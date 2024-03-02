Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda önünde duran zorlu maçındaki sürpriz başlangıcın ardında, uzun süredir sahalardan uzak kalan Becao'nun etkileyici performansı yattı. Onu görmeyi özlemişiz. Tüm futbolculara sağlık dilerim.

Rade Kurinic oynadığı her maçta Fenerbahçe'yi darbe görmüş ülkeler gibi 10 yıl geri götürdüğünü yerine giren Mert Hakan Yandaş'ın ise hücumdaki etkinliğini artırarak ön plana çıkıp maçın gözdesi olması durumu bugün en çok konuşulması gerekilen konu diye düşünüyorum. Sol kanat hücum setleri, Tadic ve Ferdi'nin yanı sıra Mert Hakan'ın katılımıyla ilk yarıda etkili bir şekilde işlendi, goller sol kanattan yapılan ortalarla geldi.

Deneyimli oyuncular Dzeko ve Tadic'in performansı, kaliteli oyuncuların tecrübeleriyle birleşince ortaya başarılı bir oyun çıktı. Edin Dzeko'nun top dağıtma özverisi ve Tadic'in asisti takımın başarısını belirledi. Kaç haftadır formsuz kaldıkları göz önüne alındığında biri asist diğeri hala gol kralı. Umarım bunun hakkını veren sonuçlarla yoluna devam ederler.

Cengiz Ünder'in golü ve etkisi birbirini dengelerken Szymanski'nin canlılığı ve çabasıyla sezon başındaki performansına yaklaştığı görüldü. İsmail Kartal'ın oyuncu değişiklikleri ve maç analizleri aynı zamanda duyguları mantığı ile birleşince bugün taraftardan güzel motivasyon ışığı aldı.

Fred'in dönüşü camiayı sevindirdi, ancak sakatlık sorunlarının tamamen aşılması arzu ediliyor. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın performansı ise tartışmalıydı; sarı kart kararları hakemin kalitesini sorgulattı. Hakem her sarı verdiğinde deplasmanı evi yapan taraftar adeta lacivert diye bağırıyordu.

Eğer şampiyon olmak istiyorsanız hakemleri yeneceksiniz.

Fenerbahçe, bu galibiyetle liderliği gererek önemli bir avantaj elde etti. Perşembe günkü US Gilloise maçında Dzeko'nun çıkmaması taktik bir tercih olabilir. Mert Hakan Yandaş'ın yükselen performansı ise dikkate alınmalı. Bu galibiyet, derbide ağır bir yük ve Fenerbahçe'nin omuzlarına büyük bir sorumluluk getirecek.

Yolun sonu güzel olsun.