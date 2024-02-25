PERİŞANIM ŞİMDİ

TRT İstanbul Radyosu'nun sevilen sanatçısı Ayfer Er, Sezen Aksu'nun dillerden düşmeyen "Perişanım şimdi " adlı şarkısına kattığı kendine özgü yorumuyla müzikseverlerden tam not almayı başardı. Müzik yaşamına küçük yaşlarda başladığını ifade eden Er 'En büyük hayalim TRT sanatçısı olmaktı ve bu hayalime kavuştum çok mutluyum' diyerek memnuniyetini dile getiriyor. Yapımcılığını Muhteşem Candan'ın üstlendiği 'Perişanım şimdi ' adlı eser Elenor Müzik etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı.

KIBRIS SAHNE

Arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla kariyerinde sağlam adımlar atan Simge Kıbrıs Savoy Otel ‘de unutulmaz bir konser verdi. Aşkın Olayım"ı söylemeden önce yalnız olduğunu şöyle anlattı: “Sürekli aynı şeyi söylüyorum yine tekrar edeyim bu kadar kalabalık bir dünyada birini bulamamak da büyük bir başarı. Bu şarkıyı bu kadar söyleyip, sevgilimin olmaması da büyük başarı"dedi

SAHNEDE FIRTINALAR ESTİRDİ

Uzun bir süre sonra sahnelere dönen şarkıcı assolist Pınar Eliçe, konserden konsere koşuyor. Elazığ'da verdiği konserden sonra ayağının tozuyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde organizatör Nedim Aka tarafından organize edilen konserde Eliçe, yaklaşık 650 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Derin yırtmaçlı beyaz elbisesiyle göz kamaştıran Eliçe, "Muhteşem bir konsere daha imza attık. Halk konserlerini çok özlemişim, bundan sonra daha sık halk konserleri vereceğim. " diye konuştu.

DÖN BEBEĞİM

Müzik dünyasının, en renkli kişiliklerinden ünlü şarkıcı Hatice, Sinan Toprak müzik production etiketiyle “Dön Bebeğim” isimli şarkısıyla sevenleriyle buluştu. Söz ve müziği Hatice imzası taşıyan “Dön Bebeğim” isimli eserin aranjör koltuğunda Cüneyt Yalmaz oturdu. Hatice yorumuyla “Dön Bebeğim” isimli esere Turgay Ceylaner yönetmenliğinde stüdyoda klip çalışması yapılırken tüm dikkatlerin şarkıda olacağı bir iş çıkardık ifadesinde bulundular.

ŞAHSENENEM'İN AĞLATAN HİKAYESİ

Ünlü pop sanatçısı Şahsenem, Youtube kanalı olan Türkiye Haber Portalında Eylül Aşkın’ın konuğu oldu. Şahsenem’in hikayesini en baştan ele alan başarılı sunucu Aşkın, sanatçının tüm yaralarını da deşti. Şöhretin zirvesinde olduğu ve doğduğu toprakları, ailesini bırakıp gelişini ve yaşadığı zorluklarla, acılarını anlatan Şahsenem karşısında usta sunucunun gözleri doldu, yaşların akmasına hakim olamadı. Programda onu müziğin zirvesine taşıyan “Gözyaşlarım Anlatır” isimli eser hakkındaki sırrı da “ Bir çok sanatçı benden sonra gayet güzel seslendirdi, severek dinledim ama o şarkı benim hikayemdi” diyerek verdi.

ZİRVEYİ SEVDİ

Türkiye’nin önemli gruplarından Rubato, yaklaşık iki ay önce yayınladıkları “Rubato 5” albümü ile radyolarda ve dijital platformlarda zirveyi kimseye bırakmıyor. On şarkıdan oluşan “Rubato 5” albümü ile tüm dijital platformlarda üç milyon dinlemeyi geçen Rubato, kendi müzik tarzında ise radyolarda haftalardır zirvede yer alarak büyük bir başarıya imza atıyor.

5 GÜN SAHNEDE

2K Prodüksiyon etiketiyle ve Kamuran Kayra yapımcılığında “Unut Beni” isimli eseriyle müzik dünyasında hızlı bir çıkış yakalayan Duygu Kutlu, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Haftanın 5 günü farklı iller ve sahnelerde şarkı söyleyen ve bu tempoya 3 yıldır devam eden güzel yorumcu Duygu Kutlu, sevdiğim işi yapıyorum yorulmam ifadesinde bulundu.

EMANETLE İLK ADIM

Podyumların tescilli güzeli Dilara Kırmıt, ekranların fenomen günlük dizi filminin kadrosuna dahil oldu. Karamel yapımın yapımcılığını üstlendiği ve başarılı isim Ayhan Özen yönetmenliğinde yoluna dolu dizgin devam eden “Emanet” isimli günlük dizi film kadrosuna Dilara Kırmıt ismini katarak gücüne güç kattı. Oyunculuğa podyumlardan hızlı bir geçiş yapan Dilara Kırmıt, oyunculuk için çalışmalarına başlamış ve tecrübeli bir ekiple yola çıkmak için beklerken o fırsat geldi.

YÜKSEKTEN UÇTU

Yelda Başaran, mesleki kariyerinde hızla yükselirken güzelliğinin de semeresini görüyor. Ünlü modacı Oktay Seven kreasyonu için kamera karşısına geçen ve modellik yapan Yelda Başaran, zorlu hava şartlarında gerçekleşen çekim sırasında düşme tehlikesi geçirdi. Vinçle hemen aşağıya indirilen Yelda Başaran bir süre yaşadığı kaza tehlikesinin etkisiyle kendine gelmek için dinlendikten sonra yine zorlu hava koşullarında vinçle 7 metre yüksekliğe çıkarak çekimleri tamamladı.

MALUMATFURUŞ

Ayşegül Aldinç, aşkı, dostluğu, geçmiş günleri ve magazini odağına aldığı yeni kitabı çok kısa sürede tükenerek 2. baskıyı yaptı. Aldinç, hafta sonu günlükleriyle okuyucularının karşısına sürpriz bir kitapla çıktı. Yalın dili ve muzip anlatımıyla dikkat çeken Aldinç, pozitif bakış açısıyla adeta “Kafaya Takmama” sanatını icra ediyor. Kitap, 2. baskıyı yaparak satış listerine hızlı bir giriş yaptı.

ANNE OLUYOR

Türkiye'de yayınladığı şarkılarıyla ve projeleriyle ses getiren ünlü sanatçı Günseli Deniz, iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda sanat, siyaset ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı görkemli bir düğün eşliğinde Amerikalı iş insanı Nick Pickens ile hayatını birleştirmişti. 2 yıldır Amerika'da yaşayan ve mutlu bir evlilik yürüten Deniz, geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarında hamile olduğunu açıkladı.

SAHNEDE

Hafta sonunda Girne Elexus Hotel’de konser veren Candan Erçetin sahnede şarkılarının yanı sıra şıklığı ile de göz dolduruyor. En sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı sahnedeki performansını giydiği şık kıyafetlerle sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı, sahne repertuar da Sezen Aksu dan Anonim şarkılar uzanan geniş bir yelpazede şarkılarını söyledi.

İZMİR ÇIKARMASI

Başarılı magazin gazetecisi Celal Erbaş, yıllarca çalıştığı magazin gazeteciliğini bırakarak oyuncu menajeri olarak yoluna devam etmeye başladı. Faceincast markasını kuran Celal Erbaş, bu isim altında birçok dizi ve sinema filmine oyuncu vermenin yanında sektöre birçok isimde kazandırdı. İstanbul’da kurduğu Faceincast adı altında oyunculuk sektörünün güçlü menajerlik ajansının bir bürosunu da İzmir Çiğli’de açtı.

YANLIZ ADAM

Kendine özgü yorumu ve uduyla şarkılara hayat veren müzik dünyasının sevilen ismi Nurdoğan Öz, 'Yanlız Adam' adlı son çalışmasıyla yine gönülleri fethetmeyi başardı. Son günlerde hayli keyifli görünen sanatçı,"Bundan böyle her cumartesi günü Le Chateau'da birbirinden güzel aşk şarkılarıyla sizlerleyim" diyerek müzikseverlere müjde vermeyi de ihmal etmiyor.

DONDURMA GÜZELİ

Güzelliğiyle nefes kesen fotomodel Diana Resulova, cilde faydası olan Arzen dondurmalarının reklamı için kamera karşısına geçti. Çekim sırasında bir kase dondurmayı mideye indiren Resulova, ‘Bu dondurma başka dondurma. Hem çok lezzetli, hem de cilde çok faydalı’dedi.

FİT OLMANIN YOLU

Sosyal hayatın sevilen hanımlarından Ebru Ceylan, geçtiğimiz gün yakın dostu Aylin Yılmaz’ın kızı Ayşe Yılmaz’ın Çırağan Sarayı’ndaki nikah törenine katıldı. Nikah töreninde tüm gözlerin üzerinde olduğu Ebru Ceylan iki ay önce başladığı yoga sayesinde toplam on kilo vererek fit bir görünüme sahip oldu. Haftanın dört günü 1 saat yoga yapan Ebru Ceylan yurtdışı gezilerinde bile yoga yapmaktan vazgeçmiyor.