ALTIN İŞLEMELİ KOSTÜMLE SAHNEYE ÇIKTI

Uzun bir süre sonra sahnelere dönen assolist Pınar Eliçe, konserden konsere koşuyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da özel bir gece de sahne alan sanatçı davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 300 bin TL değerinde altın işlemeli kostümle sahneye çıkan sanatçı Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserlerini seslendirdi. Pınar Eliçe, "Böyle özel bir kostümle sahneye çıkmak bana nasipmiş. 17 yaşından beri sahnedeyim. Yaşadığım sürece sahnelerde olacağım" dedi.

DUYGUSAL YOLCULUĞA DAVET

Orhan Ölmez, yeni şarkısı "Gel Deme"yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının sözü ve müziği, Orhan Ölmez'in duygusal dokunuşlarıyla hayat buluyor ve ardından Erhan Bayrak'ın etkileyici piyano icrasıyla zirveye çıkıyor.

YENİ ŞARKISIYLA İLK KONSER

“Arnavut Kaldırımı” “Kınalı Bebek” gibi hit şarkılara imza atan sevilen şarkıcı Demet Sağıroğlu, yeni şarkısı “Resmen Haksızlık” ile ilk kez Bursa Dada Salon’da hayranlarıyla buluşacak. 9 Mart Cumartesi akşamı Bursa’da Dada Salon’da sahne alacak olan Sağıroğlu, hayranlarının karşısına sürpriz bir repertuvarla çıkacağının sinyallerini verdi.

BLUETİFUL

Genç yaşta elde ettiği başarılarla kadınlara ilham veren; dikkat çeken uluslararası çalışmalarıyla adından söz ettiren Belçika kökenli davulcu Leyan Senay ilk single’i Bluetiful’u 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Videomite etiketiyle yayınlıyor. Leyan'ın doğu batı müziğini sentezlediği ilk single’i Bluetiful'un Mustafa Özen yönetmenliğinde çekilen klibinin de gösterildiği gece izleyenler tarafından tam not aldı.

GÖRKEMLİ GALA

8 Mart’da vizyona giren “Hayatımız Roman” isimli sinema filminin ilk gösterimi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Altın Adam medyanın yapımcılığını, usta isim Savaş Sancak’ın yönetmenliğini yaptığı ve Anıl Altan, Aslı Bekiroğlu, Cem Belevi, Anıl İlter, Gözde Cığacı, Dilara Büyükbayraktar, Arzu Yanardağ, Sarp Bozkurt, Şebnem Özinal gibi önemli isimler oyuncu kadrosunda yer aldı.

CANIN İSTERSE

Sözleri Yıldız Tilbe'ye ait olan "Canın İsterse"yi seslendiren Hilal Altın müzik dünyasında yeni bir soluk getirdi. "2016 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçı Hüseyin Altın'ın izinden giden ve dilleri pelesenk olan şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken kızı Hilal Altın, müzik dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

KADRO TAMAMLANDI

Hem güldüren hem düşündüren hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettirecek olan “Paranoya” filminin kadrosu tamamlandı. Önümüzdeki aylarda çekimlerine başlanacak olan filmin başrollerinde Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak yer alıyor. Paranoya; Füsun Demirel, Cihat Tamer, Hüseyin Avni Danyal, Ayşen İnci, Osman Alkaş, Metin Yıldız, Canan Atalay, Adem Yılmaz, Ebru Şam gibi birbirinden ünlü isimlerden oluşan dev bir kadroya sahip.

RİTMİK BİR YOLCULUK

Geleneksel Türk Müziği'nin içsel nağmelerini modern ezgilerle harmanlayarak bir müzik ziyafeti sunan ''Grup Kehribar''; heyecanla beklenen yeni şarkısı ''Kehribar'' ile müzikseverlerle buluştu. Grubun solisti Evrim Tan'ın muhteşem sesi ve enerjisiyle şekillenen "Kehribar"; dinleyicisini ritmik ve eğlenceli bir yolculuğa davet ediyor

LİSTELERİN TEPESİNE YERLEŞTİ

Alternatif sahnenin yıldızlarından Gökçe ve Dedublüman; ‘Kader Utansın’ teklisini Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital dünyada yayımlandı. Sözü ve müziği Gökçe’ye, düzenlemesi Dedublüman’ın solisti Mustafa Yavuz’a ait şarkının mix&mastering’ini Alen Konakoğlu yaptı. Şarkı 1 hafta içinde başta spotify ve apple olmak üzere tüm alternatif listelerin tepesine yerleşti.

PARLAK MAKYAJ MODASI

21 yaşında olmasına rağmen birçok başarılı projede yer alan ve her geçen gün kendisini geliştirmek için çalışan Çağla Ayhan, makyaj uzmanı olmak için kendi kendimizi de geliştirebiliriz ama teknikleri daha pratik yollarını öğrenmek için belge ve profesyonel yollarla ilerlemek için bir akademi veya kurs ile yolu tamamlamak gerektiğini ifade etti. Makyajın daha göz önünde olmasıyla beraber daha şık durmasını sağlayan pırıltılı makyaj enerjik ve canlı pozitif gösteriyor, bu nedenlerden dolayı görsel işlerdeki hanımlar ön planda olmak koşuluyla parlak makyaj son günlerin modası oldu, vurgusunu yaptı.

VİRAL OLDU

Hit olmuş şarkılarıyla adından sıklıkla söz ettiren Türk müziğinin özgün seslerinden ''Turgay Saka''; sözleriyle ve alt yapısıyla sosyal platformlarda kısa sürede viral olacak yeni şarkısı ''Ben Böyle Adalete'' ile müzikseverlerle buluştu.

YORUMLAR CANIMI SIKIYOR

Defne Samyeli’nin, Youtube kanalında yayınladığı ve büyük ilgiyle takip edilen “Bir Sen Bir Ben” programının yeni bölüm konuğu, kızı Deren Talu oldu. Samyeli, kızı Deren Talu ile samimi bir sohbete imza attı. Defne Samyeli’nin “Bir Sen Bir Ben” programında Deren Talu, sosyal medyada kendisine ve ailesine gelen “Melih Bey Takımı” yorumlarından rahatsızlık duyduğunu şöyle anlattı “Bu erkeğe sırtını dayama fikri çok canımı sıkıyor. Hiçbirimiz öyle biri değiliz. Özellikle sana (Defne Samyeli’ye) söylenmesi çok canımı sıkıyor. Sen çok güçlü, kendi ayakları üzerinde duran ve her şeyi kendi maddi imkanlarıyla sağlayan biri olarak, büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum.”

BÜLBÜL'ÜN NİSAN'I

Birçok sinema filmine danışmanlık yapan ve 2 festival filmi çekerek taktir toplayan başarılı yönetmen 3. Filmi “Nisan” vizyona giriyor. Eslem yapım adına Yalçın Çoban ve Metin Yücel’in yapımcılığını üstlendiği “Nisan” isimli sinema filminin çekimleri Türkiye ve Azerbaycan’da tamamlandı. Filmin başrolünde kurtlar vadisinden yakinen tanıdığımız Erhan Ufak, yer alırken Canan Nezirova, Reşhat Kesemenli, Murad Abdullayev, gibi Azerbaycan sineması tarafından çokça tanınan isimlerde projeye dahil oldu ve bu filmin bir diğer özelliği de aslında başrolünde bir hayvan olması, bir Alman kurdu ‘Nisan’ı oynuyor.

BOL AKSİYONA HAZIRLANIYOR

Bugüne kadar rol aldığı filmlerdeki başarılı oyunculuğuyla isminden söz ettiren İbrahim Savcı, önümüzdeki günlerde çekimleri İstanbul’da gerçekleşecek olan aksiyon filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Eral Eserol, Tunç Arslanalp, Kaan Yakuphan, Cezmi Baskın, Murat Sarı, İlkay Akdağlı, ve Doğuş Aşgün gibi birçok hocadan oyunculuk eğitimi alan Savcı, büyük başarılara imza atacağını söylüyor.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Ünlü müzisyen Kadir Tapucu’nun "Kılıçsız Merasim" adlı albümü, Trend Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşuyor. Ancak bu albüm sadece müzikle değil, aynı zamanda Tapucu'nun sert açıklamalarıyla da gündemde. Tabucu albümüyle ilgili şunları söyledi;’ "Son 5 yılda çıkan şarkıcıların 3-5 tanesi hariç hepsi tiktok soytarısı çöp, 90'lardaki lahmacun kokan arabeskçi, türkücüler bile bunların yanında çok vasıflı kaldı, onları arar olduk. Varoşluk, apaçilik, avamlık, sözde çeteci havalar, tuhaf tiplemeler, basitlik, görgüsüzlük, edepsizlik gibi unsurlara sarılan sesi olmayan soytarıları şarkıcı diye paketleyip pazarlayan sistem iflas etti, saçma single'lara boğuldu sektör, ben de buna inat 10 şarkılık gerçek bir albüm yaptım. Herkese hodri meydan diyorum" diyor.