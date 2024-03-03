KLİBİNDE DANSÖZ OYNATTI

İkinci tekli çalışmasıyla müzik severlerle buluşan Çekin Yener, hareketli ve ritmik şarkısıyla oynatıyor. Pro Ünyaylar etiketi ile Çekin Yener yorumuyla dijital mecralardaki yerini alan “Yaradan Aşkına Söyle” isimli eserin söz ve müziği ve aranjesi usta müzik adamı Alpay Ünyaylar imzası taşıyor. Sözlerinde hüzünlü bir adamın hikayesi olan eserin, müziği coşkulu ve yerinde oturtmayan oynatan bir tarzda yapıldı.

FİLM MÜZİKLERİNE BELEVİ İMZASI

Büyük iddialar ile çekilen ve sete girdiği günden bu yana dillerden düşmeyen “Hayatımız Roman” isimli sinema filmi 8 Mart tarihinde vizyonda izleyicisiyle buluşuyor. Altın Adam medya yapımcılığı ve Savaş Sancak yönetmenliğinde Çanakkale Lapseki’de roman mahallesinde çekilen “Hayatımız Roman filminin oyuncu kadrosunda Anıl Altan, Aslı Bekiroğlu, Cem Belevi, Anıl İlter, Gözde Cığacı, Dilara Büyükbayraktar, Arzu Yanardağ, Sarp Bozkurt, Şebnem Özinal gibi önemli isimler yer alırken filmin müzikleri başarılı müzisyen ve oyuncu Cem Belevi’ ye emanet edildi.

SOSYAL MEDYA İLE BAŞI DERTTE

İş, sanat ve cemiyet hayatının sevilen isimlerinden ünlü Doktor Suada Gasimova son günlerde bir hayli hayli dertli. Birçok sosyal medya ve e-mail hesabının hackerlar tarafından ele geçirildiğini ve bu konuda büyük zorluklar yaşadığını dile getiren güzel doktor sırtını hukuka dayadı. Sosyete ve magazin dünyasından birçok ünlü isme hizmet veren Doktor Suada Gasimova, çevresinden gelen uyarılarla bu işin farkına varmış. Ünlü Doktor avukatlarını harekete geçirerek hukuksal yoldan sorunu çözmeye çalışıyor.

KAYAK VE MÜZİĞE DOYURAN ETKİNLİK

Uludağ’ın en büyük etkinliklerinden olan ve geleneksel hale gelen Corporate Weekend, Uludağ’da keyif dolu 3 güne ev sahipliği yaptı. Cemiyet, iş ve magazin dünyasından da etkinliğe katılan ünlü isimler gündüz kayak yaparken akşam da doyasıya eğlendiler. Ahu Orakçıoğlu, Ayşe San, Erkut Soyak, Ozan-Bahar Şer, Ender-Gülşah Alkoçlar, Siren Ertan, Canan Şirin, Ahmet Gümüştekin, Neslişah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan, Burcu Kartoz, Didem-Tansel Özenbay, Ebru Akel, Ümmühan-Hakan Bilal Kutlualp, Hakan-Şeyda Karadeniz, Murat Tarman, Mert Kızılcan, Selin-Mehmet Dinçer, Hande Cumbul, Moris Kohen, Pınar Hacırarifoğlu, Ömür-Eda Tan, Özlem Yıldız gibi birçok ünlü etkinliğe katıldı.

SILA’DAN EDEBİ GİDER

Sıla, yeni çalışması “Zahmet Olmazsa”yı sevenleriyle buluşturdu. Sözleri Sıla imzası taşıyan, bestesi ise Efe Bahadır’la Sıla Gençoğlu ortaklığıyla yazılan “Zahmet Olmazsa” sözleriyle de oldukça manidar. “Zahmet olmazsa, gidiniz.” diyen Sıla, şarkının aranjesinde Tolga Şanlı ile çalıştı. “Zahmet Olmazsa” klibiyle sadece Youtube’da, şarkısıyla tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

ROMANTİK DÜET

Sinan Güleryüz ve Özge Özder çifti, birlikte düet yaptıkları dördüncü şarkı olan ‘Son Kez’ bugün tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. Oyuncu Özge Özder ile müzisyen eşi Sinan Güleryüz’ün müzik alanında birlikte yaptıkları ve milyonlarca dinlenen romantik düetlerine bir yenisi eklendi. İkilinin birlikte söyledikleri ve sadece YouTube dinlenme sayısı 52 milyona ulaşan, “Senle Ben” adlı düetlerinin ardından her sene bir romantik düete imza atan çift, "Yeni şarkımız “Son Kez” bu senenin slow hitlerinde üst sıralara yerleşecek ve gelecek zamanlarda da en sevilen slowlar arasında kalıcı olarak yerini alacak.

YAŞADIĞI AŞK'I KALEME ALDI

Son yıllarda yayınlamış olduğu hit'lerin yanı sıra güçlü sesiyle ve samimi tavırlarıyla dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan Nihan Akın, yeni projesi ''Varsın Olsun'' ile dinleyicisiyle buluştu. Sözü ve müziği Nihan Akın'a ait olan şarkının iddialı ve günümüz tarzına uygun yenilikçi düzenlemesi ise Ercan Bakalımoğlu imzası taşıyor. Nihan Akın'ın duru güzelliğinin yakın planlarla gözler önüne serildiği, sanatçının ise şarkının her notasıyla bütünleştiği klibin yönetmenliğini İzzet Başlak üstlendi.

ALMİRA’YA CANSEVER DESTEĞİ

Müzik dünyasına ilk teklisi "Bilmece" ile adım atmaya hazırlanan Almira Kurt'a ilk destek Arabesk'in güçlü yorumcusu Cansever'den geldi. Bilmece'nin klip çekiminde sanatçıyı yalnız bırakmayan Cansever; her zaman gençlerin ve yeni yeteneklerin daima yanında olduğunu gösterdi. Kurt, sözü bestesi Doğukan Uçara, aranjesi Can Tosun'a ait olan Bilmece adlı ilk teklisini yakında müzik severlere sunmaya hazırlanıyor.

TAM GAZ YOLA DEVAM

Alternatif müziğin başarılı gruplarından, solistliğini ''Mustafa Kır''ın üstlendiği, yakın zamanda sektörde adını çok daha sıklıkla duyacağımız ''Böyleyken Böyle''nin yeni şarkısı ''Belki Bi' Gün Anlarsın'' müzikseverleri heyecanlandırdı. Yayınlamış olduğu şarkılarla yadsınamaz bir başarı elde eden 'Böyleyken Böyle' yıllar içinde değişen müzikal evriminde tekrara hiç düşmeden yoluna tam gaz ve daha baskın adımlarla devam ediyor.

GÖRDÜM Kİ HALA TAKLİT EDİLİYORUM

Pınar Eliçe, konserden konsere koşarken meslektaşı Petek Dinçöz'ün kendi kıyafetinin benzerini giymesini eleştirdi. Dinçöz, 5 ay önce Pınar Eliçe'nin İstanbul Hilton sahnesinde giydiği siyah elbisenin benzerini giymesi tartışmanın fitilini ateşledi. Her daim taklit edildiğini söyleyen Eliçe, "5 ay önce İstanbul sahnemde giydiğim kıyafetin neredeyse bire bir aynısı giyilmiş. 30 yıl öncede taklit edilen kadındım hala da taklit ediliyorum. Kıyafetimden ilham alınabilir, ama röportajlarımda söylediğim, "Yeni Gelmedim Yenilenip Geldim" sözümü bari röportajlarda kullanmasınlar, daha yaratıcı olabilirler. Bundan sonra röportajlarımda kullandığım cümleleri noterden tasdikleyeceğim " diye konuştu.

KİRA ARTIŞINDAN DERT YANDI

Maddi anlamda durumunun iyi olduğunu ama hayat pahallığın hissedilir düzeyde olduğunu söyleyen şarkıcı “Kiralar çok fena, ben villada oturuyorum ama rezidansa çıkmayı düşünüyorum. Bence herkes tasarruf yapmalı” dedi.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Podyum dünyasının ve televizyon programlarının aranan isimlerinden Simge Tertemiz yeni başlayacak bir magazin programıyla ekranlara dönüyor. Ünlü sunucu Buket Aydın’ı kadrosuna dahil eden Gaziantep merkezli GRT TV, magazin ve televizyon dünyasında çok ses getirecek yeni bir transferi daha gerçekleştirdi.

RESMEN HAKSIZLIK

Prodüktörlüğünü Şehrazat’ın yaptığı Kınalı Bebek ile 90’lı yıllardan bu yana hayatımızda olan "Arnavut Kaldırımı", "Papatya Falları", "Şikayetim Var" "İhanet Ettin" gibi hit şarkılarıyla dinleyicilerin gönlünde taht kuran Demet Sağıroğlu, yepyeni teklisi "Resmen Haksızlık"ı dinleyici ile buluşturdu. Söz ve Müziği Murat Güneş, düzenlemesi Okay Barış’a ait “Resmen Haksızlık” ile ilgili Demet Sağıroğlu; “Resmen Haksızlık”ın sözü ve müziği sevgili Murat Güneş’e ait.

HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Şarkının sözleri ve bestesi sanat dünyasının yakından tanıdığı bir isme; Efe Tunçel’e ait. Kültür-Sanat sitesi NouvArt’ın Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olan Efe Tunçel, şarkının hikayesini şöyle anlatıyor: “En büyük ilk hayalimdi kendi şarkılarımla bir albüm yapmak ama dönem şartlarında şarkılar hazırlansa da albüm yayımlanamadı. Ve 20 yıl sonra o albüme ismini veren gerçek bir aşk şarkısının Efe Dikmen tarafından yorumlanması ve yayınlanması sanki hayalimi tamamlamış hissi verdi ki devamı gelecek tabii”

SEN ALDIRMA

İbrahim Erkal 'Hürmet' albümünün büyük sürprizlerinden Melek Mosso 'Sen Aldırma' şarkısıyla hayranlarından ve müzik severlerden tam not aldı. Sözü ve müziği İbrahim Erkal'a ait şarkının düzenlemesini M. Zafer Karayazgan yaptı. Son dönemin en güçlü kadın yorumcularından biri olarak müzik dünyasına imzasını atan Melek Mosso, Sen Aldırma'daki eşsiz yorumuyla dinleyenleri mest etti. Melek Mosso şarkının video klibindeki oyunculuk performansı ile de göz kamaştırdı.

HADİ DANS ET

Uzun yıllardır müzik dünyasında çalışmalarına devam eden, daha önce yayınladığı albüm, canlı kayıt EP, düet, tribute projeleri ve teklileri ile kadın pop-rock vokaller arasında ülkemizde önemli bir dinleyici kitlesine sahip olmayı başaran Özge Fışkın, yeni tekli çalışması “Hadi Dans Et” ile sevenlerini bir kez daha selamlıyor.