raimu,Louis Jouvet



Bu keyifli röportaj için çok teşekkürler

Ben teşekkür ederim sayın Babar