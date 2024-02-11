HAYATIMIZ ROMAN

Güzel oyuncu Şebnem Özinal, 8 Mart tarihinde beyaz perdede gösterime girecek olan rol aldığı “Hayatımız Roman” isimli filmin heyecanını yaşıyor. Çanakkale, Lâpseki’de roman mahallesinde çekimleri tamamlanan film için en eğlenceli setimdi ifadesinde bulundu. Altın Adam Medya yapımcılığında ve usta yönetmen Savaş Sancak tarafından çekilen filmin başarılı oyuncusu Şebnem Özinal “Filmin oyuncu kadrosu çok çok iyi tüm karakterler rollere çok uygun şekilde seçildi. Yönetmenimiz senaryoyu seyirciye geçirmek için elinden gelen çabayı sarf etti ve son derece sıcak samimi gerçekten romanları anlatan belki de ilk kez böyle bir film çekildi’dedi.

KATMERCİ OLDU

Katmerci Onur Özsert’in İstanbul Çengelköy'deki açılışına katılan Wilma Elles, tezgahın başına geçip Gaziantep’in meşhur tatlısını elleriyle yaptı. Güzel oyuncuya şarkıcı Umut Açıkgöz de eşlik etti. Gaziantep Katmerciler Derneği Başkanı olan Onur Özsert, Wilma Elles’e katmer yapmanın püf noktalarını gösterdi. Tezgah başında 40 yıllık ustalara taş çıkaran Wilma Elles’in yaptığı katmerler konuklardan da büyük ilgi gördü.

GAZETECİDEN TEKLİ

Televizyon haberciliği alanında kanallarda program, haber ve yayın editörlüğü yapan Yeliz Şenyerli, fikir dünyasını yansıtan gazeteciğin yanı sıra içindeki neşeli, üzgün, umutlu, karamsar çocuğu, yani Yeliz’in duygularını her zaman en iyi ifade eden şarkı söylemeyi de seçtiği için yabancısı olduğu magazin medyasına haber olarak geçiş yaptı. Müzik dünyasına sunduğu tekli şarkısı ‘Yine Seni Severim’ Sofa Sanat logosuyla müzik severlere sunuldu.

BAMBAŞKA BİR HİKAYE

Çarpıcı bir hikayeye sahip olan “Mavi Müzikhol”, iki konsomatris kadının hikayesini sahneye taşıyor. Konusu ve gerçekçi sahnelenişi ile dikkat çeken oyunda; Gül ve Bahar karakterlerine Gülşah Yavuz ve İpek Yorulmaz hayat veriyor. Erkek egemen eğlence kültüründe ayakta kalmaya çalışan kadınların yolculuğuna çıkartan oyun, ışıkların, müziklerin arasında çocuk kalan kadınların hikayesini gerçekçi bir dille anlatıyor.

KAHKAHA SESİ YÜKSELECEK

Zekice esprileri ve doğaçlama becerisi ile Lesli Karavil'in kendi gözüyle hayatın komedisini cesaretle sunduğu yepyeni gösterisi Şubat ve Mart ayı boyunca izleyiciyle buluşacak. 14 Şubat Çarşamba Eylül Arnavutköy'de; 17 Şubat Cumartesi Komedi Kulüp Stay Hotel Nişantaşı'nda; 21 Şubat Çarşamba Vertical İstanbul'da; 27 Şubat Salı Karloff Topağacı'nda ve 12 Mart Salı Zorlu Psm’de kahkaha sesleri yükselecek.

TÜKENDİM

TRT'nin sevilen Türk Halk Müziği sanatçısı Oktay Ertuğrul 'Tükendim ' adlı yeni çalışmasıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek ile evli olan Oktay Ertuğrul bir dönem Ferdi Tayfur'a vokalistlik yaptı. Elenor Müzik etiketiyle dijital platformlardaki yerini alan şarkının söz ve bestesi İbrahim Halil Altıngöz 'e, düzenlemesi Suat Sakarya'ya ait.

YARIM ELMA GÖNÜL ALMA

Yelda Başaran, yaptığı başarılı işler ve işi ile alakalı yaptığı uyarılarla dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. Verdiği röportajlar ve katıldığı programlarda ilgi odağı olan Yelda Başaran, katıldığı her programda el emeği, göz nuru kendi yaptığı hediyeleri programcılara hediye etmeyi adet haline getirdi. Seda Sayan ve Alişan programlarında ünlü isimlere kendi yaptığı hediyeleri veren ve çok konuşulan Yelda Başaran bu kez katıldığı Demet Akalın ve Jess Molho’ nun birlikte sunduğu programda resimlerinden oluşan saat hediye etti.

HEYECANLI

Muhteşem güzelliğiyle göz kamaştıran sosyal medya fenomenlerinden Bahar Toprak, çok yakında çekimleri Van’da gerçekleşecek sinema filminde Arap kökenli genç bir kızı canlandırmak üzere oyunculuk eğitimi almaya başladı. Toprak, oyunculuk anlamında da büyük başarılara imza atacağını söylüyor.

ELVEDA SANA

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından biri olan Cansever, genç yeteneklerden Emrah ile birlikte "Elveda Sana" adlı şarkıda bir araya geldi. Bu işbirliği, Türk müziğinin köklü geçmişi ile çağdaş sesleri birleştirerek dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Arabesk müziğin usta ismi Cansever, son zamanlarda Trap Arabesk tarzına yaptığı geçişle geleneksel ve modern müziği ustalıkla birleştirerek dinleyicilerini etkilemeyi sürdürüyor.

AL GECE YARILARIMI BENDEN

Türk Sanat Müziğinin buğulu sesi Umut Akyürek 2024 yılına damga vuracak 'Al gece yarılarımı benden' adlı teklisiyle yine adından sık sık söz ettirecek anlaşılan. Zakkum Grubunun sevilen şarkısına yepyeni bir yorum getiren Akyürek, sözleri Mustafa Cem Senyücel’e, müziği ise Yusuf Demirkol’a ait olan tekli Elenor Müzik etiketiyle dijital ortamda yerini aldı.

ORADA KAL

Türk müzik sahnesinin iki güçlü ismi, Samara ve Bayro Şenpınar, "Orda Kal" adlı etkileyici düetleriyle bir araya geldi. Bu güzel şarkının söz ve bestesi arabeskin usta ismi Cansever’e ait."Orda Kal" adlı şarkının düzenlemesi ise ünlü müzik yapımcısı Ozan Arapoğlu'na ait. Ozan Arapoğlu'nun dokunuşları, şarkının zaten büyüleyici olan sözleri ve melodisine büyük bir etki katıyor.

DİLLERE DESTAN DÜĞÜN

MK Burçak Gayrimenkul kurucusu Burçak Atalık ve eşi Yunus Emre Atalık sponsorluğunda, ünlü sanatçı Seda Sayan’ın öncülüğünde “Salıncak” şarkısı dahil olmak üzere unutulmaz birçok şarkıya hem söz yazarı hem besteci olarak ve yorumcu olarak Seda Sayan ile “Gör Bak” adlı şarkıda da düet yapan sanatçı Alaaddin Ergün, kırmızı oje fenomenlerinden Fatma Ergün ile Villa Place’ta dünya evine girdiler. Burçak Atalık ve Fatma Ergün’ün kıyafetlerini yakın dostları ünlü modacı Selma Oruç ve kızı Aslı Şener’in elinden çıkarken geceye başta Seda Sayan eşi Çağlar Ökten olmak üzere Esra Özmen, Maral-Tolga-Muhammed Aykut kardeşler, Kurtuluş Kuş ve eşi Nezaket Şimşek, Onur Özsert, modacı Faruk Karataş, iş insanları Yasin Kadıoğlu, Güven Yüreği ve Elvan Karapehlivan dahil olmak üzere birçok tanınmış sima katıldı.

YENİ REKORLAR PEŞİNDE

Muhteşem güzelliğiyle nefes kesen Ukraynalı model ve sporcu Elena Izhykevych, başarıdan başarıya koşuyor. Bugüne kadar birçok kataloğun kapaklarını süsleyen güzel model, sporculuk kariyerinde de ödüller aldı. 2024 yılında hedeflerini büyütmeye hazırlanan Izhykevych, yeni yılın kendisine şans getireceğini, yeni rekorlara imza atacağını söylüyor.

BÜYÜK FİNAL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

New Star of Turkey'nin nefes kesen finali, 9 Şubat 2024'te TİVİ6 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Bülent Ersoy'un başkanlık ettiği ana jüri, Onur Özel Çağlayan orkestrası eşliğinde yarışmacılara müzikal bir şölen sunacak. Mehmet Ali Erbil, Seray Sever, Cüneyt Tek, Reşit Kemal gibi usta jüri üyeleri, finalistleri değerlendirerek gecenin kaderini belirleyecek.

ADALETSİZ SEÇİM

Sevilen sanatçı Elif Karlı, etkileyici yeni teklisi "Adaletsiz Seçim" ile sevenleriyle buluştu. Sözleri Gökhan Şahin'e, bestesi Hüsnü Şenlendirici'ye ait olan şarkının Elif Karlı yorumu, herkes tarafından beğeniyle karşılandı.