BABASININ HATIRASINA ÖZEL

Sıla sözü ve müziği kendisine ait yeni çalışması “Yağmur”u sevenleriyle buluşturdu. Yağmur ile güçlü kalemini bir kez daha ortaya koyan Sıla, bu şarkısını rahmetli babasının değerli hatırasına yazdığını söyledi. Minik bir notla şarkısını paylaşan Sıla, yeni çalışmasıyla ilgili duygularını şöyle ifade etti “Ben babam gittikten sonra yazdım. Siz dilediğinizce kendi dünyanıza salın. Çare bulunamayan durumlarda çaresizliğe ve her koşulda çare bulmaya alışmayı umuyorum. Hepimiz için. Yağmur yıkasın içimizi…”

HAFTA BİR YENİ AKUSTİK

Müziğin büyülü dünyasında kendine özgü bir yer edinen değerli sanatçı ''Nihan Akın'', bu kez bizi akustik bir serüvene davet ediyor. İçimizi ısıtan kışın son demlerinde, ''Nihan Akın''ın etkileyici yorumuyla hayat bulan sevilen şarkıların akustik versiyonları, her hafta dinleyicileriyle buluşacak.

1 NİSAN’I BEKLE

Uzun süredir Türkiye’nin nezih mekanlarında sahne alan güçlü yorumunu ve sesi ile dikkatleri üzerine çeken Serdar Arpaç ilk teklisi "Bekle" 1 Nisan itibariyle Arba prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alacak. Ege Üniversitesi devlet Türk müziği konservatuvarı mezunu olan Serdar Arpaç, 2010 yılından beri aktif olarak sahne çalışmaları yapmaktadır.

PİMİ ÇEKTİ

Pınar Azizoğlu, ‘Dünya Telaşı’ albümünün son bombası ‘Bak Halime’nin pimini çekti. Sanatçı 29 Mart 2024’te Yayınlayacağı “ Dünya Telaşı ” İsimli Akustik Albümüne Saatler Kala 27 Mart 2024’te “ Bak Halime ” İsimli 11. Single çalışmasını dinleyicileriyle buluşturdu. Müzik kariyerine ilk single'ı “ Anka”yı 2021 Ağustos ayında yayınlayarak başlayan Türk Rock Müziği'nin başarılı vokali Pınar Azizoğlu, “ Hiç” isimli 2. single'ından sonra, son çalışmaları “Soy Kalbini Şeytanlarından” , “ Nasıl Bi' Şey Bu ? ” , “ Kötüyüz Artık ” ve “ Kır Kalbimi ” ile devam ederek diskografisini canlı tutmaya devam etti.

YENİDEN SAHNEDE

Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam Komedi Kulüp Nişantaşı’nda hayranlarıyla buluştu. Gecede seçtiği Babgal imzalı bir kostüm ile izleyicilerden tam not alan Samyeli, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Defne Samyeli, yoğun istek üzerine Komedi Kulüp Nişantaşı’nda 4 Nisan’da yeniden hayranlarıyla buluşacak.

GİŞE REKORUNA KOŞUYOR

İktidar partisini destekleyen bir adam ile muhalefeti destekleyen bir kadının evliliklerini anlatan ‘Boşanma Teklifi’ adlı komedi oyunu büyük ilgi görüyor. Ülke gündemini ve içinde bulunduğumuz durumu mizah yoluyla anlatan oyunda Fulden Akyürek ve Barbaros Uzunöner, rol alıyor. Birinci sezonunda 40 ayrı şehirde, 80 oyun ile binlerce seyirciye ulaşan oyun sezonun en ilginç tiyatro projesi oldu. Oyunu seyretmek isteyenler biletlerini aylar öncesinden alıyor, bu etkinliğin biletleri satışa çıktığı gibi tükeniyor.

RUBATO VE TAN TAŞÇI İŞBİRLİĞİ

Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan Rubato’nun 5. stüdyo albümü "Rubato / 5” Bayhan Müzik yapımcılığında tüm dijital mecralarda yerini aldı. Rubato "Sen Tükendin Ben Tükendim"in video klibi için İzzet Başlak yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Platoda gerçekleştirilen çekimlerde grubun performansını izliyoruz. Albüm şarkılarını konserlerinde de söyleyen grup gelen istekler üzerine klipler çekmeye devam edecek.

DÜNYANIN BANA İHTİYACI VAR

İlk tekli çalışmasında söz ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan “Gidiyorum” isimli eserle müzik severlerle buluşan Kıvanç Vatansever, müziğe tutkusunu bu eserle gösterirken hayallerine de bir adım daha yaklaştı. Vatansever “Karamsar ve mutsuz kişilerle dolu bir dönemdeyiz. Dünyanın bana ve benim gibi mutluluk dağıtan kişilere ihtiyacı var. Sahnede mutluluk bulaştırmak istiyorum, müzik benim mutluluk elçisi olmam için bir araç bunu göstereceğim” dedi.

ROMANLARLA GÖBEK ATTI

Pınar Eliçe, geçtiğimiz günlerde, İBB'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında Dudullu Meydan'da halk konseri verdi. Eliçe, konserin ilk dakikalarında yağmaya başlayan ve dakikalar içinde hızlanan yağmura rağmen konserine hiç ara vermeden iki saat boyunca sahnede Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerini seslendirdi.Pınar Eliçe'yi sevenleri de yağan yağmura aldırış etmeden konser alanını terk etmeden son ana kadar eğlendiler Eliçe, kendisini izlemeye gelen Roman bir hayranını da sahneye davet ederek, birlikte çiftetelli oynayıp göbek attılar.

ÇOK PİS BİR DÜNYA

Yeşim Salkım’ın yeni tekli çalışması ‘Çok Pis Bir Dünya’ yı piyasaya sürdü. Yorumcu kimliğine söz yazarlığı ve bestekarlığı da ekleyen Yeşim Salkım, yeni tekli çalışması “Çok Pis Bir Dünya “ ile müzikseverler ile buluştu. Avrupa müzik etiketiyle dijital platformlardaki yerini alan şarkının söz ve müziği Yeşim Salkım’a, düzenlemeleri Emre Can’a, mix ve mastering i Candar Köker’e ait.

AYAĞINDA KUNDURA

Ege Üniversitesi Konservatuar mezunu ve müzik öğretmeni güzel sanatçı Canan Çal, 2 albüm yanında ünlü sanatçılarla olan düet çalışmaları ve birçok tekli şarkısıyla müzik severlerin yakından takip ettiği bir isim. Müziğin İmparatoru İbrahim Tatlıses’i şöhrete taşıyan eserlerden biri olarak bilinen “Ayağında Kundura” yeni nesle Canan Çal, yorumuyla ve modern soundlarla yeniden sunuldu.

SOĞUMUŞ ÇAY

Türk Halk Müziği'nin tanınmış ve sevilen ismi Kubat, müzikseverleri alışılmışın dışında bir deneyime davet ediyor. Yenilikçi ve özgün yaklaşımıyla dikkat çeken Kubat, synth pop tarzında hazırladığı son şarkısı "Soğumuş Çay" ile dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Batı müziğinin öğelerini kendi benzersiz tarzıyla birleştiren Kubat, "Soğumuş Çay" adlı şarkısıyla günümüz aşklarının tatsızlığını vurguluyor.

ÖNÜNDE DURMA

Son teklisi "Deprem" ile Spotify'ın Equal Türkiye listesinde yer bulan Selin Karaağaç, bağımsız bir müzisyen olarak sürdürdüğü yolculuğuna bu kez EDM tarzda elektronik tınılı bir şarkıyla devam ediyor. Söz ve müziği Selin Karaağaç'a ait olan şarkının prodüksiyon, mix ve mastering süreçlerini ise Ozan Türkan üstlendi.

ZAMANSIZ BİR COVER

Keman sanatçılığı ile Türkiye’nin önde gelen isimleriyle sahnelerde görmeye alıştığımız Melisa Uzunarlsan, bugüne kadar yayınladığı iki albümü ve birçok teklisinde sadece kendi söz ve müziği ile yaptığı çalışmalar sunan Uzunarslan, diskografisine Türk edebiyatının önde gelen yazar ve şairi Sabahattin Ali’nin “Geçmiyor Günler” şiirini besteleyip yorumlayarak ekliyor.

EFTALYA

Türk Halk müziğinin genç ve başarılı yorumcusu Mesut Kaya, söz ve müziği Hüseyin Bayer 'e ait olan, aranjörlüğünü ise Serkan Tanık' ın üstlendiği 'Eftalya' adlı yeni çalışmasıyla müzikseverlerle buluşuyor. Sahne performansı ve sempatik kişiliğiyle Güneydoğu bölgesinin sevilen sanatçısı haline gelen Mesut Kaya'nın bu yeni çalışması Dembo müzik etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı.

KARA SEVDA

Barış Manço’nun unutulmaz klasiği Kara Sevda, dünyaca ünlü keman sanatçısı Canan Anderson yorumuyla yeniden hayat buldu. Söz ve müziği Barış Manço’ya düzenlemesi Garo Mafyan ve Kurtalan Ekspres’e ait olan parçayı kemanıyla yeniden yorumlamasıyla ilgili sanatçı; "Kara Sevda, herkes gibi benim de en sevdiğim Barış Manço parçalarından biridir. Bu yüzden bu zamansız parçayı kemanımla yeniden yorumlamak istedim" diyor.