YEŞİLÇAM’dan bir Sevda Ferdağ gelip geçti… O rol aldığı filmlerdeki muhteşem oyunculuğuyla Türk Sinemasına ismini altın harflerle yazdırdı…

Henüz 16 yaşındayken İhsan Sedat'ın yönettiği 'O Günden Sonra' filmiyle 1958 yılında sinema oyunculuğuna başlayan ünlü oyuncu, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Fatma Girik sinemada öpüşmeme, soyunmama, sevişmeme gibi 'kurallar' koymuşken o rol gereği öpüştü, sevişti, soyundu, hatta göğüs ucu görünen ilk kadın oyuncu oldu… Muhteşem güzelliğiyle bir döneme damga vuran Ferdağ, Ayhan Işık, Yılmaz Güney, Cüneyt Arkın, Sadri Alışık, Ediz Hun, Kemal Sunal, Kadir İnanır gibi birçok önemli jön ile başrol oynadı…

Bundan tam 10 ay önceydi… Sosyal medya hesabından Sevda Ferdağ’a ulaştım ve gazete için tam sayfa röportaj yapmak istediğimi söyledim… Biraz rahatsız olduğunu söyleyerek bu röportajı bir süre ertelememi rica etmişti… Onunla son konuşmamız oldu maalesef… Sağlığı ne yazık ki buna müsaade etmedi… Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Sevda Ferdağ, 81 yaşında Cihangir’deki evinde yaşama veda etti. Ünlü ismin ölüm haberini Film-San Vakfı, "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla verdi…

Her fırsatta sinemanın gerçek bir işçisi olduğunu söyleyen Ferdağ, kendisine yakıştırılan ‘Vamp kadın’ imajını asla kabul etmedi. ''Vamp kadın yakıştırmasını yapanlar ayıp etmişler. Kesin böyle bir şey yok. Başrol oynadım, iyi kızı oynadım ama kötü kızı hiç oynamadım ama yıllarca böyle gördüler. Şimdi de yaptığım her dizide hanım ağayı oynatıyorlar. Her yaptığım dizide başıma bir eşarp bırakıyorlar. Onların hayal güçlerinin az olduğuna inanıyorum. Dünyada oyuncuların üzerine hiç bir şey yapışmıyor, bizde bu var, bunda basının da suçu var.''

DEVLET TÜRK SİNEMASI'NA HİÇ BİR DÖNEMDE SAHİP ÇIKMADI

Ünlü oyuncu verdiği röportajlarda sahip olduğu maddi birikiminin de gazinolarda şarkıcılık yaptığı yıllardan geldiğinin altını çizerek, ''Devlet Türk Sineması'na hiç bir dönemde sahip çıkmadı. Sansürler yaşandı. Hiç kimse gerçek değerini bulamadı. 150 civarında film yaptım. Artık bazı dostlarım da yok. Bizim dönemdeki o dostluklar ve sevgi olmasaydı bugün Türk Sineması olmazdı. Türk Sineması'nda bizim dönemimizde hiç kimsenin maddi açıdan emeğinin karşılığını aldığını düşünmüyorum. Varsa birikimlerim, gazino dönemine aittir. Onun için ben ve birçok arkadaşım her zaman Fahrettin Aslan, Osman Çağlayan gibi hayatta olmayan gerçek gazino krallarına teşekkür borçluyuz. Sinema yaşamımda dönüm noktam ''Gurbet Kuşları'' filmi oldu. Filmin yönetmenİ''Halit Refiğ'in ölümü nedeniyle çok canım yanıyor. Kendi döneminde zor çalışma şartlarına hayır dediğim zaman bana sivri dilli derlerdi. Halit Refiğ de bana 'sivri dilli' derdi''

16 YAŞINDA OYNCULUĞA BAŞLADIM

Sanatçı ablası Ferda Ferdağ sayesinde 16 yaşında mesleğe başladığını, o dönem film teklifleri almaktan sokaklarda yürümekte zorlandığını anlatan Ferdağ, 'Ortaokulda tam bir sinemakoliktim. Aynı filmi defalarca izler, para bulamadığım zamanlarda yoğurt kaplarını biriktirir, satar, yine sinemaya giderdim. O günlerde Raj Kapoor’un Avare'sini izledim. Beyoğlu'nda yürürken Metin Erksan'ından Haldun Dormen'ine kadar on yönetmenden dokuzu yolumu çevirir, 'Artist olmak ister misin?' diye sorarlardı. Benim cevabım hayırdı. Ta ki ablam ve annemin ısrarlarına dayanamayıp evet diyene kadar.

Ölümüyle herkesi yasa boğan Sevda Ferdağ için ünlü isimlerden art arda paylaşım geldi. İşte o paylaşımlar;

HÜLYA KOÇYİĞİT: Türk Sinemasının en güzel kadınlarından, en karakterli oyuncularından çok sevgili, değerli sanatçımız 60 yıllık kıymetli arkadaşım Sevda Ferdağ’ın vefat haberi ile derin bir üzüntü içindeyim. Bu satırları yazmak zor geliyor artık. Değer verdiğim, çok sevdiğim arkadaşlarımı, dostlarımı bir bir kaybediyorum… Canım Ferdağ, sen geride bıraktıklarınla kalplerimizde aşamaya devam edeceksin. Mekanın cennet olsun arkadaşım. Türk sinemasının başı sağolsun…

FİLİZ AKIN: Biraz önce öğrendim Sevda Ferdağ’ımzı kaybetmişiz. Kim bilir kaç filmde birlikte rol aldık. Mesela (Hindistan Cevizi filminde) Birgin sete geldiğimde baktım ki Kah külünü öyle bir kesmiş ki gözleri görünmüyor. ‘Bugün canım dünyayı görmek istemiyor. Merak etme kamera karşısına geçince onları yana kaldırırım’ diye gülümsemişti. Hey gidi günler… Yeşilçam dönemi…O iyi oyuncu, boylu, poslu, güzel insan yok artık. Benim gibi tüm sinemaseverlerin ve sinema dünyasının başı ağolsun. Keşke sağlığında kıymeti bilinseydi.

EDİZ HUN: Çok üzüldüm… Birçok filmde beraber çalıştık. En önemlileri ‘Gülnaz Sultan’ ve ‘Gönüllü Kahramanlar’ Mekanı cennet olsun. Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Işıklar içinde uyusun…

SERPİL ÇAKMAKLI: Sinemanın duayen oyuncularından sevgili büyüğüm Sevda Ferdağın ölüm haberini aldım. Acılı ailesine ,sevenlerine ,sabırlar dilerim .Bir yıldız daha kaydı .Mekanı cennet ruhu şad olsun .Kendisi ile sevgiye hasret filmimde bir araya gelmiştik annem bende kızı rolündeydim .Anılardan geriye kalan hoş bir fotoğraf karesi…

AHU TUĞBA: Türk Sineması’nın duayeni Sevda Ferdağ, mekanın cennet olsun…

ENGİN ÇAĞLAR: Türk Sineması’nın önemli oyuncularından Sevda Ferdağ’a Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

SEVDA FERDAĞ KİMDİR?

1942'de Edremit'te doğan sanatçının çocukluğu İstanbul'da geçti. Babasını ilkokuldayken kaybetti. Annesinden, sanatçı olması yönünde büyük destek gördü.

1958'de 16 yaşındayken O Günden Sonra adlı filmle sinemaya adım attı, ardından ablası Ferda Fedağ ile Almanya'ya gitti. Sanatla geçen beş yılın ardından İstanbul'a döndü. Döner dönmez de 1963'te Azrail'in Habercisi ile tekrar Yeşilçam'da yer aldı.

1964’te Halit Refiğ’in Gurbet Kuşları filminde rol alan Ferdağ, 1964'ten 2009’a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı.

1978'de senaryosunu Selim İleri'nin yazdığı Seninle Son Defa adlı filmde Tarık Akan ile başrolü paylaştı ve 1979'da bu filminde canlandırdığı Nesrin karakteriyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Sinemaya gönülden bağlı olan sanatçı, 1998'de Ağır Roman'daki rolüyle Altın Portakal En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. 2003 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Orhan Aksoy ile birlikte kendisine Onur Ödülü layık görüldü. 2009'da Vedat Türkali, Ülkü Erakalın, Yalçın Tura ile birlikte Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü alırken, bu ödülü Halit Refiğ adına kabul ettiğini açıkladı.